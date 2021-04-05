Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко

Україна не може заборонити українським артистам, яким "подобається Москва", виступати в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я припинив співпрацю з росіянами, ми знімали спільно серіали у 2014 році. На жаль, я був один з небагатьох, хто це зробив. Так само ми знаємо й артистів, їх більше, які припинили виступи в Росії і зосередилися на українському й міжнародному ринках. Але ми не можемо заборонити з іншого боку Ані Лорак, Світлані Лободі чи ще комусь, кому подобається Москва незважаючи на все це – виступати в Москві. Це їхня справа", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, лише громадськість, публічна позиція, може свідчити про те, чи будуть вони сприймати таке ставлення людей.

"З огляду на закон, який існує, в Україну заборонено в'їзд тим, хто незаконно відвідував Крим і, очевидно, що вони не зможуть продовжувати виступати тут", сказав глава Мінкультури.

"В мене є сподівання, що поступово буде спадати тренд співпраці з росіянами. Тому що співпрацювати з глобальними партнерами набагато вигідніше і перспективніше", - додав міністр.

