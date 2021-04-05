Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес
Індикатором того, що Кремль готується до вторгнення може стати поява військових госпіталів біля кордонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ТСН.Тиждень екскомандувач військами США в Європі Фредерік "Бен" Ходжес.
Росія розігріває старі й нові гарячі точки на карті світу. Кремль перевіряє на міцність і рішучість нового американського президента. "Зростання насилля та нарощування сил - тест для президента Байдена. Кремль перевіряє, наскільки Байден відданий ідеї суверенітету України та її підтримки", - впевнений екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес.
Американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військ Сполучених Штатів у Європі, переконаний - Росія шукає приводу для відкритого вторгнення: "Кремль шукає привід та можливість створити ситуацію, в якій він скаже, мовляв, "ми повинні захистити росіян". Отже, українські Збройні Сили мають бути дуже обережними, аби не дати росіянам приводу, яким вони моментально скористуються і який вони самі намагаються створити".
У сюжеті наголошується, що військові аналітики розрахували, що найбільш ймовірний час для вторгнення - це російські навчання "Захід - 2021", які відбудуться у вересні. Маскувати підготовку до агресії навчаннями дуже зручно, пояснюючи перекидання армади бойової техніки звичайними маневрами. Втім, як зазначив Ходжес, є ознака, за яким можна припустити агресію - розгортання мобільних госпіталів.
"Одна справа мати війська на кордоні, але геть інша забезпечити їх усім необхідним для проведення операцій. Я кажу про пальне, боєприпаси та шпиталі. Якщо ви не бачите шпиталів, я не впевнений, що серйозне зіткнення це те, до чого готові російські війська", - переконаний екскомандувач військ США в Європі.
Як і раніше, Ходжес не сумнівається, що Росія не залишає ідею пробитися до Одеси.
"Я переконаний, вони хочуть пробитися до Одеси. Ізолювати Україну від Чорного моря, хапонути Маріуполь та Бердянськ. Це їхня довгострокова ціль", - впевнений Ходжес.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.
"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з вже наявними на кордоні створює загрозу військової безпеки держави", - заявив Хомчак.
Там же находится с официальным визитом Зеленский
Средство точного наведения. Я думаю это серьезный аргумент.
п.с. А путен нападэ, это единственный его сильный ход в парадигме скрепного мачо. И будет это - как только всё высохнет - оптимально в мае-июне, чтобы резким хапком с трёх сторон: Беларусь, Крым, Донбасс (да ещё, возможно, с Приднестровья) разложить барыжное, якобы суперреформированное, всу на лопатки. И будет это резче и гораздо сильнее, чем в 2014-2015. Кремлю нужна война, потому что в мирном ракурсе всё труднее удерживать власть и казаться при этом добренькими.
Зе клоуну треба реагувати, вводити військовий стан у прикордоних обастях,
відновити збори резервістів і розпочати розвідку, а не жувати соплі на користь
Московії
Їх ціль це залякування та тиск на нову адміністрацію США та на Зеленського. Якщо американців вони навряд залякають, то ось Зеленського можуть. Ну і власно Зелена влада теж у який то мірі зацікавлена у накручуванні обстановки, адже коли є образ зовнішньої загрози, то всі менше звертають увагу на репресії, розкрадання бюджету та зраду з вагнергейтом )
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі
свинособак 👍🏼💪
Идёт запугивание, но пока ЯВНОЙ подготовки к рывку нет. Для рывка у кацапов пока не хватит л/с, боевой техники, тылового обеспечения.
Для прорыва из под Мариуполя, до Крымского канала, одной заправки танков топливом НЕ ХВАТИТ! А топливозаправщики не бронированны и хорошо горят - блиц-крига не выйдет.
Но не исключена попытка провокаций, с целью выйти к границам Донецкой и Луганской областей.
Пропоную почати з ватних сусідів які дістають кацапською попсою "радіо Шансон".
мир пребывает в восторге от
великого беспокойства
и озабоченности.
НЕВАЖЛИВО ЩО МИ ТУТ ВВАЖАЄМ, А ВАЖЛИВО ЩО У ТАКИХ ВИПАДКАХ
ЗСУ І ВІЙСЬКОВА МАШИНА УКРАЇНИ ЗАВЖДИ РЕАГУЄ ОДНАКОВО - ПРИ
РИЗИЦІ НАПАДУ ЯК ЗАРАЗ, ВИЗИВАЮТЬСЯ РЕЗЕРВІСТИ, ВВОДИТЬСЯ
ВІЙСЬКОВИЙ СТАН У ВСІХ ПРИКОРДОНИХ З МОСКОВІЄЙ ОБЛАСТЯХ І
ІДЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ З МОЖЛИВИМ ВОРОГОМ
Маю надію у клоуна проснеться розум і він буде готуватись до війни, бо цього
вимагає здоровий глузд!
Но если дёрнется - де досчитается большого количества своей бронетехники.
Это будет сделано без участия Зеленского - вот что говорит Бен Ходжес.
Укр. армия совершенно не готова к нападению с воздуха, а учитывая нынешнюю трусливую власть - сдача будет моментальной.