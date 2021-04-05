Робимо все, щоб голови ОДА усунули "ганебну практику" шкіл з туалетами на вулиці, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявляє, що міністерство працює над тим, щоб у 2021 році обласні державні адміністрації вирішили питання з відсутністю вбиралень у приміщеннях шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мінрегіон звертав увагу на цю проблему в минулому році. Впевнений, що всі голови облдержадміністрацій працюють над тим, щоб добробут і комфорт наших дітей, які навчаються в закладах освіти, був відповідним. У переважній більшості шкіл цю проблему вирішили. Я особисто відвідую регіони, і можу підтвердити, що таких об’єктів стало суттєво менше. Але це продовжує знаходитися в фокусі нашої уваги, і там де є якісь поодинокі випадки – це буде обов’язково виправлено", - сказав Чернишов.

На уточнювальне питання, чи буде ця проблема повністю вичерпана в 2021 році, він зауважив, що "Міністерство робить усе, щоб глави облдержадміністрацій, нарешті, усунули цю ганебну практику".

Як повідомлялося, в січні минулого року колишня міністерка освіти і науки Ганна Новосад заявляла, що до кінця 2020 року в Україні не залишиться шкіл, які не мають туалетів у приміщенні.

