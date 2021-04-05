УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4981 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 150 6

Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська

Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - це перший тиждень від початку клінічних симптомів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, нам ще довго з цим жити, друзі ... Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть засоби індивідуального захисту вдома", - повідомила лікар.

Також вона зазначила, що негативні результати ПЛР не повинні заспокоювати людей.

"Те ж саме треба робити, якщо у вас виникли симптоми хвороби. Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менше, а тяжкість перебігу - це в тому числі і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найзаразніший період - перша тиждень від дебюту клінічних симптомів", - написала Голубовська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посилено контроль за дотриманням карантину в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

"Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім'ями на святкування днів народжень або інших заходів. Пам'ятайте про те, що розплата за це може бути страшною", - додала медик.

Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська 01
Найзаразніший період у хворого на COVID-19 - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів, - лікар-інфекціоніст Голубовська 02

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер @yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda



Владимир Зеленский нуждается в уходе: и чем быстрее он уйдет - тем будет лучше для всех.
показати весь коментар
05.04.2021 12:33 Відповісти
дайош ЛОЛІТУ???
показати весь коментар
05.04.2021 13:07 Відповісти
Локдаун по-київськи: влада видала майже пів мільйона спецперепусток для проїзду

Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8899
показати весь коментар
05.04.2021 12:36 Відповісти
Вірус вже сховавсь від таких дій.
показати весь коментар
05.04.2021 12:42 Відповісти
Ліпше б організували тестування на дому та забезпечення хворого ліками. А так коли хворий сам добирається до лабораторії для здачі зразків на тест, а потім самостійно шукає ліки по аптеках - всі ці поради до "одного місця".
показати весь коментар
05.04.2021 12:54 Відповісти
чем отвечает человеческий организм на любую заразу - эти шарлатаны не обясняют никогда
показати весь коментар
05.04.2021 16:14 Відповісти
 
 