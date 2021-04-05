Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - це перший тиждень від початку клінічних симптомів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська.

"На жаль, нам ще довго з цим жити, друзі ... Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть засоби індивідуального захисту вдома", - повідомила лікар.

Також вона зазначила, що негативні результати ПЛР не повинні заспокоювати людей.

"Те ж саме треба робити, якщо у вас виникли симптоми хвороби. Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менше, а тяжкість перебігу - це в тому числі і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найзаразніший період - перша тиждень від дебюту клінічних симптомів", - написала Голубовська.

"Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім'ями на святкування днів народжень або інших заходів. Пам'ятайте про те, що розплата за це може бути страшною", - додала медик.








