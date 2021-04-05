Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко
Україна не може заборонити українським артистам, яким "подобається Москва", виступати в Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Я припинив співпрацю з росіянами, ми знімали спільно серіали у 2014 році. На жаль, я був один з небагатьох, хто це зробив. Так само ми знаємо й артистів, їх більше, які припинили виступи в Росії і зосередилися на українському й міжнародному ринках. Але ми не можемо заборонити з іншого боку Ані Лорак, Світлані Лободі чи ще комусь, кому подобається Москва незважаючи на все це – виступати в Москві. Це їхня справа", - зазначив міністр.
За словами Ткаченка, лише громадськість, публічна позиція, може свідчити про те, чи будуть вони сприймати таке ставлення людей.
"З огляду на закон, який існує, в Україну заборонено в'їзд тим, хто незаконно відвідував Крим і, очевидно, що вони не зможуть продовжувати виступати тут", сказав глава Мінкультури.
"В мене є сподівання, що поступово буде спадати тренд співпраці з росіянами. Тому що співпрацювати з глобальними партнерами набагато вигідніше і перспективніше", - додав міністр.
а із суто українським репертуаром им на росии дєлать нєчєго
а тоже - один народ. один праотец
але ви можете зробити їх проживання в Україні, якщо не нестрерпним, то хоча б некомфортним
А якщо серйозно, то не треба видумувати велосипед, треба взяти досвід Ізраїлю. У них законом визначені країни-вороги, за відвідування яких наступає кримінальна відповідальність.
Ну що простіше?
У нас війна?
- Війна
Хто ворог?
- Росія
То у чому проблеми? Це питання не тільки до слуг, але і до попередників.
Кто отказался?
Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка. ...
Відмовилися і українські ведучі " вслед за https://news.tut.by/culture/725088.html Тимуром Мирошниченко такое заявление сделал Андрей Доманский".
https://news.tut.by/culture/725264.html?utm_campaign=recirculation_mail&utm_medium=right_news&utm_source=news.tut.by
Но еще больше, беспокоят те, кто посещает концерты этих "звезд".
Это уже генетический мусор и моральные уроды.