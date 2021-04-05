УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8652 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
23 141 48

"Космічні" ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн

У понеділок вранці ціни на таксі в Києві різко зросли, оскільки від сьогодні користуватися громадським транспортом можна лише за спецперепустками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Як відомо, 5 квітня в Києві запровадили суворі обмеження для метрополітену та всього наземного громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, автобуси). Користуватися ними тепер можуть лише власники спеціальних перепусток - працівники критично важливої для міста інфраструктури. Але навіть такі пасажири мають займати в салоні не більш як 50% від технічної місткості транспорту.

Дані сервісів для оренди таксі Uklon, Bolt і Uber свідчать, що ціни помітно зросли через підвищений попит. Наприклад, поїздка від метро Почайна до Майдану Незалежності обійдеться не менш ніж у 200 грн, з Позняків до Контрактової площі - дорожче 400 грн, а від станції метро Васильківська до Золотих воріт - від 250 грн. При цьому викликати таксі зараз складно, оскільки машин бракує.

Космічні ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн 01
Космічні ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн 02

Водночас у соцмережах публікують і більш серйозні цінники.

"Такий собі локдаун ... А таксисти зараз, напевно, взагалі, розвозячи людей однією рукою, другою рукою гортають авторіа, щоб уже завтра прикупити собі мерсік якийсь, замість ланоса", - написав один з користувачів соцмережі Facebook Андрій Коробкін і виклав відповідний скрин.

Космічні ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн 03

Інший користувач соцмережі поділився такими даними:

Космічні ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні в Києві запроваджується жорсткий карантин: нові правила

Водночас варто зазначити, що після години пік ціни на таксі трохи знизилися, проте як і раніше спостерігається підвищений попит.

Космічні ціни на таксі в перший день жорсткого карантину в Києві: вранці вартість поїздки досягала 900 грн 05

При цьому з передмістя служби таксі виставляють вартість приблизно у тисячу гривень і більше.

Нагадаємо, раніше КМДА оприлюднила інструкцію для тих, кому потрібно отримати спецпропуск на час локдауну в Києві.

Згідно з цими правилами, отримати такий пропуск у КМДА можуть тільки представники підприємств організовано, заявки від окремих фізосіб не приймаються. Діє спецпропуск лише в тому випадку, якщо його власник буде в масці, оплатить проїзд і пред’явить один з таких документів: службове посвідчення, паспорт, водійське посвідчення

Для отримання спецперепусток керівники підприємств мають надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (вул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 поверх).

Без спецперепусток можуть їздити: призовники строкової служби (але в масках), якщо із собою в них є повістка і посвідчення особи; співробітники ДСНС і Нацполіціі (за наявності службового посвідчення і маски).

Маршрутки також мають їздити тільки за спецперепустками. Відповідна згадка про "приватні компанії, які обслуговують міські маршрути" в Києві і передмісті є в протоколі КМДА.

Автор: 

карантин (18172) Київ (20025) таксі (363) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Людям предлагают отдавать суточный заработок за такси на работу и обратно.
показати весь коментар
05.04.2021 10:24 Відповісти
+16
Таксисты очень рады карантину - причем же это сами офисы контор такси решили в 3 шкуры драть , конченые думают что так будит всегда типо бабки не закончатся , у населения .... ТВАРИ - цены в 3 раза подымать ...
показати весь коментар
05.04.2021 10:30 Відповісти
+14
В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза - Цензор.НЕТ 9317
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людям предлагают отдавать суточный заработок за такси на работу и обратно.
показати весь коментар
05.04.2021 10:24 Відповісти
Нічого собі у вас добовий заробіток, 1800 грн.
показати весь коментар
05.04.2021 11:46 Відповісти
для тебе 40 тис грн якась космічна зарплатня?
показати весь коментар
06.04.2021 11:37 Відповісти
Не всі ж в Києві живуть. В невеликих містах і селах 10 тис це велика зарплата.
показати весь коментар
06.04.2021 12:05 Відповісти
сделайте оплату картой
показати весь коментар
05.04.2021 10:25 Відповісти
А где счас не картой? В Убере, Уклоне, или (извините) в Болт?
показати весь коментар
05.04.2021 10:44 Відповісти
Какой же мудофель пользуется болтом, убером и уклоном?
показати весь коментар
05.04.2021 10:25 Відповісти
Не мудофели чем пользуются,маршрутками?
показати весь коментар
05.04.2021 10:57 Відповісти
Так куча диспетчерских. На любой вкус и цвет. Даже Элит дешевле, чем эти говновозы
показати весь коментар
05.04.2021 11:17 Відповісти
у Києві немає ніякої "Почайной" - є метро "Почайна", і це іменник
показати весь коментар
05.04.2021 10:26 Відповісти
В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза

На дерьме сметану собираем? (с)
показати весь коментар
05.04.2021 10:28 Відповісти
_Совесть? Не, не слышали. Не смешите. Как с видеокартами: ипанутые майнеры раскупают и цены теперь просто космос, хер купишь вместо сгоревшей из-за больных психов.
показати весь коментар
05.04.2021 10:29 Відповісти
"совесть" - это агитация в пользу бедных. купи машину и не плати таксистам ни копейки
показати весь коментар
06.04.2021 11:38 Відповісти
Таксисты очень рады карантину - причем же это сами офисы контор такси решили в 3 шкуры драть , конченые думают что так будит всегда типо бабки не закончатся , у населения .... ТВАРИ - цены в 3 раза подымать ...
показати весь коментар
05.04.2021 10:30 Відповісти
В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза - Цензор.НЕТ 9317
показати весь коментар
05.04.2021 10:43 Відповісти
Шашечки бомбіли завжди виручать.

В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза - Цензор.НЕТ 6287
показати весь коментар
05.04.2021 10:31 Відповісти
Осталось -- запретить ездить на личном транспорте --

только можно будет ездить при наличии пропуска, приобретенном
за деньги у МЭРа.
показати весь коментар
05.04.2021 10:54 Відповісти
Ага, мечта земразей переложить ответственность за все что происходит в стране на мэров.
показати весь коментар
05.04.2021 11:01 Відповісти
обрали у 2019? ЖеріТЄ
показати весь коментар
05.04.2021 12:25 Відповісти
К этому всё и идёт.
показати весь коментар
05.04.2021 13:20 Відповісти
не заважайте розпилу - тихо будь, бо локдаун!
показати весь коментар
05.04.2021 11:16 Відповісти
Намахалово это основной тип деятельности .
Под праздники в одних странах цены снижают, а у нас поднимают.
Полюби ближнего
показати весь коментар
05.04.2021 11:22 Відповісти
це рузьгє мір - він такий....
показати весь коментар
05.04.2021 12:25 Відповісти
привет лохам от Гандона-Членограя
показати весь коментар
05.04.2021 11:29 Відповісти
Эээ. А как быть тем, кто не "работники критически важной для города инфраструктуры"? В Киеве все работают максимум за километр-два от дома, чтоб дойти пешком или получают от 30 тысяч гривен, чтоб в день вывалить тысячу на проезд туда-обратно и еще на остаток как-то выжить?
показати весь коментар
05.04.2021 11:44 Відповісти
Чем таксисты отличаются от мародёров?
показати весь коментар
05.04.2021 11:50 Відповісти
тим що ти отримуєш від них послуги
мародери послуг нікому не надають

"Р" - "Різниця"
показати весь коментар
05.04.2021 12:27 Відповісти
В такой ситуации нужно просто подделать спецпропуск...печать можно яйцом окатать ..остальное на цветном принтере
показати весь коментар
05.04.2021 11:56 Відповісти
А чем компании производящие и продающие маски, медпрепараты не являются мародерами?
показати весь коментар
05.04.2021 11:57 Відповісти
Спасибо зеленому ***** никто не сказал
показати весь коментар
05.04.2021 12:23 Відповісти
А что мешает писателям скачать любое приложение такси и вперед,листать авто риа в поисках "мерсика"?В чужой руке всегда хер толще,умники.Автор статьи,если хочет быть объективным должен писать каждый день,сегодня такси в Киеве в пять раз дешевле чем в Европе,сегодня в семь.А вот локдаун,или там снегопад,вот тут наступит его звездный час-сегодня такси в Киеве только в два раза дешевле европейского.Машины у нас дороже,чем в Европе,запчасти дороже,горючее плюс минус такое же. 400 гривен-это 13 евро,далеко вы в Лондоне на эти бабки уедете?Подкачать колесо 10 лет назад стоило 25 копеек,а сегодня 5 гривен,что,воздух подорожал?Вот в условиях повышенного спроса и появляются цены,приближающиеся к реальным.А как таксисты выживают в остальное время,никого не факает. Я работаю на своей тачке,могу отдохнуть,если устал,а наемные водилы в убер,болт и т.д. работают 6 дней в неделю по 12 часов в условиях переполненного города,думаете легко?Попробуйте сами.Ладно,кто хотел понять,тот понял,а хейтеров все равно не вразумить.
показати весь коментар
05.04.2021 13:00 Відповісти
ПНХ, пожалуйста.

Спасибо.
показати весь коментар
05.04.2021 13:13 Відповісти
Ты хочешь чтобы я проникся вашими таксистскими проблемами и каждый день отдавал вам свою зарплату потому что вам трудно? Или ты хочешь, прокимаривши пол дня в машине, отбить дневную зарплату за одну поездку со мной? Поездил я с вами ... и купил себе бэху, так гораздо дешевле ... Наши таксисты не раз, а точнее всегда, доказывали свою асоциальность и алчность, при любых обстоятельствах действуя по принципу - чем хуже ситуация у потенциального клиента, тем лучше им, за очень, ну очень редким исключением, даже и не могу вспомнить какой то случай ихней гуманности.
показати весь коментар
05.04.2021 16:11 Відповісти
Я тебя не знаю,и ничего от тебя не хочу.
показати весь коментар
05.04.2021 21:40 Відповісти
Пешком ходите, может ковидобесие на свежем воздухе порассосёцца малость.
показати весь коментар
05.04.2021 13:45 Відповісти
Такси - это не машина, таксисты - это не люди.
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
А навіщо всм у Київ пхатися? Моя організація працює на 70 % віддалено. Моожно з будь-якої точки. Менеджери усі їдуть в Київ мабудь.
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
Тебе стены поштукатурить? Удалённо. Без смс и регистрации.
показати весь коментар
05.04.2021 14:56 Відповісти
Я мешкаю у маленькому місті, і у Київ бо поїхав тільки на суттєве підвищення зп, рази у 1,5 -2. В маленькому місті життя спокійне і безпечне. А стіни ми самі пощекатурили.
показати весь коментар
05.04.2021 15:32 Відповісти
спокійне і тупе що не компенсується навіть можливостями інтернету, бо людина істота соціальна, і мімікрірує під оточуючих.
показати весь коментар
06.04.2021 11:42 Відповісти
Кого вините за локдаун? холили бы в масках, не устраивали свадьбы собачьи и пир во время чумы, покатались на лыжах, позагорали в Турции, Мальдивах, теперь платите ща это. Назаражали людей своим дебильным отношением к вирусу, а теперь пусть такксисты с вас дерут три шкуры, уроды тупопылые. Заслужили здохнуть, винить можете только себя. Кличко не виноват, что у киевлян мозгов епт.
показати весь коментар
05.04.2021 14:08 Відповісти
А вот и свидетели касты огроменной полезности бесполезных намордников подтянулися.
А мы их локдауном шоп пешком ходили
показати весь коментар
05.04.2021 14:35 Відповісти
Кабы ж только у киевлян. Вот я с утра в скотовозке еду - треть без масок, а сама скотовозка через пару остановок забивается под завязку стоячими местами. В офисе я один в маске, как дурак, все остальные забили. И я не в Киеве живу.
показати весь коментар
05.04.2021 14:50 Відповісти
учитывая, что проезд в такси "обилечивается" так же как и в маршрутках, то с уплатой налогов с "заработанного" у них тоже всё ОК
показати весь коментар
05.04.2021 15:34 Відповісти
Никогда шакалье племя, под названием таксисты, не вызывало у меня уважение, никогда. Эти падальщики, как и все "социальные" службы используют любой повод чтобы сверх всяких разумных обоснований обобрать гражданина не зависимо от обстоятельств побудивших воспользоваться ихней услугой - горе у человека, радость, катаклизм ... Им как похоронному бюро, чем горестнее человеку тем радостнее им, и гореть им в аду сразу же следом за попами. Аминь.
показати весь коментар
05.04.2021 15:48 Відповісти
Мда. Наварились на людській біді. По факту потрібно "перевірити" самі хитрозаді служби. Н а відповідність дотримання законодавства. Вони ж в ТРИ рази і більше підняли також по закону.
Аналогічно "бариги-падальщики" скупили маски по 2-3 грн та продавали по 25 грн.
Держава повинна жорстко карати таких "підприємців". Якщо фірма з кіпру, маршалових островів - заборона бізнесу в Україні. Гнати в шию на "родіну" - там возіть.
Антимонопольний комітет повинен розібратись з цими "людьми". Максимально жорстко та максимально швидко. Самому одіозному заборона здійснення підприємницької діяльності
показати весь коментар
06.04.2021 10:26 Відповісти
 
 