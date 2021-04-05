УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини
2 214 9

Рішення про продовження жорсткого карантину в Києві ухвалюватимуть через тиждень, - КМДА

Рішення про продовження жорсткого карантину в Києві ухвалюватимуть через тиждень, - КМДА

Влада Києва спостерігає за ситуацією з COVID-19 в столиці. Рішення про продовження або пом'якшення карантину прийматимуть наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Коментуючи продовження жорсткого карантину в Києві, чиновник заявив: "Думаю, що це буде через тиждень. У понеділок будемо бачити динаміку захворюваності. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16-го квітня".

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 5 квітня, в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони будуть діяти як мінімум до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поворозник про можливість запровадження комендантської години в Києві: звідки беруться такі чутки?

Автор: 

КМДА (2394) Київ (20025) Поворозник Микола (132)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В принципе, ничего плохого в комендантском часе я не вижу.
Реально понижаются шансы где-то заразиться, если вечером после работы все будут сидеть дома.
В Турции сидят. И никто не возмущается.
показати весь коментар
05.04.2021 09:34 Відповісти
А я лично вижу:
1-е, оно же главное - за каким половым органом меня лишают моих прав?
2-е - просмотрел вебкамеры по Турции, так же бродят с полуспущенными масками - везде!
показати весь коментар
05.04.2021 09:40 Відповісти
Ага, будут сидеть дома и заказывать продукты с доставкой.
Жить стало "лучше", жить стало "веселей!
показати весь коментар
05.04.2021 09:41 Відповісти
таксисты-мародеры уже подняли цены
ни в одной стране мира общественный транспорт не перекрывался
экономика практически парализована
этих ублюдков надо сносить
показати весь коментар
05.04.2021 09:34 Відповісти
Кого сносить? Власть или таксистов?
показати весь коментар
05.04.2021 09:43 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 09:49 Відповісти
Київ зранку стоїть у лютих заторах. Якщо громадського транспорту майже немає, то хоч дозвольте їздити по його смузі, та не пускайте вантажівки у пікові години...
показати весь коментар
05.04.2021 09:44 Відповісти
Куда жестче? Людей просто бросили на выживание
Доехать на работу неизвестно как. Пропуска будут неизвестно когда и неизвестно кому. Детские садики закрылись.
Моя родычка собирается ходить на работу пешком - полтора часа ходу.
Но поскольку у них сотрудники не имеют возможности дойти пешком, а ездить на такси шкурка вычинки не стоит, то их ооо просто закроется.
Куда девать детей, если не работают садики?
Так некоторым светит просто голод
показати весь коментар
05.04.2021 10:04 Відповісти
Какой сайт есть типа бла-бла-кара, только по Киеву? Кто нибудь знает такой? Работникам такси оплачивть дороговато, а пешком далеко им идти...
показати весь коментар
05.04.2021 10:07 Відповісти
 
 