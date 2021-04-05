Рішення про продовження жорсткого карантину в Києві ухвалюватимуть через тиждень, - КМДА
Влада Києва спостерігає за ситуацією з COVID-19 в столиці. Рішення про продовження або пом'якшення карантину прийматимуть наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Коментуючи продовження жорсткого карантину в Києві, чиновник заявив: "Думаю, що це буде через тиждень. У понеділок будемо бачити динаміку захворюваності. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16-го квітня".
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 5 квітня, в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом. Вони будуть діяти як мінімум до 16 квітня включно, але можуть бути продовжені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реально понижаются шансы где-то заразиться, если вечером после работы все будут сидеть дома.
В Турции сидят. И никто не возмущается.
1-е, оно же главное - за каким половым органом меня лишают моих прав?
2-е - просмотрел вебкамеры по Турции, так же бродят с полуспущенными масками - везде!
Жить стало "лучше", жить стало "веселей!
ни в одной стране мира общественный транспорт не перекрывался
экономика практически парализована
этих ублюдков надо сносить
Доехать на работу неизвестно как. Пропуска будут неизвестно когда и неизвестно кому. Детские садики закрылись.
Моя родычка собирается ходить на работу пешком - полтора часа ходу.
Но поскольку у них сотрудники не имеют возможности дойти пешком, а ездить на такси шкурка вычинки не стоит, то их ооо просто закроется.
Куда девать детей, если не работают садики?
Так некоторым светит просто голод