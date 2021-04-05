Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу, - Зеленський
Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами", - зазначив Зеленський.
Крім цього, він уточнив, що це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки.
"Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В стране бардак, а его только футбол волнует и пиар..
https://censor.net/ru/news/3257577/esli_tempy_rasprostraneniya_covid19_sohranyatsya_to_uje_cherez_3_mesyatsa_v_ukraine_budet_okolo_9_mln
Как чемпионат мира в Катаре приближается к громкому провалу
18 апреля 2020, 09:24
https://nv.ua/sport/football/chempionat-mira-po-futbolu-minyust-ssha-obvinilo-rossiyu-i-katar-v-podkupe-golosov-fifa-novosti-futbola-50080498.html Коррупционный скандал вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году разгорелся с новой силой и теперь проведение мундиаля в этой стране оказалось под большим вопросом.
В начале апреля этого года министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в подкупе членов ФИФА для получения права провести чемпионат мира по футболу. И если России, по сути, глобально уже ничего не угрожает, поскольку Кубок мира там уже состоялся в 2018 году, то Катар может столкнуться с серьезными проблемами.
Бубочка мля.. , це тобі не КВН ,, чемпіонат світу це серйозно .. .
Який чемпіонат світу, нам Євро 2012 боком виходить дев'ятий рік
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/11/121126_sx_uae_yanukovych Віктор Янукович підпише угоди з керівництвом ОАЕ і Катару
"Повідомляється, що у ході дводенного візиту Віктор Янукович проведе переговори з еміром Катару шейхом Хамадом бін Халіфою Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром закордонних справ шейхом Хамадом бін Джасімом бін Джабером Аль Тані.
Очікується, що за підсумками візиту буде підписано угоду щодо лібералізації візового режиму України з Державою Катар. Крім того, президент України відвідає презентацію українських "Національних проектів" у рамках організованого Держінвестпроектом "роуд-шоу".
Напередодні візиту Віктор Янукович дав інтерв'ю катарському телеканалу "Аль-Джазіра". У ньому він, зокрема, побажав Катару успішно підготуватися по прийняття у 2022 році фінальної частини Чемпіонату світу з футболу та поділився досвідом України в організації "Євро-2012".
"Візити президента України до ОАЕ та Держави Катар нададуть імпульсу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу з країнами Перської затоки, а також сприятимуть активізації співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, аграрній, науково-технічній та інших галузях, що представляють взаємний інтерес", - цитує агенція УНІАН радника президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука."
Продовольственная безопасность это когда в Украине тысячи тонн зерна стратегических запасов съели мыши и ничего им не стало когда продукты дороже чем в Европе о каком опыте проведения футбольного чемпионата он может поделится
Полный бред и зашквар