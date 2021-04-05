УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8642 відвідувача онлайн
Новини
4 676 68

Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський

Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський

Україна розглядає Катар як одного з ключових партнерів в регіоні Затоки і Арабському світі в цілому.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю катарським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Зараз ми працюємо над збільшенням обсягів економічної співпраці та розширюємо взаємодію між нашими країнами в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Приклад цього – постійне зростання обсягів двосторонньої торгівлі, запровадження прямого авіасполучення між нашими столицями та впровадження безвізового режиму поїздок для громадян обох країн", - зазначив Зеленський.

Крім цього, президент України анонсував підписання низки двосторонніх документів.

Читайте також: Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв

"Сьогодні ми плануємо підписати цілий пакет двосторонніх документів щодо поглиблення співпраці у правовій та безпековій сферах, у галузі продовольчої безпеки, енергетики, молоді та спорту, охорони здоров’я. Також плануємо підписати документи щодо взаємного визнання свідоцтв моряка та посвідчень водія. Буде підписано низку комерційно-інвестиційних домовленостей щодо розширення інвестиційної співпраці між двома країнами", - заявив глава держави.

Крім цього, він підкреслив, що протягом декількох років обидві сторони активно працювали над цими важливими документами.

"Як Президент України я вважаю за необхідне не тільки залучити іноземні інвестиції. Уся моя команда, наш уряд активно працюють над тим, щоб забезпечити прозорі та передбачувані умови для інвесторів, щоб бізнесу було комфортно працювати у нас у країні. Хочу наголосити: Україна відкрита до залучення іноземних інвестицій, зокрема суверенних та інвестиційних фондів Катару, у такі напрями, як високі технології, інфраструктура, фінансовий, енергетичний та аграрний сектори", - додав він.

Також він уточнив, що двосторонній товарообіг за результатами такого складного, "пандемічного" 2020 року між Україною і Катаром досяг високих показників - майже 150 мільйонів доларів США.

Також читайте: 5 квітня Зеленський здійснить офіційний візит до Катару

"А в поточному році динаміка товарообігу між нашими країнами ще й збільшилася. Однак упевнений, що потенціал нашого торгово-економічного співробітництва значно більший. І ми спостерігаємо активізацію відносин в різних сферах", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Катар (258) економіка (949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Вчера ключевой партнер был Оман... сегодня Катар... кто завтра????
показати весь коментар
05.04.2021 10:04 Відповісти
+23
Миллиарды инвестиций с Омана девать уже некуда, теперь с Катара лапша Зебилам подъедет
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
+21
Доминиканская республика и Сейшельские острова
показати весь коментар
05.04.2021 10:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчера ключевой партнер был Оман... сегодня Катар... кто завтра????
показати весь коментар
05.04.2021 10:04 Відповісти
Доминиканская республика и Сейшельские острова
показати весь коментар
05.04.2021 10:05 Відповісти
Науру и Кирибати
показати весь коментар
05.04.2021 10:07 Відповісти
Афганистан
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
це позавчора Оман був; а вчора - Емірати. Інша справа, що інвестиції співміврні.
показати весь коментар
05.04.2021 10:16 Відповісти
завтра чемодан вокзал белгородские *****.
показати весь коментар
05.04.2021 10:17 Відповісти
https://mobile.twitter.com/agny262

https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика https://mobile.twitter.com/agny262 @agny262

...шмаркля просто удрал, потому как уверен, что рашка нападет.
Причем он ждал нападения вчера днем.
А эмир Катара, скорее всего, узнал о визите когда борт уже приближался к аэропорту - поэтому и встречу организовали галопом, побыстрячку.
Он удирает каждый раз, когда .уйло собирается атаковать.
Поездка в Оман была тоже бегством, но его заставили вернуться (поэтому зеленка была с мамашкой, дети шмаркли в Швейцарии). зеленка на всех фото зареванная.
Пытался удрать в ОАЭ-заставили вернуться.
В этот раз - усе, отпрыгался.
показати весь коментар
05.04.2021 10:04 Відповісти
ВаЗЕлину шестому спи@деть, шо воды стакан выпить! Несет всякую чушь своему 73%быдло-электорату, чтоб оправдать свой политический туризм с Ленкой за счёт ВСЕХ украинских налогоплательщиков!!!!!
показати весь коментар
05.04.2021 10:05 Відповісти
Как оказалось, с клоуна невозможно взять даже анализы.
Пока что!
Дебил, .лядь!
Сидеть тебе не пересидеть!
показати весь коментар
05.04.2021 10:06 Відповісти
Чому Зеленська зводить з трапа за руку преЗедента, а не навпаки?
В нього проблеми зі здоров'ям?
показати весь коментар
05.04.2021 10:06 Відповісти
Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6253
показати весь коментар
05.04.2021 10:07 Відповісти
Увидел инвест-няню...
Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8082
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
Хорошая фотка!!!
показати весь коментар
05.04.2021 10:46 Відповісти
Миллиарды инвестиций с Омана девать уже некуда, теперь с Катара лапша Зебилам подъедет
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
да сходка там очередная с рассейскими коллегами.
показати весь коментар
05.04.2021 10:18 Відповісти
Скільки мільярдів інвестицій прийло в Україну з Оману?
Зєля, ти ж обєщалЪ.
показати весь коментар
05.04.2021 10:08 Відповісти
Оман - 0, ОАЭ - 0, Катар - 0. 0+0+0= 000. Гениально!
показати весь коментар
05.04.2021 10:14 Відповісти
Почему там женщин в 2,5 раза меньше чем мужчин? Ну то ладно...
О каком содрудничестве можно говорить, что Катар может предоставить, чисто технологически или экономически рентабельным?
показати весь коментар
05.04.2021 10:09 Відповісти
Нефтегазовая восточная диктатура, офшор, теоретически они могут привезти СПГ танкером, так он не пройдет через Босфор и Дарданеллы, если и пройдет у нас терминал слабенький, и все это будет в пику США, для кого они конкуренты...
показати весь коментар
05.04.2021 10:31 Відповісти
Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский
Украинский слон - лучший друг катарского слона.
показати весь коментар
05.04.2021 10:09 Відповісти
комар каток кефир ааааа точно Катар

Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8185
показати весь коментар
05.04.2021 10:09 Відповісти
Между прочим кефир - файная штукенция.
показати весь коментар
05.04.2021 10:19 Відповісти
Аллах акбар!
показати весь коментар
05.04.2021 10:11 Відповісти
Протрубити по всьому світу, що Росія стягує війська на кордоні.
Обдзвонити усіх міністрів і президентів.
І після цього звалити у Катар...

Неймовірний... "головкомандувач"...
показати весь коментар
05.04.2021 10:14 Відповісти
Справжній Сцар)
показати весь коментар
05.04.2021 10:17 Відповісти
Приблизно таке ми і чуємо від Зеленського з Катару...Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7277
показати весь коментар
05.04.2021 10:15 Відповісти
Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8383
показати весь коментар
05.04.2021 10:16 Відповісти
Себя туда засунь!!! Тебил!
показати весь коментар
05.04.2021 10:45 Відповісти
Ти так свистів нам і про Оман. Вже проходили.Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1803
показати весь коментар
05.04.2021 10:16 Відповісти
На пляжі працює?
показати весь коментар
05.04.2021 10:17 Відповісти
Про яку кільківсть української землі мова в цьому "партнерстві"?
показати весь коментар
05.04.2021 10:18 Відповісти
Боже, дай тому придуркові хоч трохи розуму й сміливості...
показати весь коментар
05.04.2021 10:18 Відповісти
радше приклад для наслідування:
Катар є абсолютною монархією. У Катарі заборонено створення політичних партій, профспілок, проведення демонстрацій.
показати весь коментар
05.04.2021 10:19 Відповісти
Ловіть наркомана...
показати весь коментар
05.04.2021 10:19 Відповісти
Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі

зрозуміло чому..
1.там дуже непрозора система "руху капіталів"..


2.Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами
показати весь коментар
05.04.2021 10:21 Відповісти
"Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире "
Как давно? Мы все что-то пропустили? Оман - теперь не очень ключевой? Ждем-с комментариев от мендель, прости Господи
показати весь коментар
05.04.2021 10:21 Відповісти
зеленский, как там море, вода соленая, мокрая, теплая?
показати весь коментар
05.04.2021 10:22 Відповісти
Воно настільки жадібне створіння, що ніколи не погребує нашару відпочити.
Згадайте, як ця потвора брала гроші за виступ в Юрмалі перед ватнимі "негромадянами", де була від Кремля жорстка умова - обливати лайном Україну. Він ці гроши взяв, бо жадібність Зепотвори керує її мізком.
показати весь коментар
05.04.2021 10:23 Відповісти
Втомився, курво?
показати весь коментар
05.04.2021 10:23 Відповісти
Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі

зрозуміло чому..
1.там дуже непрозора система "руху капіталів"..


2.Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами
показати весь коментар
05.04.2021 10:23 Відповісти
А Оман? А Эмираты?
Все? любовь прошла - завяли помидоры?
показати весь коментар
05.04.2021 10:28 Відповісти
Ночью очередной военный Boeing C-17 Globemaster привёз из Rammstein чутка военторга в Киев.

Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9287

Украинский тепловоз тянет американскую военную технику (абрамсы, страйкеры, заправщики). Зеленский открыл небо для авиации НАТО, с базы Рамштайн к нам прибывают самоелты НАТО.

https://vidos.top/ru/v/1815751
показати весь коментар
05.04.2021 10:33 Відповісти
партнер кажете-
"https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 5 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2017 года ряд арабских стран - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B Объединённые Арабские Эмираты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египет , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD Йемен (сторонники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%B1%D0%B4-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80 Хади ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Ливия (временное правительство) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B Мальдивы , позднее к ним присоединились https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Мавритания и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Коморские острова - объявили о разрыве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F дипломатических отношений с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катаром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-3 [3] , объяснив это поддержкой эмиратом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии жёстких мер, в числе которых прекращение морского и воздушного сообщения, ограничение банковских операций, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 высылка дипломатов и подданных Катара."
показати весь коментар
05.04.2021 10:34 Відповісти
херня, эти видосики колыван для лохов выставляет
показати весь коментар
05.04.2021 11:33 Відповісти
Фактически, президент Украины используется группой олигархов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины, их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
показати весь коментар
05.04.2021 10:36 Відповісти
характерно, що тендітну Зелю Імператрицю, згідно придворного етикету, обережно під ручку, на трапі супроводжує її офіційний фаворит та опікун Олен-а
показати весь коментар
05.04.2021 10:42 Відповісти
Яка там погода у Катарі?Цунамі не передбачається?
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
Ти як https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg у воду дивився...
показати весь коментар
08.04.2021 08:26 Відповісти
И это правильно!!!!
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
А як же Оман? Що він вже не ключовий?
показати весь коментар
05.04.2021 10:47 Відповісти
Уверен, что визит в Катар был определен сразу после доклада Хомчака о ситуации на границах с рашей - в Белоруссии, в АР Крым, в Лугандоне. Не зря одна звезда из зеленой шпаны вдруг захотела "свалить из страны", а главковерх вдруг резко захотел махнуть в Катар с супругой. Видимо на границе идут хорошо. И наличие и развертывание рашистких войск в боевые порядки, занятие окопов в серой зоне, сданных главковерхом путлеровским войскам и развертывание полевых госпиталей - все брехня. На самом деле, думаю, они понимают, что страна и народ им до лампочки. Им надо свое сохранить и в теплых странах погреться. Пока народ кровью истечет, защищая свою землю. Слава Украине! Смерь ворогам! ЗЕЛЕНУ ШПАНУ - ГЕТЬ!
показати весь коментар
05.04.2021 10:48 Відповісти
Семён ну ты ж не знаешь всего, вдруг там опять патрушев???
показати весь коментар
05.04.2021 10:53 Відповісти
а я думал шо наши ключевые партнёры ЕС и США! а оказуется Катар.... про.зділось щось у датському князівстві.....
насколько я помню ранее заступнык кулебы говорил шо наш гарант собирался в турне по странам Юго-Восточной Азии, а его вдруг опять занесло в арабский мир.... шо там салом намазано чи ковбасу домашню дають???
показати весь коментар
05.04.2021 10:52 Відповісти
Там, на морском песочке я Марусю в...(песня)
показати весь коментар
05.04.2021 11:07 Відповісти
не Марусю а Ленку... а может Йулю Мендель....
показати весь коментар
05.04.2021 11:15 Відповісти
А сколько еще в Африке осталось племен без прямого авиасообщения... Вобщем, работы непочатый край.
показати весь коментар
05.04.2021 11:04 Відповісти
кроме Омана и Катара нас уже никуда не приглашают?
показати весь коментар
05.04.2021 11:07 Відповісти
Членограй отдыхает на корабельной сомне , курит айкосы и бабадакает,
а лохам передают картинки и пииветы
показати весь коментар
05.04.2021 11:31 Відповісти
Цікаво, як український президент використовує надані йому народом України права і привілеї! Як тільки йому засвербіло в дупі він гукає «запрягай лашадєй» і відбиває телеграми вже з «повітря» по дорозі і своїм, що барін поїхав з офіційним візитом, і приймаючій стороні, що мол приймайте. При чому, залишена на «господарстві» і навчена поїздкою в Оман Мєндєль (пам'ятаєте як вона недолуго відмазувати шефа?) видає бидлу народу «тємку» про рюзьгє язіка в Україні щоб було про що поталякати поки барін грає дурня і відпочиває за державний рахунок. Звісно, що в Європі таке не пройшло б, тому і катається він до арабів. Який дивний в Україні нарід! Вау!
показати весь коментар
05.04.2021 11:38 Відповісти
... а може його просто як кур'єра використовують? І таке можливо! Я б так і робив би)
показати весь коментар
05.04.2021 11:40 Відповісти
Белінгкет на обрії, вже вушка наставив - пора рвать когті...
показати весь коментар
05.04.2021 12:00 Відповісти
Сколько бабла привез в офшор .а утырок маланский?
показати весь коментар
05.04.2021 12:02 Відповісти
хоть шавухи потрескает на шарика а то киоск у атб на ремонте или закрыли......на самандрике за шавушкой
показати весь коментар
05.04.2021 13:08 Відповісти
Все СМИ кричат о предстоящем вторжением России, а это чмо (главнокомандующий) поехало в турпоездку.
показати весь коментар
05.04.2021 13:15 Відповісти
всё верно.
показати весь коментар
06.04.2021 03:10 Відповісти
Если придется валить отсюда, то Катар более перспективное место чем Ростов.
показати весь коментар
08.04.2021 08:50 Відповісти
 
 