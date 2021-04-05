Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу, - Зеленський

Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд. Тому ми будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами", - зазначив Зеленський.

Крім цього, він уточнив, що це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки.

"Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проектів до світового мундіалю", - додав глава держави.

