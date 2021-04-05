У Полтаві підприємці вийшли на протест через карантин: мітингувальники перекривають рух центральними вулицями міста. ФОТОрепортаж

У Полтаві відбувається протест підприємців через карантинні обмеження. Мітингувальники перекривають центральні вулиці міста.

Про це повідомляє видання "Зміст", передає Цензор.НЕТ.

Підприємці, що працюють на ринках Полтави, вимагають відкрити ринки. Протестувальники планують звернутися до Президента України з проханням висловити недовіру голові Полтавської обласної державної адміністрації. Також підприємці вимагають виплати соціальної допомоги від уряду і рівних умов для працівників різних ринків в умовах локдауну.

Протестувальники перекрили в'їзди на вулиці Сінній та Зигіна. Тепер машин на дорозі немає. Громадський транспорт теж не може їхати. Автобуси розвертаються, а тролейбуси стоять.







