Масове тестування на COVID-19 стартує в Англії: Кожен зможе здавати тест двічі в тиждень

Масове тестування на COVID-19 стартує в Англії: Кожен зможе здавати тест двічі в тиждень

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що кожен в Англії зможе здавати тест на COVID-19 два рази в тиждень в рамках нової кампанії з відстеження пандемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами прем'єр-міністра, нова програма масових випробувань розірве ланцюжок передач і виявить випадки без симптомів.

"Оскільки ми продовжуємо домагатися значного прогресу в нашій програмі вакцинації і в нашій дорожній карті обережного ослаблення обмежень, регулярне швидке тестування стає ще більш важливим, щоб переконатися, що ці зусилля не марні", - зазначив Джонсон.

Молодший міністр охорони здоров'я Едвард Аргар сказав, що тести будуть робити вдома або на підприємствах, або їх можна буде знайти в аптеках або випробувальних центрах.

Якщо ситуація з COVID-19 у Львові погіршуватиметься, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення, - Садовий

Заззначається, що розширене тестування допоможе чиновникам охорони здоров'я відстежувати пандемію, оскільки країна поступово відновлюється після суворої чотиримісячної ізоляції.

Как так, Министр здравоохранения Англии останется без куртки ?
показати весь коментар
05.04.2021 10:48 Відповісти
где-то рассмеялся министр Степанов
показати весь коментар
05.04.2021 10:49 Відповісти
Гайда до Англії!
показати весь коментар
05.04.2021 10:50 Відповісти
После Украины тебе там может не понравиться. Очень специфическая страна.
показати весь коментар
05.04.2021 10:54 Відповісти
Знайомий уже понад 20років там. Назад не збирається.
показати весь коментар
05.04.2021 11:11 Відповісти
У меня тоже там и знакомые и друзья. Но это кому как - там много даже мелких бытовых моментов, которые у нас просто немыслимы.
показати весь коментар
05.04.2021 11:15 Відповісти
а может нам на время их премьера?
показати весь коментар
05.04.2021 10:55 Відповісти
Нам їхніх виборців які обрали такого прем"єра.
показати весь коментар
05.04.2021 11:00 Відповісти
кстати, это не фейк шо И. Маск сдал 4 теста и в 50% случаев "заболел"?
или изобрели уже норм. тесты?
так просто нафиг надо они если вероятность 50%?
плюс и маски эти походу до ср*ки, толку то если их, ну, у нас носят неделями а менять надо после двух часов.
или блин в супермаркетах продавцам дают 4 маски на день?
показати весь коментар
05.04.2021 10:52 Відповісти
В різних лабораторіях різні результати, кому треба інший результат - перездають. Всі раді, особливо Степанов.
показати весь коментар
05.04.2021 11:05 Відповісти
ну так раді всі крім Стебанова та людей шо 16600 платять за тест.
виробники тестів - раді аж не можна сказати як))
показати весь коментар
05.04.2021 11:33 Відповісти
Про людей то я так, хоч вибір в декого є, а Степанову чому не радіти - в пальті вже жарко?
показати весь коментар
05.04.2021 12:41 Відповісти
я чет так и не особо верю шо он такое сотворил - ибо когда у него в ведостве полтыщи поциентов вна сутки прощаются с жизнью.... ну лично я бы не рисковал такую куртку, шо даже по ее виду - говно, покупать то.. просто у кого-то может найтись час та натхнення, а куртка это ж не бронежилет.
кстати, любой броник не спасает от перелома ребер, а если в него влетит 12.7, то толку с того шо даже бы и смог защитить, если от даже пистолетной пули остается не совсем хорошее настроение..... если шо = шучу и т.д.)
просто шоб Стебанов не обосрался то....
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
А кто будет докапываться, от чего там на самом деле умер? Главное - тест есть. Да, не спасли - болезнь такая. И ничо, шо сердце, например, надо было подремонтировать еще несколько лет назад, а у государства денег нет, и у пациентов по 4-5 тыщ долларов не всегда найдется.
показати весь коментар
05.04.2021 13:49 Відповісти
ясно шо так. но блин, давайте напр. вспомним тут крики дураков у которых "3-тья экономика Европы была", я бы лично их.... извиняюсь, но был Олег Блохин(не тот) - позавидавал бы.
бо быть кретинами у которых сотни тыщ ракет и танков вна год = то шо они, козлы, не радовались когда "достали" "борщевой" набор..... сорри.. дебилы же, причем их деже Аристотель назвал бы шо они тупо безнадежные.... хотя, с одной стороны.... я хоть и не дед, но в принципе, 20-5 лет вспомпнить -.... хоть и говно, но...... тогда и пиво было как минимум.... мммм, вкус был реально отличным.... хотя совок и ненавижу. кстати, та и видим шо совок любят - ра роки воно забува ется.
ну реально - я даже забыл за 20 лет, но ведь помню "автоматы" с соком. да, реально помню чо
но сок - говно как и совок. Антиколорадос пиисал шо видел производство кал. басы..... и больше ее не ел и даже не кушал
показати весь коментар
05.04.2021 14:20 Відповісти
кстати, мужик, а вы в курсе шо тому же Илону выложить хоть миллион за тест - как Путину раз в бункере похавать икры?
так просто вспомнил шо Илон далеко не миллионер...
показати весь коментар
05.04.2021 11:45 Відповісти
здать тест везде бесплатно... у нас за деньги..., даже на экспресс тест, который у нас якобы бесплатно, придумали направления от семейника..., просто так не сделаешь, или платить нужно... - идиотизм процветает.
показати весь коментар
05.04.2021 10:54 Відповісти
не знаю, как там у них в англии, а тут бесплатный (при наличии е-card) экспресс-тест мож каждый день делать, хочь на дорожных пунктах без предзаписи, хоть в аптеках по выбранному в сети месту и времени. но чё-то по любому не меньше 3 тыщ в день стабильно новых прибавляется.
показати весь коментар
05.04.2021 11:04 Відповісти
тем временем Членограй подзаработал на продаже тестов и укатил отдыхать со своей Шмарой
показати весь коментар
05.04.2021 11:26 Відповісти
пиивет нищим лохам передаёт, говорит, что они смогут весь мир накормить ...
показати весь коментар
05.04.2021 11:27 Відповісти
На ков-тестах и масках медецинских, обнаружены моргеллоны или червяки под микроскопом.Совпадение? Недумаю)) как кисель говорит
показати весь коментар
05.04.2021 13:43 Відповісти
 
 