"Космічні" ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн

У понеділок вранці ціни на таксі в Києві різко зросли, оскільки від сьогодні користуватися громадським транспортом можна лише за спецперепустками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Як відомо, 5 квітня в Києві запровадили суворі обмеження для метрополітену та всього наземного громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси). Користуватися ними тепер можуть лише власники спеціальних перепусток - працівники критично важливої для міста інфраструктури. Але навіть такі пасажири мають займати в салоні не більш як 50% від технічної місткості транспорту.

Дані сервісів для оренди таксі Uklon, Bolt і Uber свідчать, що ціни помітно зросли через підвищений попит. Наприклад, поїздка від метро Почайна до Майдану Незалежності обійдеться не менш ніж у 200 грн, з Позняків до Контрактової площі - дорожче 400 грн, а від станції метро Васильківська до Золотих воріт - від 250 грн. При цьому викликати таксі зараз складно, оскільки машин бракує.





Водночас у соцмережах публікують і більш серйозні цінники.

"Такий собі локдаун ... А таксисти зараз, напевно, взагалі, розвозячи людей однією рукою, другою рукою гортають авторіа, щоб уже завтра прикупити собі мерсік якийсь, замість ланоса", - написав один з користувачів соцмережі Facebook Андрій Коробкін і виклав відповідний скрин.

Інший користувач соцмережі поділився такими даними:

Водночас варто зазначити, що після години пік ціни на таксі трохи знизилися, проте як і раніше спостерігається підвищений попит.

При цьому з передмістя служби таксі виставляють вартість приблизно у тисячу гривень і більше.

Нагадаємо, раніше КМДА оприлюднила інструкцію для тих, кому потрібно отримати спецпропуск на час локдауну в Києві.

Згідно з цими правилами, отримати такий пропуск у КМДА можуть тільки представники підприємств організовано, заявки від окремих фізосіб не приймаються. Діє спецпропуск лише в тому випадку, якщо його власник буде в масці, оплатить проїзд і пред’явить один з таких документів: службове посвідчення, паспорт, водійське посвідчення

Для отримання спецперепусток керівники підприємств мають надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх).

Без спецперепусток можуть їздити: призовники строкової служби (але в масках), якщо із собою в них є повістка і посвідчення особи; співробітники ДСНС і Нацполіціі (за наявності службового посвідчення і маски).

Маршрутки також мають їздити тільки за спецперепустками. Відповідна згадка про "приватні компанії, які обслуговують міські маршрути" в Києві і передмісті є в протоколі КМДА.