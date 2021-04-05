Якщо ситуація з COVID-19 у Львові погіршуватиметься, то можуть закрити авіа- та залізничне сполучення, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що іншого варіанту, ніж бути в локдауні, немає. Ситуація з коронавірусом у місті не покращується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

За його словами, ситуація з коронавірусом у місті невтішна. 1 112 людей госпіталізовані в місцеві медичні установи.

"Тому зараз іншого варіанту, ніж бути в локдауні, немає. Важливо, щоб люди розуміли складність ситуації. Зараз багато хто нехтує карантинними обмеженнями. Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа-, і залізничне сполучення зі Львовом", - підкреслив Садовий.

Нагадаємо, раніше в зв'язку з різким збільшенням хворих COVID-19 і госпіталізацій у Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин у Львові до 12 квітня.