Масове тестування на COVID-19 стартує в Англії: Кожен зможе здавати тест двічі в тиждень
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що кожен в Англії зможе здавати тест на COVID-19 два рази в тиждень в рамках нової кампанії з відстеження пандемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За словами прем'єр-міністра, нова програма масових випробувань розірве ланцюжок передач і виявить випадки без симптомів.
"Оскільки ми продовжуємо домагатися значного прогресу в нашій програмі вакцинації і в нашій дорожній карті обережного ослаблення обмежень, регулярне швидке тестування стає ще більш важливим, щоб переконатися, що ці зусилля не марні", - зазначив Джонсон.
Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар сказав, що тести будуть робити вдома або на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках або випробувальних центрах.
Заззначається, що розширене тестування допоможе чиновникам охорони здоров'я відстежувати пандемію, оскільки країна поступово відновлюється після суворої чотиримісячної ізоляції.
