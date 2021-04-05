Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо"

Анатолій Гриценко закликав українську владу провести перевибори в Раду на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це заявив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Бандит Янукович під тиском громадськості погодився на перевибори в 5-ти округах, де у 2012 чинився шабаш, подібний до Прикарпаття-2021. Нагадую Зеленському і молодій Зе-команді. Тому що ТАК перемагати - принизливо. Для Вас усіх, для Зеленського і, головне, для країни принизливо. Переконайте вождя/гаранта - і проведіть у 87 окрузі перевибори. Так, Ви можете не здобути мандат, але й не здобудете зневаги", - заявив Гриценко.

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).