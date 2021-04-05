6 489 45
У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста. ФОТОрепортаж
У Полтаві відбувається протест підприємців через карантинні обмеження. Мітингувальники перекривають центральні вулиці міста.
Про це повідомляє видання "Зміст", передає Цензор.НЕТ.
Підприємці, що працюють на ринках Полтави, вимагають відкрити ринки. Протестувальники планують звернутися до Президента України з проханням висловити недовіру голові Полтавської обласної державної адміністрації. Також підприємці вимагають виплати соціальної допомоги від уряду і рівних умов для працівників різних ринків в умовах локдауну.
Протестувальники перекрили в'їзди на вулиці Сінній та Зигіна. Тепер машин на дорозі немає. Громадський транспорт теж не може їхати. Автобуси розвертаються, а тролейбуси стоять.
Посмотри статистику. Не от журналистов, а их госстатистики в любой стране
В Украине например за 10 месяцев 2020 года (последнею что видел) смертность снизилась по сравнению с прошлыми годами
у блокадному ленінграді від голоду насамперед помирали родичі 25-тисячників, які в 32-33р творили голод в україні
А в статистику Кавида включают все гриппы и ОРВИ. Грипп и ОРВИ ведь у этих дуриков почти исчезли в статистике
https://censor.net/ru/news/3257666/*********************************************************************
клоунов пора сносить
Зато хорошо погуляли на 8е марта в душненьких ресторанчиках, подышали друг с дружкой одним воздухом. Так сказать, обменялись ковидной флорой и фауной.
В стране в которой открыть окна это страшный московско-патриархальный церковный грех болеть и умирать будут ещё и ещё. Одно радует, полуграмотные совки с совковой психологией, которые ни одной полезной книги не прочитали за 25-35 лет, тоже не вечные и повсеместного иммунитета у них к ковиду нет.
Когда их не станет, может наконец-то молодежь протрезвеет, посмотрит в ютюбе как живут в цивилизованных местах и сами так будут пытаться жить. А то совки недобитые такую уродливую систему построили что прожирает все ресурсы. По-совковски.
карантин опу зезедента, монораду и кабмин имени 40% ввп- пусть сидят дома без зарплаты
естественно..... каркнтин так карантин...........