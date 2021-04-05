Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі

Поточного тижня президент України Володимир Зеленський проведе тристоронні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорюватиметься ситуація на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому, за словами джерела, поки невідомо, коли саме ці переговори відбудуться.

Зазначимо, що цю інформацію підтверджують також джерела в дипломатичних колах "Дзеркала тижня".

Повідомляється, що основна тема розмови - загострення ситуації на Донбасі та координація позицій сторін у зв'язку з цим,

За словами джерела, ця розмова мала відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона та Путіна, проте не відбувся через проблеми з узгодженням часу розмови.

Підготовку майбутньої розмови Зеленського з лідерами Німеччини та Франції своєю чергою підтвердило й інше джерело ZN.UA. Однак співрозмовник зазначив, що "поки немає жодної ясності про її дату і час". За його словами, подібна розмова у двосторонньому або тристоронньому форматі планувався ще кілька тижнів тому до загострення ситуації на Донбасі.

Також читайте: Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

"Ескалація бойових дій на Сході збільшує шанси того, що вона відбудеться цього тижня", - зазначив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, минулого тижня відбулися тристоронні переговори стосовно Донбасу між президентом Росії Володимиром Путіним і лідерами Німеччини та Франції без участі Зеленського.

Пізніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив ймовірність проведення переговорів виданню "Українська правда".

"Це були переговори трьох країн (РФ, Франції та Німеччини. - Ред.) і до "Нормандського формату" це має такий само стосунок, як сьогодні би будь-які три країни зустрілися і проговорили свої питання. Так, там дійсно говорили і про питання війни на Донбасі, але я хотів би одразу сказати, що зрадофіли знову вигадують якісь фейки, а ціна їм нам уже зрозуміла після розмови президента Зеленського і президента Байдена…", - заявив Єрмак.

"Консультації з нашими партнерами по "Нормандському формату" відбуваються щотижня по декілька разів на тиждень. Минулого тижня я два чи три рази розмовляв з представниками Франції, представниками Німеччини. І я думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції і України – відбудуться дуже скоро, тому йде нормальний процес консультацій", - додав він.

Єрмак додав, що переговори непрості і доволі важкі, але вони тривають.