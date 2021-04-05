УКР
Новини
Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко

Україна не може заборонити українським артистам, яким "подобається Москва", виступати в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я припинив співпрацю з росіянами, ми знімали спільно серіали у 2014 році. На жаль, я був один з небагатьох, хто це зробив. Так само ми знаємо й артистів, їх більше, які припинили виступи в Росії і зосередилися на українському й міжнародному ринках. Але ми не можемо заборонити з іншого боку Ані Лорак, Світлані Лободі чи ще комусь, кому подобається Москва незважаючи на все це – виступати в Москві. Це їхня справа", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, лише громадськість, публічна позиція, може свідчити про те, чи будуть вони сприймати таке ставлення людей.

"З огляду на закон, який існує, в Україну заборонено в'їзд тим, хто незаконно відвідував Крим і, очевидно, що вони не зможуть продовжувати виступати тут", сказав глава Мінкультури.

"В мене є сподівання, що поступово буде спадати тренд співпраці з росіянами. Тому що співпрацювати з глобальними партнерами набагато вигідніше і перспективніше", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК відкрила справу проти 23 російських артистів, які виступали в окупованому Криму. СПИСОК

Лобода Світлана (13) Ані Лорак (32) музика (502) росія (67242) Ткаченко Олександр (509) артисти (216)
не надо им запрещать, надо сделать их НЕ украинскими...лишить званий и гражданства
05.04.2021 12:47 Відповісти
это не артисты а проститутки
05.04.2021 12:47 Відповісти
Мы не можем проституткам запретит выступать в России , но мы можем сажать патриотов в тюрьму . Вот это и есть антиукраинская власть , мафия еврейская
05.04.2021 12:54 Відповісти
не надо им запрещать, надо сделать их НЕ украинскими...лишить званий и гражданства
05.04.2021 12:47 Відповісти
ми можемо не допускати розповсюдження в україні їхніх пісень на украинском русском...
а із суто українським репертуаром им на росии дєлать нєчєго
05.04.2021 12:54 Відповісти
примером может быть полтавский фристайл...который нигде не воспринимается, как украинский...
05.04.2021 13:05 Відповісти
на Армия.ФМ всё чотко!)
05.04.2021 13:33 Відповісти
иногда в эфире Galgalatz - популярная израильская радиостанция, управляемая Радио Сил обороны Израиля..и она не занимается раскруткой песен на израильском арабском

показати весь коментар
05.04.2021 13:52 Відповісти
это не артисты а проститутки
05.04.2021 12:47 Відповісти
Пусть простят меня творческие люди, но по сути 90% артистов и музыкантов это латентные проститутки. Такова расплата за достаточно легкие и часто незаслуженно большие деньги. (это не отсебятина а глубокое знание этого рынка)
05.04.2021 13:59 Відповісти
Але ми можемо закидати таких виконавців тухлими яйцями та іншими ароматними речовинами.
05.04.2021 12:48 Відповісти
вірно, не можете
але ви можете зробити їх проживання в Україні, якщо не нестрерпним, то хоча б некомфортним
05.04.2021 12:49 Відповісти
да пусть выступают. но только там.
05.04.2021 12:49 Відповісти
и я добавлю - и там же пускай и живут...
05.04.2021 12:51 Відповісти
там не можем.. но здесь народ легко может запретить выступать... если бы еще каналы такие как тот же интер игнорировали этих уродов но для них тоже бабло не пахнет... маму родную продадут
05.04.2021 12:50 Відповісти
не народ, а минкульт может запретить выступать и эфир на украинском русском здесь...
05.04.2021 12:56 Відповісти
Нехай. Але ви можете не давати їм виступати тут в Україні. А що до Лорак і Лободи, то вони вже давно живуть в москві. Теж мені приклад знайшов.
05.04.2021 12:50 Відповісти
Хлорак зараз в Києві тусоється.
05.04.2021 12:57 Відповісти
Поездки в засрашку каждого гражданина Украины должны быть в свободном доступе,что бы все знали и понимали с кем имеют дело.
05.04.2021 12:51 Відповісти
Но мы можем не ходить на представления этих шутов гороховых в Украине и не нести им деньги. Если конечно ты человек, а не тупое быдло.
05.04.2021 12:54 Відповісти
Мы не можем проституткам запретит выступать в России , но мы можем сажать патриотов в тюрьму . Вот это и есть антиукраинская власть , мафия еврейская
05.04.2021 12:54 Відповісти
Ці московські повії живуть там вже давно і не мають ніякого стосунку до України. Їм просто треба заборонити в'їзд в Україну та забути про них.
05.04.2021 12:55 Відповісти
Моральні зелені виродки .
05.04.2021 12:55 Відповісти
Запретить - не можем , а вот налогом обложить - запросто . Да процентов на 150 от реальных гонораров .
05.04.2021 12:56 Відповісти
Так а РНБО для чого? Воно ж усе може.
А якщо серйозно, то не треба видумувати велосипед, треба взяти досвід Ізраїлю. У них законом визначені країни-вороги, за відвідування яких наступає кримінальна відповідальність.
Ну що простіше?
У нас війна?
- Війна
Хто ворог?
- Росія
То у чому проблеми? Це питання не тільки до слуг, але і до попередників.
05.04.2021 12:56 Відповісти
зараз набіжать сивочолі фанати, будуть розпинати.
05.04.2021 13:05 Відповісти
"сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее..." - тобто справа лише у вигоді??
05.04.2021 12:58 Відповісти
А интересно Винник собирается на славянский базар вместе с Марухой?
05.04.2021 12:59 Відповісти
Відмовився
05.04.2021 13:02 Відповісти
дякую за інформацію
05.04.2021 16:04 Відповісти
Якщо ціково, то:
Кто отказался?
Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка. ...

Відмовилися і українські ведучі " вслед за https://news.tut.by/culture/725088.html Тимуром Мирошниченко такое заявление сделал Андрей Доманский".
https://news.tut.by/culture/725264.html?utm_campaign=recirculation_mail&utm_medium=right_news&utm_source=news.tut.by
05.04.2021 20:27 Відповісти
Совершенно верно!!! Помню клава шульженко,любовь орлова и аркаша райкин выступали в 43 г. в нацистской Германии и ничего за такие выступления им не было. Сталин их даже за это наградил.
05.04.2021 13:00 Відповісти
це під час концерту на день "робітника концлагеря"?
05.04.2021 13:08 Відповісти
что ты мелешь.. ты что там с утра маку нажрался
05.04.2021 13:13 Відповісти
пшел найух, ватник. у вас мухосранске мак жрут? что такое ирония, тебе известно?
05.04.2021 13:30 Відповісти
Было бы неплохо запретить выступать в Мордоре, а еще лучше остановить любую торговлю с Мордором, но пока эти "артисты" резвятся за поребриком они являются лакомым кусочком для тамошней ФСБ, нужно обязательно вводить проверку этих персонажей на лояльность по их возвращению, а при выявлении несоответствия - пополнять фонд для обмена на пленных.
05.04.2021 13:04 Відповісти
усю ту москвофільську ******** треба таврувати.
05.04.2021 13:07 Відповісти
Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7497
05.04.2021 13:08 Відповісти
Да...а предсталяете Шульженко в Германии бы выступала..или та же Орлова..
05.04.2021 13:08 Відповісти
__разрешить выступать на передовой у Адольфа !(?)ну,раз других вариантов запретить нет,значит с должности НАХ. Это сделает тот ,кто сможет...Упыри ,грёб..ые
05.04.2021 13:10 Відповісти
Хотят " выступать", тогда перед поездкой с Рашу ( хотя какая поездка, они там живут, да и паспорт тамошний уже давно на руках) Пускай заполняют официальную бумагу ( с ее публикацией потом в СМИ и Интернете) 1) Крым и Севастополь это Украина оккупированная РФ 2) ОРДЛО это оккупированные РФ территории Луганской и Донецкой областей Украины.3) Война на востоке Украины ведется РФерией против Украины 4) Российское руководство военные преступники 5) поддерживающие РФ в войне с Украиной в том или ином смысле есть предатели и преступники. 6) "вишенка на торте " Путин конечно же х==ло. (и пускай едут... выступают Магадан, Варкута, Мордовия.. и дальше по списку) Нет, тогда лишение украинского гражданства с арестом имущества находящегося на территории Украины. и билет в один конец. " Пой ласточка пой" ( это касается не только певцов но и всех прочих "футболистов, боксеров и т.д."..)
05.04.2021 13:11 Відповісти
смысл в таких запретах. после выступления на паРаше любой украинец обязан игнорировать этого певца-певицу ртом. а если их после того, как они выступили на паРаше, продолжают слушать в Украине, то все они делают правильно. бабло не пахнет.
05.04.2021 13:11 Відповісти
Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 850
05.04.2021 13:14 Відповісти
А что ещё можно было ждать от зевлади, "какаяразница"? Звания выдавали от имени народа Украины, ваша работа, показать свою гражданскую позицию и хоть какую-то реакцию на тех, кто плюёт на свой народ.
05.04.2021 13:21 Відповісти
Запретить не можете или не хотите? Даже допустим так, однако можете очень осложнить таким особам выезд на расейку, а после того, как они в очередной раз нарушат график гастролей на расейке, сами расеяне не захотят с ними иметь дело. Можно просто решением СНБО ограничит выезд на расейку, можно в конце концов принять закон и еще многое можно сделать, было бы желание.
05.04.2021 13:24 Відповісти
У ХМельницький, а тим паче Шепетівку, Старкон і Кам'янець майже ніхто і не їздить. Якщо розраховувати на наші такі мегаполіси, то з голодухи ноги простягнешь. Ну тіки артистам у Київі, Одесі і Львові астролювати.
05.04.2021 13:40 Відповісти
Це не виправдання. Немає закону, приймайте, але не мають політичні повії веселити ворога і насолоджуватися там життям в той час, коли на війні з тими потворами гинуть найкращі. Приймайте закони, у вас монобільшість, бо такого не може бути. Ви зводите на нівець потуги патріотичної частини України. Не потрібно тут будувати малоросію, будуйте незалежну країну, але під час війни не потрібно бути демократичними по відношенню до ворога і його повій.
05.04.2021 13:59 Відповісти
Тоді і нєхрєн їм давати звання народних і заслужених. Нехай дає кацапстан.
05.04.2021 15:10 Відповісти
Чего стоит только полужид Потап, тот не только трусы снимет.... язык подвешен,, НО - народный артист Украины.. оху.ть
05.04.2021 15:19 Відповісти
Пардон, выше эту тему не заметил... но это мое от души..
05.04.2021 15:21 Відповісти
Это не деятели искусства, а просто отбросы.
Но еще больше, беспокоят те, кто посещает концерты этих "звезд".
Это уже генетический мусор и моральные уроды.
05.04.2021 15:24 Відповісти
Интересно кто больший патриот. тот кто деньги с раши везет в Украину или те кто из Украины везет на Кипр Панаму маме в штаты???
05.04.2021 15:24 Відповісти
Мама - это святое, особенно если она в штатах и очень любит скорость
05.04.2021 16:13 Відповісти
Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это - выступать в Москве. Это их дело", отметил прорашистский министр,а в украинского министра должно быть украинское дело к таким артистам и исходя из него(украинского общенародного дела) таким артистам нужно запрещать такие "предательские концеры"
05.04.2021 16:12 Відповісти
Не надо устраивать травлю ни в чём не повинным "голубям мира", танцующим и поющим - развлекающим врага своим посредственным репертуаром.... Пусть пляшут, кривляются, поют ротом и другими дырами, раз уж агрессор им платит за старания.....А наше государство должно при приезде в Украину вышеуказанных "звёзд" производить очень дотошную и тщательную проверку их контактов на расии.... А потом периодически вызывать для бесед в СБУ всех их друзей , родственников, соседей и прочих контактёров.... Потому как, "звезда" может быть завербована врагом и на территории Украины совершать как физические, так и информационные диверсии....СБУ должно указать в объявлениях на ТВ, радио и в интернете свои телефоны доверия для передачи инфы об антиукраинской деятельности или разговорах певичек, танцоров, фокусников, спортсменов, клоунов - квартальщиков и прочей ватной малоросской швали, таскающейся на паРашу....
05.04.2021 16:14 Відповісти
А если наших артистов вербуют на Мальдивах Мальте и Балли??
05.04.2021 16:23 Відповісти
Мы не можем запретить им выступать в России ,но мы можем и должны запретить им выступать у нас в Украине ,срывать концерты ,устраивать обструкцию ,лишить званий и наград
05.04.2021 16:43 Відповісти
а назад впускати цю ******* можеш заборонити, чи т и взягалі яке-сь немогуще нічого зробити квартально-зелене чмо?
05.04.2021 18:07 Відповісти
 
 