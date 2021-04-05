УКР
За добу через COVID-19 у Києві померли 32 людини, одужали - 7, виявили 458 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 458 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом 167 668).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.

Так, за добу захворіли: 277 жінок віком від 18 до 99 років, 157 чоловіків віком від 18 до 92 років, 11 дівчаток від 2 до 16 років і 13 хлопчиків від 26 днів до 17 років.

Також зафіксовано 32 летальні випадки від вірусу (загалом 3617)

За добу з підтвердженим захворюванням на COVID-19 госпіталізували 61 людину, 409 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Також 7 осіб подолали коронавірус (всього 107 559)

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (151), Дарницькому (88) та Деснянському (72) районах.

За добу через COVID-19 у Києві померли 32 людини, одужали - 7, виявили 458 нових випадків, - Кличко 01

карантин (18172) Кличко Віталій (3551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Смертность в 4,5 раза превысила количество выздоровевших. Новый "рекорд" от "мастеров" по борьбе с короновирусом А Зеленский в Катаре
показати весь коментар
05.04.2021 09:36 Відповісти
Привезе звіди вагон інструкцій від ***** і зажівьом.
показати весь коментар
05.04.2021 09:42 Відповісти
Якись час тому Кличко планував провакцинувати Київ.
і навіть гроші були .. купити вакцину у виробника "мимо МОЗ"...
але СТОВІДСОТКОВО отримав чітку категоричну заборону аж до звинувачення у сепаратизмі..
бо це би показало повну скорумпованістьі нікчемність Степанова ,Уряду і Самого Зеленського..
якби Київ,припустімо провакцинувався,і почав знімати карантинні обмеження(крім носіння масок у місцях масового скупчення людей)
показати весь коментар
05.04.2021 10:29 Відповісти
 
 