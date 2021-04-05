Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо"
Анатолій Гриценко закликав українську владу провести перевибори в Раду на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.
Про це заявив ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Бандит Янукович під тиском громадськості погодився на перевибори в 5-ти округах, де у 2012 чинився шабаш, подібний до Прикарпаття-2021. Нагадую Зеленському і молодій Зе-команді. Тому що ТАК перемагати - принизливо. Для Вас усіх, для Зеленського і, головне, для країни принизливо. Переконайте вождя/гаранта - і проведіть у 87 окрузі перевибори. Так, Ви можете не здобути мандат, але й не здобудете зневаги", - заявив Гриценко.
Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що за маячня ?
https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1379011662695563265 4 мин
Тимошенко **** про умови для створення кААліції:
"..так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров'я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити...."
И если по твоему Гриценко убивал армию, то логично начать с человека, который поставил его на эту должность. И по конституции , это не премьерминистр, а главнокомандующий , президент. Давай тогда с Юща начинать. Будет логично.
Поэтому, со всем моим уважением, эмоции твои мне понятны, но ..., останусь при своем мнении.
тому досі нікуди не приткнувся...
.
Украинский тепловоз тянет американскую военную технику (абрамсы, страйкеры, заправщики). Зеленский открыл небо для авиации НАТО, с базы Рамштайн к нам прибывают самолеты НАТО.
https://vidos.top/ru/v/1815751