Цензор.НЕТ
4 205 34

Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо"

Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті:

Анатолій Гриценко закликав українську владу провести перевибори в Раду на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це заявив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Бандит Янукович під тиском громадськості погодився на перевибори в 5-ти округах, де у 2012 чинився шабаш, подібний до Прикарпаття-2021. Нагадую Зеленському і молодій Зе-команді. Тому що ТАК перемагати - принизливо. Для Вас усіх, для Зеленського і, головне, для країни принизливо. Переконайте вождя/гаранта - і проведіть у 87 окрузі перевибори. Так, Ви можете не здобути мандат, але й не здобудете зневаги", - заявив Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту переміг Вірастюк

Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: Так перемагати - принизливо 01

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Автор: 

вибори (6734) Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (25133) Івано-Франківська область (979) дострокові вибори (128) Слуга народу (2842)
+11
Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно" - Цензор.НЕТ 3214
05.04.2021 10:08
+10
эта гнида убивала нашу Армию при полной поддержки и защите Януковоща и Тимашонки.. Ненавижу!
05.04.2021 10:09
+8
полковник панталоне имеет слово молвить сцарю
05.04.2021 10:04
полковник панталоне имеет слово молвить сцарю
05.04.2021 10:04
Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно" - Цензор.НЕТ 3214
05.04.2021 10:08
Сывочолому и его зграе нужно с максимальной благодарностью чистить тухли Анатолию Степановичу. Если бы этот глубоко порядочный, но, к сожалению, недалёкий и амбициозный человек, снял свою кандидатуру, то не видать сонцесяйному второго тура. И страну бы он сейчас не колотил, пытаясь вернуться к корыту
05.04.2021 10:13
????
що за маячня ?
05.04.2021 10:17
Поместье, "честного", ни разу не вора, полковника Грицвцуева на Дамбе в Конче-Заспе. Наколядовал Онотоле

Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо" - Цензор.НЕТ 2337
05.04.2021 10:21
із нафталіна голос раздайоцца..?
05.04.2021 10:05
Интересно почему другая нафталиновая принцесса помалкивает.? Сто пудов хитрая Жулька что-то знает. Как и мы знаем как она с В.В. ***** хороводила. И Грузия сливала.
Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно" - Цензор.НЕТ 3019
05.04.2021 10:12
А где угодливо выгнутый позвоночник? А где бокал с шампанским? Где рыговская гоп-компания?
05.04.2021 10:15
Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо" - Цензор.НЕТ 8038
05.04.2021 12:22
жюльЦІ ЗНАДОБИТЬСЯ ГОЛОС ВІРАСТЮКА В КОАЛІЦІЇ З ЗЕ
05.04.2021 10:15
ну, конкурс на губєрнаторство юго-западного фєдєрального округа Вона програла в хла вже двічі - хоч і не факт, що не спробує втретє
05.04.2021 10:29
https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1379011662695563265 4 мин

Тимошенко **** про умови для створення кААліції:
"..так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров'я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити...."
05.04.2021 13:09
толя от не пиз...кай, бо і тобі пришиють статтю,згадаймо розпродаж майна за часів твого міністерства. ти стіки топив для цього, то диви доля семена чекатиме
05.04.2021 10:05
Научил осла в шахматы играть?
05.04.2021 10:06
Чтобы вспомнили?
05.04.2021 10:06
Унизительно в 21 веке мухлевать внаглую и безнаказанно.Посадки за вбросы нужны для хитросделанных.Только судов в Украине дефакто нет.
05.04.2021 10:06
ложь - признак дьявола. Лживые результаты выборов несут за собой развал государств и малых, и немалых.
05.04.2021 10:15
пока будут хетьмані за владу дратися путін прийде вибори проведе.
05.04.2021 10:08
А вернуться в Украину и заняться обороной страны не надо. Еще один "великиц" политик и полководец.
05.04.2021 10:09
эта гнида убивала нашу Армию при полной поддержки и защите Януковоща и Тимашонки.. Ненавижу!
05.04.2021 10:09
А вот здесь не согласен. Помнишь как при Ющенко Янык с помощью тогдашнего министра МВД Цушко госпереворот пытались сделать? Тогда Гриценко откровенно, в глаза сказал Яныку, что бы тот и не пытался. Иначе будет иметь дело с армией. После этого Янык всрався и пошел на перевыборы. После чего премьером стала Тимошенко , а Луценко опять министром МВД.
И если по твоему Гриценко убивал армию, то логично начать с человека, который поставил его на эту должность. И по конституции , это не премьерминистр, а главнокомандующий , президент. Давай тогда с Юща начинать. Будет логично.
05.04.2021 10:55
был громкий скандал, по поводу разпродажи военного имущества и уничтожения военных частей при Гриценко, и в Раде была создана ВСК.. но неожиданно Тимошонка и Януковощ стали на защиту Гриценка и работу ВСК тихо замяли..
05.04.2021 11:05
То, что вооружение продавалось при мо Гриценко, несомненно. Но извини меня. Винить в этом Гриценко? Наверное надо начинать с людей, которые его на эту должность назначили( президент, Верховна рада, и правящая коалиция). Ну при всем своем желании, не мог Гриценко самовольно все распродать и украсть. Тут без сообщников в лице президента, премьер министра, правящей коалиции в ВР не обойтись. Опять же куда СБУ, то бишь Наливайченко смотрел, гу внешней разведки?
Поэтому, со всем моим уважением, эмоции твои мне понятны, но ..., останусь при своем мнении.
05.04.2021 11:37
При Гриценко реализация была а) в начале через фонд госимущества, б) через фонд при МО которым рулил замминистра Кредисов-аферист и мошенник, подельник Гриценко, которому Гриценко лично выдал неограниченную доверенность, в) последние полгода через департамент..
05.04.2021 11:54
Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно" - Цензор.НЕТ 6529
05.04.2021 10:11
а це маленьке ***** заявить "а що я? та там все ЦВК і суди, туди і звертайтесь"
05.04.2021 10:12
Панталоний ооочень рассчитывал, шо с победой Коломойского, Панталония усадят в теплое кресло и дадут мешок с грішми. Но, не сложилось, теперь полковник таким образом выражает обиду...
05.04.2021 10:12
Гриценко навряд "на утриманні" Бєні..
тому досі нікуди не приткнувся...
05.04.2021 10:16
Скрее не на "прикорме" у Бени, но все написанное, от этого не мененяет существа дела. И то, что расчитывал на участие в "молодой власти", на правах "опытного политика и военначальника" не вызывает сомнений.
05.04.2021 10:57
Тепер ми з Льошою Арестовичем , в одній президентській команді - Василь Вірастюк .

Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо" - Цензор.НЕТ 5044 .
05.04.2021 10:25
Откуда взято, что бандит зеленский согласится на перевыборы...Что за бред. Это - тренировка к выборам в Раду и следующим президентским выборам. И да, зеленский - это и есть унизительно. Нельзя свинью сделать более свиньей, чем она есть. То же верно и по отношению к зеленскому.
05.04.2021 10:27
этот мерзский чмошник - Грицько, даже Зеленому не вправе что то советовать. можно смело посылать нах.
05.04.2021 10:30
Ночью очередной военный Boeing C-17 Globemaster привёз из Rammstein чутка военторга в Киев.
Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо" - Цензор.НЕТ 3397

Украинский тепловоз тянет американскую военную технику (абрамсы, страйкеры, заправщики). Зеленский открыл небо для авиации НАТО, с базы Рамштайн к нам прибывают самолеты НАТО.

https://vidos.top/ru/v/1815751
05.04.2021 10:35
Ходи ослом тольян! Коней ви пропили.
05.04.2021 10:46
 
 