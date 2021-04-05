За останній місяць через одну з реанімацій пройшло більше дітей зі спробами отруєнь, ніж за весь минулий рік, - дитячий психіатр Марценковський

Дитячий психіатр, глава відділу психічних розладів дітей і підлітків Науково-дослідного інституту психіатрії Міністерства охорони здоров'я України Ігор Марценковський розповів, як пандемія коронавірусу вплинула на підлітків, чому в країні зросла кількість спроб суїциду серед школярів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава відділу психічних розладів дітей і підлітків Науково-дослідного інституту психіатрії МОЗ, кандидат медичних наук Ігор Марценковський розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

Психіатр нагадав, що у всіх країнах світу мав місце колапс систем освіти і перехід на дистанційне навчання: "Можна дискутувати, наскільки згортання живого спілкування вплинуло на дітей. Але реальна клінічна практика свідчить, що для дітей з особливими потребами, з розладами психіки таке навчання часто має негативні наслідки. Фахівці бачать, що дистанційне навчання виявилося не просто неефективним, але призвело до суттєвої травматизації, загострення психічних розладів. Це дозволяє частково пояснити наслідки, з якими ми вже стикаємося. Наприкінці 2020 року опублікували результати європейського дослідження, яке продемонструвало доволі суттєве зростання кількості випадків самоушкоджень і суїцидів серед підлітків у всіх країнах ЄС".

Марценковський зазначив, що в останні місяці лікарі-психіатри стикаються з лавиною звернень батьків з приводу важких депресій, поведінки, що спричиняє самоушкодження, суїцидальних спроб.

"В одному з реанімаційних відділень за останній місяць кількість дітей тільки зі спробами отруєнь перевищила кількість дітей, які пройшли через відділення за весь минулий рік. Ми бачимо повідомлення в ЗМІ про величезну кількість суїцидів. Ми маємо таку серйозну проблему і не маємо ресурсів і системи, яка займалася б їхнім вирішенням. Звернення батьків - це відчайдушні спроби знайти хоч якусь допомогу", - повідомив він.

За словами лікаря, трапляються абсолютно різні випадки і навів приклади зі своєї практики: "15-річна дівчинка гуляла в компанії підлітків, її напоїли психотропними препаратами і, коли вона була в несвідомому стані, зґвалтували, зняли це на відео. Наслідком таких подій став посттравматичний розлад психіки, важка депресія і панічні атаки.

Інший випадок - підліток вживав великі дози препарату, що містить барбітурати. Звідки взяв? У бабусі. Препарат поліпшував сон, зменшував переживання болю, і тато цієї дівчинки, не усвідомлюючи, що йдеться про наркотики, забезпечував "лікарським засобом" дівчинку і бабусю. Коли ми дізналися про дози, які приймала дитина, це викликало щире здивування, а батько навіть не припускав, що це наркотик".

Марценковський додав, що кілька років тому вже була спроба запровадити жорсткий контроль за обігом таких препаратів. Але потім почалася кампанія на захист бабусь, які можуть залишитися без ліків, і ініціатива згорнулася. Препарати, як і раніше, у вільному обігу. Їх приймають літні люди, не виключено, якась частина з них вже має симптоми залежності. І іноді такі засоби потрапляють до підлітків.

Нагадаємо, за даними Нацполіції України, від початку 2021 року лише в Києві скоїли суїцид більше підлітків, ніж за весь минулий рік. У лютому в різних містах країни відбулася низка випадків, коли школярі вживали великі дози ліків.

Як повідомлялося, 8 березня 16-річна дівчина в Сумах випила 30 таблеток протизапального препарату і потрапила до реанімації. 2 березня в Рівному 11-річна дівчинка потрапила в реанімацію, випивши 40 таблеток "Парацетамолу".

16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній з популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин", повернулися до школи і вжили по 40 таблеток кожна.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

