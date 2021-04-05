УКР
У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста. ФОТОрепортаж

У Полтаві відбувається протест підприємців через карантинні обмеження. Мітингувальники перекривають центральні вулиці міста.

Про це повідомляє видання "Зміст", передає Цензор.НЕТ.

Підприємці, що працюють на ринках Полтави, вимагають відкрити ринки. Протестувальники планують звернутися до Президента України з проханням висловити недовіру голові Полтавської обласної державної адміністрації. Також підприємці вимагають виплати соціальної допомоги від уряду і рівних умов для працівників різних ринків в умовах локдауну.

Також дивіться: "Понеділок. Ранок. Зазвичай тут усе забито", - пусте київське метро в перший день нових карантинних обмежень. ВIДЕО

Протестувальники перекрили в'їзди на вулиці Сінній та Зигіна. Тепер машин на дорозі немає. Громадський транспорт теж не може їхати. Автобуси розвертаються, а тролейбуси стоять.

У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста 01
У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста 02
У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста 03
У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста 04

+18
Протестующие планируют обратиться к Президенту Украины Дальше можно не читать...
05.04.2021 12:06 Відповісти
+16
Классика:

В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города - Цензор.НЕТ 8227
05.04.2021 12:09 Відповісти
+12
Вся страна должна выйти, иначе это ковидное мракобесие никогда не прекратится и уничтожит Украину
05.04.2021 12:01 Відповісти
Вся страна должна выйти, иначе это ковидное мракобесие никогда не прекратится и уничтожит Украину
05.04.2021 12:01 Відповісти
Над людьми ставят опыты ! Испытывают грань где лопнет терпение.
05.04.2021 12:07 Відповісти
Возможно следующий раз (после птичьего, свиного гриппа, Н1N1 Лихорадки Эбола и СПИДА) наверное придумают эпидемию диареи и расстройства желудка. И на улицах будут проверять наличие пробки в заднице
05.04.2021 12:10 Відповісти
Это верно. Заодно облегчить давление на пенсионный фонд "естественным", так сказать, путём... И вакцину закупать не придётся. Ты молодец, что догадался.
05.04.2021 12:07 Відповісти
Идиот, процент вымирания стариков (как и остальных возрастных категория) нее изменился.
Посмотри статистику. Не от журналистов, а их госстатистики в любой стране
В Украине например за 10 месяцев 2020 года (последнею что видел) смертность снизилась по сравнению с прошлыми годами
05.04.2021 12:14 Відповісти
Ну шо ж ты так. Я тебя хвалю, а ты быкуешь. Впрочем, выходи скорее - раньше выйдешь, раньше ляжешь
05.04.2021 12:16 Відповісти
Протестующие планируют обратиться к Президенту Украины Дальше можно не читать...
05.04.2021 12:06 Відповісти
Классика:

В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города - Цензор.НЕТ 8227
05.04.2021 12:09 Відповісти
Вот почему в нормальных странах людей обеспечивают средвами 💰 для проживания перед лохдаунами, а у нас наоборот - подымают расценки на жизнь ???!!!
05.04.2021 12:10 Відповісти
У кого аренда, вообще пипец. Думаешь, почему рынки бунтуют?
05.04.2021 12:13 Відповісти
рынки им откроют, но скоро им торговать будет нечем - основные оптовые в хмельницком и под одессой уже напрямую ощущают решение снбо по конрабанде, указ о котором подписал президент
05.04.2021 12:19 Відповісти
Ирония - они как раз очень активно голосовали за потерпевшего вiслюка и моносброд...
05.04.2021 12:26 Відповісти
отак от...
у блокадному ленінграді від голоду насамперед помирали родичі 25-тисячників, які в 32-33р творили голод в україні
05.04.2021 12:33 Відповісти
С блокадой ленинграда вообще кучерявая история, начиная с того, почему эта блокада, собственно, возникла, ведь германцы окружили ленинград не со всех сторон...
05.04.2021 12:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/425456 А это зеленожопые торговцев "маринуют" , готовят перехватить потоки контрабанды плюс увеличить цены для "мудрого" нарида на ТНП, когда взмолятся сами торгаши- Дайте что-нибудь! Им дадут- сначала трылей и потом товар по завышенным ценам. Без лоха- у зелеоногнойных жизнь плоха!
05.04.2021 13:11 Відповісти
Вони можуть піти попрацювати санітарами в ковідні відділення.
05.04.2021 12:28 Відповісти
В Полтаве предприниматели вышли на протест из-за карантина: митингующие перекрывают движение центральными улицами города - Цензор.НЕТ 9959
05.04.2021 12:15 Відповісти
А надел бы маску - был бы шанс...
05.04.2021 13:31 Відповісти
Город "Х" с 250 тыс. населения, в красной зоне. На позапрошлых выходных парки этого города были битком набиты людьми с детьми и все без масок! Прошло больше недели а в городе "Х" заболеваемость падает. Диво дивное. Похоже эту статистики нам рисуют из потолка. Такое впечатление что цель изжить малый и средний бизнес в угоду большому!
05.04.2021 12:17 Відповісти
Ношение маски не влияет на передачу
А в статистику Кавида включают все гриппы и ОРВИ. Грипп и ОРВИ ведь у этих дуриков почти исчезли в статистике
05.04.2021 12:31 Відповісти
Не сами ж они включают, народ активно у себя ищет корону чуть не при каждых соплях, отсюда и второе заражение, и третье. И эти протестующие протестуют, но в масках, т.е. они не против карантинных мер, лишь бы их не трогали.
05.04.2021 12:53 Відповісти
Пузатый на втором фото явно нос высунул (а длжен беречься, ожирение увеличивает риск осложнений при ковиде, да и об окружающих думать надо). Человек в красной куртке за ним вообще на подбородок маску стянул. Если они на камеру это делают, то при торговле и подавно. Каждому клиенту бесплатный довесок.
05.04.2021 13:35 Відповісти
Врать не устали?
https://censor.net/ru/news/3257666/*********************************************************************
05.04.2021 14:07 Відповісти
Налоги платить обязан,а вот работать не имеешь права,как и протестовать,замечательное у нас правительство.
05.04.2021 12:18 Відповісти
Налоги не самая большая проблема. Главная засада - аренда.
05.04.2021 12:56 Відповісти
зеленожопые диверсанты и мародеры парализовали экономику и нормальную жизнь в Украине. ни в одной стране мира, общественный транспорт не перекрывался.
клоунов пора сносить
05.04.2021 12:33 Відповісти
На важные переходы поставить светофоры. И поставить патруль полиции - штрафовать пешеходов за переход на красный свет. Штраф увеличить в 10-100 раз.
05.04.2021 12:43 Відповісти
Краще свєтофор засунь собі в сраку.
05.04.2021 12:59 Відповісти
Краще витягни свєтофор із свої.
05.04.2021 13:50 Відповісти
Эти барыги уже достали всех!
05.04.2021 12:48 Відповісти
Продавалы дешёвые валите на заводы-там и в карантин рабы пашут как проклятые.Или вы думаете,что если вы станете,то экономика схлопнется?Да вы свиньи пережиток 90-х.Без всех вас гниды и супермаркеты справятся,тем более там даже цены ниже.СУПЕРМАРКЕТЫ платят налоги,выдают чеки.А вы купили перепродали-вот ваша вся философия бизнеса мрази паршивые...
05.04.2021 13:01 Відповісти
Всем кассовые аппараты!!!уже скоро
05.04.2021 13:17 Відповісти
А как хотели? В Европу только так. Там на рынках вся ханыжня с кассовыми аппаратами.
06.04.2021 08:12 Відповісти
Как бы не Новые Санжары - 2. То они бьют окна в автобусах со страху, при том что везут здоровых людей. То они уже в пик эпидемии устраивают массовые сборища. Хотя их тоже понять можно.

Зато хорошо погуляли на 8е марта в душненьких ресторанчиках, подышали друг с дружкой одним воздухом. Так сказать, обменялись ковидной флорой и фауной.

В стране в которой открыть окна это страшный московско-патриархальный церковный грех болеть и умирать будут ещё и ещё. Одно радует, полуграмотные совки с совковой психологией, которые ни одной полезной книги не прочитали за 25-35 лет, тоже не вечные и повсеместного иммунитета у них к ковиду нет.

Когда их не станет, может наконец-то молодежь протрезвеет, посмотрит в ютюбе как живут в цивилизованных местах и сами так будут пытаться жить. А то совки недобитые такую уродливую систему построили что прожирает все ресурсы. По-совковски.
05.04.2021 13:01 Відповісти
стадане пуганых барыг идиотов...барыжку опять хочят а работать не хочят нищенки...
05.04.2021 13:01 Відповісти
Теперь видно, где собрались зарплатные боты и провокаторы, разжигающие пандемию... Спасибо этому "ресурсу"... Работайте, хлопчики.
05.04.2021 13:35 Відповісти
врага нужно бить его же оружием - не там ходите вельмишановне панство - надо закрыть на
карантин опу зезедента, монораду и кабмин имени 40% ввп- пусть сидят дома без зарплаты
естественно..... каркнтин так карантин...........
06.04.2021 01:13 Відповісти
 
 