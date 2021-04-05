Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський

Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів в регіоні Затоки і Арабському світі в цілому.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю катарським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Зараз ми працюємо над збільшенням обсягів економічної співпраці та розширюємо взаємодію між нашими країнами в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Приклад цього – постійне зростання обсягів двосторонньої торгівлі, запровадження прямого авіасполучення між нашими столицями та впровадження безвізового режиму поїздок для громадян обох країн", - зазначив Зеленський.

Крім цього, президент України анонсував підписання низки двосторонніх документів.

"Сьогодні ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також плануємо підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія. Буде підписано низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами", - заявив глава держави.

Крім цього, він підкреслив, що протягом декількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами.

"Як Президент України я вважаю за необхідне не тільки залучити іноземні інвестиції. Уся моя команда, наш уряд активно працюють над тим, щоб забезпечити прозорі та передбачувані умови для інвесторів, щоб бізнесу було комфортно працювати у нас у країні. Хочу наголосити: Україна відкрита до залучення іноземних інвестицій, зокрема суверенних та інвестиційних фондів Катару, у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори", - додав він.

Також він уточнив, що двосторонній товарообіг за результатами такого складного, "пандемічного" 2020 року між Україною і Катаром досяг високих показників - майже 150 мільйонів доларів США.

"А в поточному році динаміка товарообігу між нашими країнами ще й збільшилася. Однак упевнений, що потенціал нашого торгово-економічного співробітництва значно більший. І ми спостерігаємо активізацію відносин в різних сферах", - зазначив Зеленський.