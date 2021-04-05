УКР
У Києві видали вже 437 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, ще 63 тис. - видадуть сьогодні, - КМДА

Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Загалом надруковано 500 тисяч перепусток.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок", – розповів Микола Поворозник.

Він нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

"Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони", – підкреслив Микола Поворозник.

+4
транспорт парализован
экономика в жопе
05.04.2021 11:41 Відповісти
+3
В Киеве сегодня 10-бальные пробки, всеобщий пикник и толпы детей в песочниках.
Спасибо боксеру с отбитыми мозгами.
05.04.2021 11:41 Відповісти
+2
А Зеля шляється по різним катарам.
05.04.2021 11:46 Відповісти
В Киеве сегодня 10-бальные пробки, всеобщий пикник и толпы детей в песочниках.
Спасибо боксеру с отбитыми мозгами.
05.04.2021 11:41 Відповісти
ни в одной стране мира общественный транспорт никогда не перекрывался
это экономическая диверсия и саботаж
05.04.2021 11:42 Відповісти
транспорт парализован
экономика в жопе
05.04.2021 11:41 Відповісти
А Зеля шляється по різним катарам.
05.04.2021 11:46 Відповісти
Все нормально, маршрутки как возили так и возят, набитые как селедки, будем дохнуть дальше.
05.04.2021 11:42 Відповісти
Зато в трамваях и автобусах - по одному человеку на два вагона.
05.04.2021 11:46 Відповісти
брехня
показати весь коментар
По 200 гривень продаються ці "спецпропуска".
показати весь коментар
А печатка конкретного підприємства за скільки продається?
показати весь коментар
За чий рахунок міський транспорт возить повітря?
показати весь коментар
ясно дело зв твой
показати весь коментар
100%
показати весь коментар
Выдали 400 тысяч пропусков, а метро пустое...ну ну
показати весь коментар
Население походу заслужило такое отношение к себе
показати весь коментар
