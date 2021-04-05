У 2021 році до Конституції внесуть зміни в частині децентралізації, - міністр Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов вважає, що зміни до Конституції в частині децентралізації будуть ухвалені в 2021 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, щоб завершити цей етап реформи, нам необхідно внести зміни до Конституції. Над цим працює спеціальна робоча група при Офісі Президента, до якої входжу і я. Тому цього року такі зміни теж заплановані. Наш план - ухвалити все цього року: два закони і зміни до Конституції. Після цього вже можна буде говорити про ухвалення закону "Про префектів" і обговорення необхідності закону "Про столицю", - сказав Чернишов.

Стосовно інших законодавчих актів, які потрібні для реалізації реформи децентралізації, зокрема "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування", міністр зазначив, що ухвалення нових редакцій цих двох законів і забезпечить остаточне врегулювання всіх питань, зокрема щодо повноважень на місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче, щоб ОП, Рада і Кабмін переїхали з Києва в регіони, - Немчінов

"Це має бути найближчим часом. З нашого боку законопроєкти розроблені, обговорені, пройшли відповідні консультації і слухання з органами місцевого самоврядування, профільними асоціаціями. Цього року всі ці питання маємо закрити", - наголосив Чернишов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації до кінця сесії, - "слуга народу" Корнієнко

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 12 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада очікує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом подасть законопроєкт про внесення змін до Конструкції в частині децентралізації.