УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8535 відвідувачів онлайн
Новини
1 546 9

Робимо все, щоб голови ОДА усунули "ганебну практику" шкіл з туалетами на вулиці, - Чернишов

Робимо все, щоб голови ОДА усунули

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявляє, що міністерство працює над тим, щоб у 2021 році обласні державні адміністрації вирішили питання з відсутністю вбиралень у приміщеннях шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мінрегіон звертав увагу на цю проблему в минулому році. Впевнений, що всі голови облдержадміністрацій працюють над тим, щоб добробут і комфорт наших дітей, які навчаються в закладах освіти, був відповідним. У переважній більшості шкіл цю проблему вирішили. Я особисто відвідую регіони, і можу підтвердити, що таких об’єктів стало суттєво менше. Але це продовжує знаходитися в фокусі нашої уваги, і там де є якісь поодинокі випадки – це буде обов’язково виправлено", - сказав Чернишов.

На уточнювальне питання, чи буде ця проблема повністю вичерпана в 2021 році, він зауважив, що "Міністерство робить усе, щоб глави облдержадміністрацій, нарешті, усунули цю ганебну практику".

Як повідомлялося, в січні минулого року колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявляла, що до кінця 2020 року в Україні не залишиться шкіл, які не мають туалетів у приміщенні.

Читайте також: Урочисте відкриття туалету: у виші вважають, що в цьому "немає нічого злочинного"

Автор: 

туалет (50) школа (2242) Чернишов Олексій (344)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять будут торжественные открытия сортиров в школах с перерезанием ленточки?
показати весь коментар
05.04.2021 11:31 Відповісти
ЕСЛИ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СОРТИР ОТКРЫВАТЬ БУДУТ, ТО ДА, ЭТО ДЛЯ РУССКИХ ПРАЗДНИК
показати весь коментар
05.04.2021 11:41 Відповісти
Школьные, да и любые туалеты на улице - это лишний повод российским имперцам заявлять типа "Это всё Россия" или "Мы же один народ".
показати весь коментар
05.04.2021 13:12 Відповісти
А как же быть с этим?
Делаем все, чтобы главы ОГА устранили "позорную практику" школ с туалетами на улице, - Чернышов - Цензор.НЕТ 8211
показати весь коментар
05.04.2021 11:32 Відповісти
Делаем все, чтобы главы ОГА устранили "позорную практику" школ с туалетами на улице

===========
НЕ ПОЗОРНУЮ, А РУССКУЮ
показати весь коментар
05.04.2021 11:40 Відповісти
А знаєш, чому існує у кацапів вислів "Схадить до ветру..."? Зараз будеш сміяться... У них "ізби" будувалися, переважно, з виходом і вікнами на південь. Північна стіна робилася з самих товстих колод і "глухою", без вікон, щоб зберегти тепло. Господарські будівлі ставилися південніше, справа і зліва, утворюючи "дворище". А куди ходить срать?(У них, по глухих селах, подекуди, до цих пір туалетів немає...). За дім, за межі двору... А там відкрите місце, без затишку, холодний північний вітер задуває... От і виник вислів - "Схадить до ветру..."
показати весь коментар
05.04.2021 12:50 Відповісти
А обычные бойлеры с горячей водой в туалетах сделают ? А то начнут строить подороже бойлерные , чтобы денег отмыть .
показати весь коментар
05.04.2021 11:56 Відповісти
Пзц...2021 рiк на на дворi
показати весь коментар
05.04.2021 12:00 Відповісти
Туалет на вулиці - це світоглядний символ Росії . Нам потрібно позбуватися цих символів рюзького міра .
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
 
 