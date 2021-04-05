УКР
Новини Агресія Росії проти України
Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес

Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес

Індикатором того, що Кремль готується до вторгнення може стати поява військових госпіталів біля кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ТСН.Тиждень екскомандувач військами США в Європі Фредерік "Бен" Ходжес.

Росія розігріває старі й нові гарячі точки на карті світу. Кремль перевіряє на міцність і рішучість нового американського президента. "Зростання насилля та нарощування сил - тест для президента Байдена. Кремль перевіряє, наскільки Байден відданий ідеї суверенітету України та її підтримки", - впевнений екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес.

Американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військ Сполучених Штатів у Європі, переконаний - Росія шукає приводу для відкритого вторгнення: "Кремль шукає привід та можливість створити ситуацію, в якій він скаже, мовляв, "ми повинні захистити росіян". Отже, українські Збройні Сили мають бути дуже обережними, аби не дати росіянам приводу, яким вони моментально скористуються і який вони самі намагаються створити".

Також читайте: Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель

У сюжеті наголошується, що військові аналітики розрахували, що найбільш ймовірний час для вторгнення - це російські навчання "Захід - 2021", які відбудуться у вересні. Маскувати підготовку до агресії навчаннями дуже зручно, пояснюючи перекидання армади бойової техніки звичайними маневрами. Втім, як зазначив Ходжес, є ознака, за яким можна припустити агресію - розгортання мобільних госпіталів.

"Одна справа мати війська на кордоні, але геть інша забезпечити їх усім необхідним для проведення операцій. Я кажу про пальне, боєприпаси та шпиталі. Якщо ви не бачите шпиталів, я не впевнений, що серйозне зіткнення це те, до чого готові російські війська", - переконаний екскомандувач військ США в Європі.

Як і раніше, Ходжес не сумнівається, що Росія не залишає ідею пробитися до Одеси.

"Я переконаний, вони хочуть пробитися до Одеси. Ізолювати Україну від Чорного моря, хапонути Маріуполь та Бердянськ. Це їхня довгострокова ціль", - впевнений Ходжес.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з вже наявними на кордоні створює загрозу військової безпеки держави", - заявив Хомчак.

Автор: 

росія (67230) США (24064) Донбас (22359) Ходжес Бен (178)
Топ коментарі
+42
ЧЕПУХА ! Американский генерал рассуждает как цивилизованный человек. К казламордым это не применительно. Госпиталя они не будут разворачивать , я в этом уверен на 99%. Какцапы относятся к своим как к грязи со всеми вытекающими. Американец просто не в состоянии понять насколько далеки казламордые от общечеловеческих ценностей.
05.04.2021 10:34 Відповісти
+37
Ходжес думает как человек, до конца не понимая противника.
У винторогов почти наверняка доктрина по раненым простая - легкие и до стационарных госпиталей доедут, а тяжелых лечить не выгодно, их потом все равно придется на Валаам свозить. Тяжелые будут склеивать копыта по дороге, на которой оптимально разместят мобильные крематории.
05.04.2021 10:32 Відповісти
+34
Счас ещё зелёнка прпрёт и попрут кацапы... А дебилы и дальше будут обсуждать двери и медали Сорда....
05.04.2021 09:54 Відповісти
сиди на бутылке и не дёргайся, лишнехромосомное
05.04.2021 13:47 Відповісти
Военно-политическая обстановка в странах восточной Европы, Прибалтики и Причерноморья. Только факты. Кратко.
Канал ⚡️Внешняя угроза⚡️
https://t.me/out_threat
05.04.2021 13:29 Відповісти
Пионтковский бьет тревогу из-за вторжения РФ в Украину: "В бункере победили "бешеные"" Российский политолог Андрей Пионтковский уверен, что в Кремле приняли решение в пользу широкомасштабного вторжения в Украину.
https://www.dialog.ua/opinion/226874_1617536012
05.04.2021 14:00 Відповісти
дык вооружайте нас..хотя бы старым вооружением... инструкторов давайте....
05.04.2021 14:01 Відповісти
Россия стягивает к границе с Украиной ЗРПК "Панцирь-С1" и тяжелые танки: номера на технике заклеены, как в 2014 году
https://www.dialog.ua/war/226894_1617549139
05.04.2021 14:02 Відповісти
Беларусь стягивает бронетехнику на границу с Украиной с севера: колонну заметили в 40 км от украинской границы

https://www.dialog.ua/war/226882_1617541757
05.04.2021 14:03 Відповісти
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخوليدخميسالحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .
Там же находится с официальным визитом Зеленский
05.04.2021 14:09 Відповісти
Лучше бы им передвижные крематории поналобились,причём без войны с Украиной.
показати весь коментар
Гарний маскаль - дохлий маскаль.
показати весь коментар
Американский крейсер, который в Черном море, несет на борту сотню Боевых топоров, то есть Tomahawk. Крейсеров у американцев вроде много.
Средство точного наведения. Я думаю это серьезный аргумент.

Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 236
05.04.2021 14:30 Відповісти
Управление

Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8155
05.04.2021 14:34 Відповісти
Мы на русню с тыла ударим.С китайцами. Слава Украине!
05.04.2021 14:32 Відповісти
Я думаю если начнется заварушка, то китайцы возьмут свое ... а там и все остальные подтянутся что бы вернуть у рашки все что те награбили, а это японцы, американцы, те же казахи с балтискими. И внутренние народы начнут, татары, чеченцы да весь Кавказ за все обиды.
показати весь коментар
И про "вагнергейт" уже все забыли - обсуждают: то "непримиримую" борьбу с контрабандой/сепаратизьььмом/терроризьььмом в исполнении верховного шимпанЗе, то ширяются обсосами путеннападэ/ненападэ. А ведь именно сегодня, пятого апреля должно выйти расследование пана Христо, и никто об этом ни пук-пук. А "самый патриотичный и хероичный" журнализун бубу-бутусов, так вообще в рот набрал неизвестно чего - молчит, солодесенький, как устрица об асфальддд.

п.с. А путен нападэ, это единственный его сильный ход в парадигме скрепного мачо. И будет это - как только всё высохнет - оптимально в мае-июне, чтобы резким хапком с трёх сторон: Беларусь, Крым, Донбасс (да ещё, возможно, с Приднестровья) разложить барыжное, якобы суперреформированное, всу на лопатки. И будет это резче и гораздо сильнее, чем в 2014-2015. Кремлю нужна война, потому что в мирном ракурсе всё труднее удерживать власть и казаться при этом добренькими.
05.04.2021 15:12 Відповісти
Если "не дать россиянам повода, которым они моментально воспользуются..." - они его придумают сами... Польский Гляйвиц тому пример... Да и сталинский Майнильский инцидент - провокация начавшая финскую войну. ... Так что , если уж вспомнили Финлядию, остановить уродов нельзя... Но сделать так чтоб мало не показалось может даже очень маленькая страна...Даже очень большой. И как к этому вторжению готовится зеленский ? Отодвигает войска с укреплённых линий... срывает военные заказы... сажает патритов, добровольцев и волонтёров... убивает патриотизм #какойразницей... то есть, с точки зрения рашки зеленский готовится к её вторжению хорошо.
05.04.2021 16:14 Відповісти
Россиянам хватит и стационарных больниц в Украине на захваченной территории.Они с мобильными госпиталями палиться, не их это стиль.
показати весь коментар
Не треба нас заспокоювати, росіяни віськові не такі дурні, як їх працівники і агенти ФСБ, лікарні на окупоній Лугандонії ми можемо спалити на 30 хвилин. Там все вне закона, там терористи.
показати весь коментар
Кацапам ці лікарняні корпуси ще потрібно захопити... Вони одне приміщення ДАП захоплювали аж 242 дні і там їх втрати були 14,6 до 1 ВСУ, а сепаратистське било взагалі ніхто не рахував... Зараз ляже значно більше. Вбємо всіх.
показати весь коментар
В сюжете отмечается, что военные аналитики рассчитали, что наиболее вероятное время для вторжения - это российские учения "Запад - 2021", которые состоятся в сентябре. Источник: https://censor.net/ru/n3257603

Зе клоуну треба реагувати, вводити військовий стан у прикордоних обастях,
відновити збори резервістів і розпочати розвідку, а не жувати соплі на користь
Московії
05.04.2021 16:42 Відповісти
У Верховну раду проходять громадяни РФ, бувші сепарати і терористи і цьому не можуть запобігти всі наші спецслужби. А ви про такі складні штуки розказуєте. У нього в найближчих планах Катар, бо треба валити із цієї країни неляканих лохів..
показати весь коментар
Мають негайно відновитися повітряне патрулювання B - 52
05.04.2021 17:22 Відповісти
Вірно каже, госпіталі та ешелоні із паливо-мастильними матеріалами, це підготовка до активних дій армії. Але росіяни не будуть проводити наступ, тому що просто не можуть цього зробити. Якщо уявити, що Зеленський не буде забороняти армії захищати свою землю, то проводити наступ із окупованих територій прикидаючись ЛДНР - безперспективно, тому що без авіації подолати ешелоновану оборону ЗСУ вони не зможуть. Наступати ж на інших фронтах вони теж не можуть, тому що не зможуть приховати агресію і отримають санкції, ізоляцію і все інше. Русні і зараз непереливки, через те що їх душать санкціями, а наступати у відкриту, це все одно що зробити постріл собі у ногу.
Їх ціль це залякування та тиск на нову адміністрацію США та на Зеленського. Якщо американців вони навряд залякають, то ось Зеленського можуть. Ну і власно Зелена влада теж у який то мірі зацікавлена у накручуванні обстановки, адже коли є образ зовнішньої загрози, то всі менше звертають увагу на репресії, розкрадання бюджету та зраду з вагнергейтом )
05.04.2021 17:42 Відповісти
Ми про госпіталі ще від турчинова 20 раз чули,вони їх розвертають тоді звертають, але так і не наважились, бо їм не госпіталі потрібні,а залізничні рефрежиратори, або польові крематорії! Але ж розслаблятись не варто!!!
показати весь коментар
Про Зе... Кінець холодів визначився поїздкою відльотною до теплих країв...аж у Катар за зброєю. Де він там бачив зброю? Там якщо хтось побудує щось типу "склад", то буде видно аж у Китаї. Поїхав Володя Санич за нафточкою,бо вона є торговою ходовою у світі після наркоти. Якщо для України,то це сюрприз,а якщо це для Коломоя,то це ще один зашморг на шиї народу,бо платить будуть з нашого карману. Ех,Вова,Вова!
показати весь коментар
Знаєте хто найбільш спокійно сприйняв звістку про пересування рашавійськ і військових рашазалізяк навколо українських кордонів?
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі
свинособак 👍🏼💪
показати весь коментар
Генерал прав!!!
Идёт запугивание, но пока ЯВНОЙ подготовки к рывку нет. Для рывка у кацапов пока не хватит л/с, боевой техники, тылового обеспечения.

Для прорыва из под Мариуполя, до Крымского канала, одной заправки танков топливом НЕ ХВАТИТ! А топливозаправщики не бронированны и хорошо горят - блиц-крига не выйдет.

Но не исключена попытка провокаций, с целью выйти к границам Донецкой и Луганской областей.
05.04.2021 19:13 Відповісти
Даремно Амереканці міряють кацапів своїм "аршином" .... ніхто кацапів лікувати не буде на московії солдат-м'ясо "баби ісчо наражают" ... так було й так є.
показати весь коментар
Нужно срочно что то предпринимать пока не поздно.
показати весь коментар
В скором времени увидим, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержки.
показати весь коментар
Це ж гроші.а дороги Воно за що будувати буде БТРи повинні їхати по новим дорогам.
показати весь коментар
В срашке никто никогда шапкозакидательское настроение не отменял, это у них как-бы "разумеется". Это хорошо. Особенно когда Китай срашку вскроет до Урала, а он её вскроет
показати весь коментар
Якщо кацапи спробують "захистити росіян" в Україні то наш святий обовязок почати знищення "росіян" тут просто для того щоб кацапам ***** нікого було захищати і нас ніхто ножем в спину не штрикнув.

Пропоную почати з ватних сусідів які дістають кацапською попсою "радіо Шансон".
показати весь коментар
а чё тут думать - ***** взорвёт жилые шестнадцатиэтажки в Мацкве или Питере, и скажет, что это сделали украинские диверсанты. И под тему украинских диверсантов, пересажает всю оппозицию. Но вот что любопытно - специально обученный ФСБшник будет следить за тем, чтобы команду взорвать жилой дом дали в момент, когда в доме будут находиться максимум людей.
показати весь коментар
Дурной американец..он думает шо в рашке будут заботистя о массе раненного быдло полезжего на фронт под влиянием пропаганды......в лучшем случае нашпигуют наркотой и вывезут отжатым гражданским транспортом за 200-400км в обычные больницы ( 1 час -3- часа езды) ...в худшем просто кремируют...
показати весь коментар
медведчукам, шуфричам, рабіновичам та іншим адептам руSSкого міра голови ВЖЕ відрубали?!...
показати весь коментар
"...украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повода..." Шо опять, не провокуйте Путіна...
показати весь коментар
Пока Россия зигует
мир пребывает в восторге от
великого беспокойства
и озабоченности.
показати весь коментар
ЩО ТУТ КАЗАТИ -
НЕВАЖЛИВО ЩО МИ ТУТ ВВАЖАЄМ, А ВАЖЛИВО ЩО У ТАКИХ ВИПАДКАХ
ЗСУ І ВІЙСЬКОВА МАШИНА УКРАЇНИ ЗАВЖДИ РЕАГУЄ ОДНАКОВО - ПРИ
РИЗИЦІ НАПАДУ ЯК ЗАРАЗ, ВИЗИВАЮТЬСЯ РЕЗЕРВІСТИ, ВВОДИТЬСЯ
ВІЙСЬКОВИЙ СТАН У ВСІХ ПРИКОРДОНИХ З МОСКОВІЄЙ ОБЛАСТЯХ І
ІДЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ З МОЖЛИВИМ ВОРОГОМ
Маю надію у клоуна проснеться розум і він буде готуватись до війни, бо цього
вимагає здоровий глузд!
показати весь коментар
Кремлёвская гопота специализируется на запугивании и шантаже.
Но если дёрнется - де досчитается большого количества своей бронетехники.
Это будет сделано без участия Зеленского - вот что говорит Бен Ходжес.
показати весь коментар
Нехай автівки для 200 разгортають. А почнемо з наших сепарів навколо. Щоб свиням нема кого було захищати.
показати весь коментар
Если Россия и попрет на нас, то вначале все зачистит авиацией и тут нашим войскам будет полный капец.
Укр. армия совершенно не готова к нападению с воздуха, а учитывая нынешнюю трусливую власть - сдача будет моментальной.

показати весь коментар
