Якщо ситуація з COVID-19 у Львові погіршуватиметься, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що іншого варіанту, ніж бути в локдауні, немає. Ситуація з коронавірусом у місті не покращується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
За його словами, ситуація з коронавірусом у місті невтішна. 1 112 людей госпіталізовані в місцеві медичні установи.
"Тому зараз іншого варіанту, ніж бути в локдауні, немає. Важливо, щоб люди розуміли складність ситуації. Зараз багато хто нехтує карантинними обмеженнями. Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа-, і залізничне сполучення зі Львовом", - підкреслив Садовий.
Нагадаємо, раніше в зв'язку з різким збільшенням хворих COVID-19 і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин у Львові до 12 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль