За добу через COVID-19 у Києві померли 32 людини, одужали - 7, виявили 458 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 458 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом 167 668).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.

Так, за добу захворіли: 277 жінок віком від 18 до 99 років, 157 чоловіків віком від 18 до 92 років, 11 дівчаток від 2 до 16 років і 13 хлопчиків від 26 днів до 17 років.

Також зафіксовано 32 летальні випадки від вірусу (загалом 3617)

За добу з підтвердженим захворюванням на COVID-19 госпіталізували 61 людину, 409 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Також 7 осіб подолали коронавірус (всього 107 559)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (151), Дарницькому (88) та Деснянському (72) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 254 людини, зафіксовано 10 179 нових випадків зараження, 4946 осіб одужали