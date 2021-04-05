УКР
Ухвалення закону про промислові викиди призведе до скорочення надходжень до бюджету на 20 млрд гривень, - лист ФРУ

Ухвалення закону про промислові викиди призведе до скорочення надходжень до бюджету на 20 млрд гривень, - лист ФРУ

Ухвалення проєкту закону №4167 призведе до критичних наслідків для підприємств та економіки України, призведе до скорочення бюджетних надходжень на 20 млрд грн та звільнення 200 тисяч працівників.

Про це йдеться у відкритому листі Фередації роботодавців України до президента Володимира Зеленського, міністра економіки Ігоря Петрашка, прем’єра Дениса Шмагаля, голови ВР Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій і об’єднань.

Як сказано у листі, у Європі норми викидів формуються на підставі довідника з найкращих доступних технологій (НДТМ). Проте у ЕС НДТМ – це компроміс між можливостями бізнесу утримувати робочі місця та вкладати кошти в модернізацію, і завданням держави по охороні довкілля. В Україні ж про компроміс між владою і бізнесом не йдеться: проект №4167 вимагає сліпе слідування європейським НДТМ. А це недопустимо, враховуючи стан економіки України у порівнянні з економіками країн ЄС.

"Прийняття НДТМ потребує обговорення з представниками промисловості, а графік запровадження – врахування стану розвитку, ризиків для зайнятості та інвестиційної спроможності промислового сектору України", - наголошується у листі.

По-друге, проект закону зобов’язує українські підприємства перейти на нові жорсткі норми викидів за дуже короткий проміжок часу в 4 роки. Це фізично неможливо, адже у бізнесу немає джерел багатомільярдних інвестицій. "Країни ЄС здійснювали перехід протягом десятиліть, Польща – протягом 20 років. Україні теж потрібен більш тривалий перехід (мінімум 15 років)", - підкреслюють у ФРУ.

При тому, що у Європі підприємства, які не відповідають вимогам, отримують додатковий термін для модернізації і продовжують працювати, в той час як українські, згідно з проектом, будуть змушені просто закриватися.

У Федерації наголошують: прийняття цього законопроєкту призведе до повного закриття всіх коксохімічних підприємств та значної частки інших промислових об’єктів, значного скорочення виробництва у металургійній, хімічній та суміжних галузях.

Як наслідок, експортні надходження скоротяться на $5 млрд, а бюджетні надходження – на 20 млрд гривень щорічно. Близько 200 тисяч українців втратять роботу.

"Прийняття проекту у поточній редакції є загрозою для економічної безпеки України, несе значні негативні соціальні та економічні наслідки", - підкреслюють у ФРУ і пропонують Комітету ВП з питань екологічної політики та природокористування внести зміни в документ.

Зокрема, відмінити жорстку прив’язку до європейських нормативів, передбачити перехід на нові екологічні норми протягом 15 років та виключити можливість зупинки виробництва: санкціями за понаднормові викиди мають бути адекватні стимулюючі штрафи.

"Такий підхід дозволить підготувати збалансований законопроект, який не створюватиме загрозу для економічного розвитку країни і дозволить продовжити поступове зближення підходів і законодавства України і ЄС", - резюмують у ФРУ.

Раніше народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов заявив, що неможливо провести екомодернізацію підприємств за 4 роки, як це передбачено законопроектом про викиди (№4167), адже десятки років до цього кошти від екоподатку не спрямовувались на запровадження екологічних технологій в промисловості. Водночас директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізації промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

екологія (1373) Федерація роботодавців (73)
А не ухвалення екологічних законів, призведе до скорочення населення із медичних причин на ті ж 200 тис., а може і більше...
05.04.2021 13:21 Відповісти
+2
То есть они 20 лет ничего не делали, а теперь просят ещё 20 лет??
05.04.2021 13:08 Відповісти
+2
так гасите их хотя бы на 40, где можно наказать и на все 100, а то такое ощущение, шо рыжие будут травиться здесь , а не в кэпитал оф гритбритан.
05.04.2021 13:23 Відповісти
Пустить промышленные стоки по крымскому каналу!
в Чехии с 2017 предприятия, которые внедряют лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) освобождены от уплаты налога на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В Польше, в свою очередь предприятия имеют возможность получить частичное финансирование или льготные кредиты (возвратную помощь) для своих проектов по екомодернизации, а также привлечь финансы ЕС, на что может рассчитывать украинский бизнес?
Ничего непонятно, но дело в том, что в местные бюджеты деньги не попадут
"проект №4167 требует слепого следования европейским НДТМ. А это недопустимо, учитывая состояние экономики Украины по сравнению с экономиками стран ЕС." - это как? С тарифами такая схема работает. С штрафами работает. С налогами работает. А как модернизировать производство - так нужно учитывать состояние экономики.
Менше по карманах директорів розійдеться.
Лично я считаю, что промышленникам виднее, они знают всю работу изнутри.
к власти пришли шоумены, которые не разбираются в управлении государством, не смыслят в экономике. В странах ЕС, существует государственная поддержка на внедрение экотехнологий, предлагаются финансовые стимулы....
