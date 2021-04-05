Рішення про продовження жорсткого карантину в Києві ухвалюватимуть через тиждень, - КМДА

Влада Києва спостерігає за ситуацією з COVID-19 в столиці. Рішення про продовження або пом'якшення карантину прийматимуть наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Коментуючи продовження жорсткого карантину в Києві, чиновник заявив: "Думаю, що це буде через тиждень. У понеділок будемо бачити динаміку захворюваності. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16-го квітня".

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 5 квітня, в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони будуть діяти як мінімум до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.

