Епідзонування України: в Києві і 20 областях перевищено епідпоріг коронавірусу, у 22 регіонах - рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 квітня в Києві та 21 області України перевищено норму госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебуває 10 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У "помаранчевої" зоні: Черкаська, Хмельницька, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

І лише Херсонська область, як і раніше, залишається в "жовтій" зоні.

Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (117,4 на 100 тис. населення за норми до 60), у Київській (91,5), Вінницькій (106,4), Волинській (73,5), Дніпропетровській (86,0), Донецькій (64,1), Житомирській (116,2), Закарпатській (66,3), Запорізькій (73,3), Івано-Франківській (74,1), Львівській (74,6), Миколаївській (111,8), Одеській (76,8), Полтавській (80,4), Рівненській (77,2), Сумській (91,0), Тернопільській (71,9), Харківській (74,1), Хмельницькій (131,2), Черкаській (89,1), Чернівецькій (96,5) та Чернігівській (108,1) областях.

При цьому в 21 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Так, нормі відповідають Вінницька (92,2% за норми 100%), Херсонська (86,5%), Хмельницька (92,3%) і Чернівецька (95,2%) області. В інших регіонах цей показник вищий за норму. При цьому в Києві він становить 121,2%, найгірший у Тернопільській області - 206,2%.





