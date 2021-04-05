Глава Нацполіції Клименко про роботу підприємців у локдаун: "Якщо думаєте, що хитрі, то ви помиляєтеся". ІНФОГРАФІКА

Нацполіція просить громадян поставитися з розумінням до роботи правоохоронців з контролю за дотриманням правил карантину.

Про це сьогодні повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за минулий тиждень:

- складено 1 881 адмінпротокол за порушення правил щодо карантину людей (всього з початку карантину - 85 982 адмінпротоколи)

- винесено 11 044 адмінпостанов за неносіння масок або респіраторів (всього - 200 073 адмінпостанов)

- перевірено 72 387 суб'єктів господарювання. Виявлено 1 095 порушень, призупинено роботу 136 закладів (з них 72 - установи дозвілля, 64 - харчування).

Він нагадав, що в Києві, Чернігові та Миколаєві в межах посиленого карантину весь громадський транспорт переведений в режим спецперевезень. Поліцейські перевіряють наявність у пасажирів спецперепусток. Клименко закликав громадян не піддаватися на провокації і поставитися до перевірок з розумінням.

"Часто під час виконання своїх функцій поліцейський у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски, чує образи, звинувачення та інколи навіть прокльони. Але все ж таки намагається достукатися до правосвідомості людини. Якщо на слова правоохоронця не реагують, тоді в поліцейського два варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова. Це залежить від місця скоєння правопорушення", - розповів Клименко.

"Введення посиленого локдауну – вимога часу. Щодня ми спостерігаємо зростаючу статистику кількості хворих. І що найстрашніше – кількість людських життів, які забрав COVID-19. Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі… Щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива", - підсумував Клименко.

