Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес

Індикатором того, що Кремль готується до вторгнення може стати поява військових госпіталів біля кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів ТСН.Тиждень екскомандувач військами США в Європі Фредерік "Бен" Ходжес.

Росія розігріває старі й нові гарячі точки на карті світу. Кремль перевіряє на міцність і рішучість нового американського президента. "Зростання насилля та нарощування сил - тест для президента Байдена. Кремль перевіряє, наскільки Байден відданий ідеї суверенітету України та її підтримки", - впевнений екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес.

Американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військ Сполучених Штатів у Європі, переконаний - Росія шукає приводу для відкритого вторгнення: "Кремль шукає привід та можливість створити ситуацію, в якій він скаже, мовляв, "ми повинні захистити росіян". Отже, українські Збройні Сили мають бути дуже обережними, аби не дати росіянам приводу, яким вони моментально скористуються і який вони самі намагаються створити".

Також читайте: Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель

У сюжеті наголошується, що військові аналітики розрахували, що найбільш ймовірний час для вторгнення - це російські навчання "Захід - 2021", які відбудуться у вересні. Маскувати підготовку до агресії навчаннями дуже зручно, пояснюючи перекидання армади бойової техніки звичайними маневрами. Втім, як зазначив Ходжес, є ознака, за яким можна припустити агресію - розгортання мобільних госпіталів.

"Одна справа мати війська на кордоні, але геть інша забезпечити їх усім необхідним для проведення операцій. Я кажу про пальне, боєприпаси та шпиталі. Якщо ви не бачите шпиталів, я не впевнений, що серйозне зіткнення це те, до чого готові російські війська", - переконаний екскомандувач військ США в Європі.

Як і раніше, Ходжес не сумнівається, що Росія не залишає ідею пробитися до Одеси.

"Я переконаний, вони хочуть пробитися до Одеси. Ізолювати Україну від Чорного моря, хапонути Маріуполь та Бердянськ. Це їхня довгострокова ціль", - впевнений Ходжес.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді заявив, що Росія нарощує присутність військ поблизу кордону, стягуючи частини в Ростовську, Брянську і Воронезьку області, а також в окупований Крим. За його словами, на 30 березня уздовж кордону поблизу Донбасу були розміщені 28 батальйонних тактичних груп армії Росії.

"Очікується додаткове зосередження до 25 тактичних груп, що разом з вже наявними на кордоні створює загрозу військової безпеки держави", - заявив Хомчак.