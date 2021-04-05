Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не становить загрози для жодної країни світу, включаючи Україну.

Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що російські військові частини пересуваються по Ростовській області з заклеєними номерами.

"Росія не є загрозою для жодної країни світу ... в тому числі, звичайно, не являє загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки", - сказав прессекретар Путіна.

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не повинні нікого турбувати, вони не являють ніякої загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас, російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.