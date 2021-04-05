УКР
Новини
2 447 35

Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі

Поточного тижня президент України Володимир Зеленський проведе тристоронні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном, під час яких обговорюватиметься ситуація на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело, повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому, за словами джерела, поки невідомо, коли саме ці переговори відбудуться.

Зазначимо, що цю інформацію підтверджують також джерела в дипломатичних колах "Дзеркала тижня".

Повідомляється, що основна тема розмови - загострення ситуації на Донбасі та координація позицій сторін у зв'язку з цим,

За словами джерела, ця розмова мала відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона та Путіна, проте не відбувся через проблеми з узгодженням часу розмови.

Підготовку майбутньої розмови Зеленського з лідерами Німеччини та Франції своєю чергою підтвердило й інше джерело ZN.UA. Однак співрозмовник зазначив, що "поки немає жодної ясності про її дату і час". За його словами, подібна розмова у двосторонньому або тристоронньому форматі планувався ще кілька тижнів тому до загострення ситуації на Донбасі.

Також читайте: Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

"Ескалація бойових дій на Сході збільшує шанси того, що вона відбудеться цього тижня", - зазначив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, минулого тижня відбулися тристоронні переговори стосовно Донбасу між президентом Росії Володимиром Путіним і лідерами Німеччини та Франції без участі Зеленського.

Пізніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив ймовірність проведення переговорів виданню "Українська правда".

"Це були переговори трьох країн (РФ, Франції та Німеччини. - Ред.) і до "Нормандського формату" це має такий само стосунок, як сьогодні би будь-які три країни зустрілися і проговорили свої питання. Так, там дійсно говорили і про питання війни на Донбасі, але я хотів би одразу сказати, що зрадофіли знову вигадують якісь фейки, а ціна їм нам уже зрозуміла після розмови президента Зеленського і президента Байдена…", - заявив Єрмак.

"Консультації з нашими партнерами по "Нормандському формату" відбуваються щотижня по декілька разів на тиждень. Минулого тижня я два чи три рази розмовляв з представниками Франції, представниками Німеччини. І я думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції і України – відбудуться дуже скоро, тому йде нормальний процес консультацій", - додав він.

Єрмак додав, що переговори непрості і доволі важкі, але вони тривають.

Зеленський Володимир (25133) Меркель Ангела (1140) перемовини (3060) Донбас (22359) Макрон Емманюель (1568) Єрмак Андрій (1413)
Топ коментарі
+7
"По словам источника издания, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора."
?????
вова спатки уже пошел?
05.04.2021 11:49 Відповісти
+4
чемодан в Катар собирал
05.04.2021 11:50 Відповісти
+4
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1550
05.04.2021 12:00 Відповісти
Для Путина открытая война - это шанс оказаться в том времени, когда его ******* в подворотне
05.04.2021 11:48 Відповісти
Нехай обговорять що робити з чечнею
05.04.2021 11:48 Відповісти
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 186
05.04.2021 11:49 Відповісти
Уже смешно! А пианино будет?
05.04.2021 11:49 Відповісти
"По словам источника издания, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора."
?????
вова спатки уже пошел?
05.04.2021 11:49 Відповісти
чемодан в Катар собирал
05.04.2021 11:50 Відповісти
расскажут о чем с ****** договорились что ему делать?
05.04.2021 11:50 Відповісти
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 9001
05.04.2021 11:53 Відповісти
Контакт Меркель и Макрона с Путиньім бьіл посвящен в основном организации новьіх переговоров в Нормандском формате , чему Москва противится. Украина данньіе переговорьі инициирует, с Германией и Францией єто согласовано . Все идет в правильном направлении.
05.04.2021 11:56 Відповісти
Заява подоляцькоі ботоферми)
05.04.2021 12:02 Відповісти
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1550
05.04.2021 12:00 Відповісти
клован залезет на карабельную сосну и будет бабадакать покуривая откосы
05.04.2021 12:01 Відповісти
тут люди пишут, в Гуантанамо жилпощадь ослободили..приготовили вроде как для вновь прибывших!
05.04.2021 12:05 Відповісти
То так,ниочем,уже без него все обговорили
05.04.2021 12:07 Відповісти
но сначала он должен переговорить с мендель.
05.04.2021 12:07 Відповісти
Этого не может быть! Зачем Зеле ставить форумчан в затруднительное положение?
05.04.2021 12:08 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/29/7121489/ В МЗС переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Нормандського формату можна досягти зрушень у врегулюванні на сході України.

краще б ти переймався про те, як зєля поставив у незручне становище свою країну
05.04.2021 12:39 Відповісти
Бесполезные переговоры. Переговоры необходимо вести с США и Англией. Они действительно помогут.
05.04.2021 12:13 Відповісти
Кроме нас никто нам не поможет !
05.04.2021 12:42 Відповісти
Кловун поедет смешить публику
05.04.2021 12:15 Відповісти
Нікуди він не збирається їхати - планує дистанційно спілкуватися...
05.04.2021 12:22 Відповісти
Поздно метаться , когда штаны обосраны. Найвсравшемуся ткнут Катаром в рожу и скажут - молчи , мальчик, взрослые без тебя разберутся . Как стыдно .
05.04.2021 12:20 Відповісти
Гишпанский стыд
05.04.2021 12:22 Відповісти
Грустно. Украина теряет субъектность. Европейские "союзники" об Украине говорят с агрессором без Украины !??(будто это разговор сторонних наблюдателей!??) А с самой Украиной у них на разговоры времени нет. Запахло новым "Мюнхеном".....Чехи тогда тоже ждали в прихожей ,когда решали их судьбу.
05.04.2021 12:27 Відповісти
Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1594
05.04.2021 12:32 Відповісти
Схоже, що Байден міг попросити витерти "шмарклі" дитяті.
05.04.2021 12:44 Відповісти
********* прям сейчас: разговор с Байденом длился 31 мин- 16 мин говорил Байден, 10 мин говорил переводчик и 5 мин Зеленский.
05.04.2021 12:47 Відповісти
Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 596
05.04.2021 12:53 Відповісти
Не очем с ними, особенно Меркель разговаривать! Агент путена.
05.04.2021 12:57 Відповісти
Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4482
05.04.2021 12:59 Відповісти
Надо поменьше болтать с нашими "недрузьями" и начинать усиливать договоренность с Британией, Польшей, Литвой, Латвией и США!
Думаю рашке и батьке было бы очень неприятно, если бы эти страны начали "военные наступательные учения" у границ картоплестана!
05.04.2021 13:09 Відповісти
Будут "хотелки" путина вове вставлять. В разные места.
05.04.2021 13:53 Відповісти
после полученной рашистской вводной в Катаре ,будет согласовывать дальнейшие шаги слива Украины с гейропейскими немецко- французскими подельниками оккупанта .которые семь лет назад,согласно его плана уже оттяпали часть Украины под создание ордло.которое должно вести.за деньги рашиста войну с Украиной
05.04.2021 16:19 Відповісти
а вспіє провести чи ні?
05.04.2021 18:08 Відповісти
хорошо, правильно.
06.04.2021 02:10 Відповісти
 
 