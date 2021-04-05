Масове тестування на COVID-19 стартує в Англії: Кожен зможе здавати тест двічі в тиждень

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що кожен в Англії зможе здавати тест на COVID-19 два рази в тиждень в рамках нової кампанії з відстеження пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами прем'єр-міністра, нова програма масових випробувань розірве ланцюжок передач і виявить випадки без симптомів.

"Оскільки ми продовжуємо домагатися значного прогресу в нашій програмі вакцинації і в нашій дорожній карті обережного ослаблення обмежень, регулярне швидке тестування стає ще більш важливим, щоб переконатися, що ці зусилля не марні", - зазначив Джонсон.

Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар сказав, що тести будуть робити вдома або на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках або випробувальних центрах.

Заззначається, що розширене тестування допоможе чиновникам охорони здоров'я відстежувати пандемію, оскільки країна поступово відновлюється після суворої чотиримісячної ізоляції.