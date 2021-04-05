Закарпаття перебуває на межі того, щоб перейти в "помаранчеву" зону карантину, - заступник голови ОДА Шинкарюк

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті покращується. Регіон дуже близький до переходу з "червоної" в "помаранчеву" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

"Зараз перебуваємо в "червоній" зоні, насправді перебуваємо на межі того, щоб перейти в "помаранчеву" зону. Буквально кілька відсотків нам не вистачає, але хочу сказати, що ситуація стабілізується щодня", - зазначив заступник голови ОДА.

За словами Шинкарюка, в області щодня менше хворих, менше летальних випадків від COVID-19. Також у регіоні виділяють більше ліжок для хворих на коронавірус.

"Вся ця робота в сукупності дозволяє нам говорити про те, що ми підходимо до позитивного показника, завдяки якому можемо підійти до "помаранчевої" зони карантинних обмежень", - додав він.

