Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві перевищує епідпоріг на 18,2%, - КМДА

У столиці за 13-й тиждень 2021 року зареєстровано 26 276 хворих на грип та ГРВІ. Зараз показник захворюваності становить 885,5.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих – 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

"У структурі захворюваності діти становлять 24,8%, а на попередньому тижні – 28,2%. 44,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% – зареєстровано 2886 випадків", – розповів Микола Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про продовження жорсткого карантину в Києві ухвалюватимуть через тиждень, - КМДА

Він зазначив, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.

"Я не одноразово говорив, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ безпосередньо впливає на кількість госпіталізованих. Адже сьогодні усі хворі з ознаками вірусного захворювання автоматично стають пацієнтами з підозрою на захворювання на коронавірус. Тільки за минулу добу до комунальних лікарень госпіталізовано 470 хворих на коронавірус, із підозрою на захворювання та з пневмоніями. Загалом у стаціонарах лікуються 4693 пацієнти. Карантинні обмеження, які сьогодні запроваджено в місті, мають зменшити рівень захворюваності, і відповідно – навантаження на лікарів комунальних медзакладів. Тому дотримуйтеся карантинних обмежень, бережіть себе і своїх рідних", – закликав Поворозник.

Надрукувати