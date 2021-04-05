У Києві видали вже 437 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, ще 63 тис. - видадуть сьогодні, - КМДА

Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Загалом надруковано 500 тисяч перепусток.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок", – розповів Микола Поворозник.

Він нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

"Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і "Муніципальної охорони", – підкреслив Микола Поворозник.