17 996 82

Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України

Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не становить загрози для жодної країни світу, включаючи Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

Пєскова попросили прокоментувати інформацію про те, що російські військові частини пересуваються по Ростовській області з заклеєними номерами.

"Росія не є загрозою для жодної країни світу ... в тому числі, звичайно, не являє загрозу для України. Але завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки", - сказав прессекретар Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес

Нагадаємо, в кінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масові перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ у державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Пізніше прессекретар Путіна Пєсков заявив, що війська РФ не повинні нікого турбувати, вони не являють ніякої загрози.

У МЗС РФ заявили, що Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому.

Водночас, російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону частин армії РФ Центрального військового округу.

армія рф (18483) Пєсков Дмитро (1738) росія (67242)
Топ коментарі
+37
Знакомые все слова! Точно такие же говорил Молотов в 1939 году о войсках на границе Польши, стран Балтии и Финляндии.
показати весь коментар
05.04.2021 13:05 Відповісти
+32
Если письков за день ни разу не соврал- потыкайте его палкой, возможно, он сдох.
показати весь коментар
05.04.2021 13:03 Відповісти
+29
В этой галактике даже пыль с космоса писюкову никогда не поверит.
показати весь коментар
05.04.2021 13:01 Відповісти
В этой галактике даже пыль с космоса писюкову никогда не поверит.
показати весь коментар
05.04.2021 13:01 Відповісти
Стоило старику Байдену только пальцем пригрозить, как ***** уже весь бункер обосрало
показати весь коментар
05.04.2021 13:11 Відповісти
А чому б росії (якщо в її керівництві є залишки мізків), не скористатися ізраїльським прикладом і не вчинити цивілізовано - закликати представників "руского міра" , що проживать за її межами до максимальної репатріації в росію?

Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук.

При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і лишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...

По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом

По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...

Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
показати весь коментар
05.04.2021 21:04 Відповісти
Ух ты! Правду сказал! Удевительно! росия действительно не представляет угрозы для Украины.
показати весь коментар
05.04.2021 13:02 Відповісти
Знакомые все слова! Точно такие же говорил Молотов в 1939 году о войсках на границе Польши, стран Балтии и Финляндии.
показати весь коментар
05.04.2021 13:05 Відповісти
Так пускай говорят что хотят. Наша армия способна постоять за свою землю.
показати весь коментар
05.04.2021 13:16 Відповісти
А у віддаленній перспективі навід повернути її. Я так колись метро у Днепрі чекав. Майже дочекався.
показати весь коментар
05.04.2021 13:42 Відповісти
google переводчик плохо переводит ?
показати весь коментар
05.04.2021 14:34 Відповісти
Не пробував, це суржик. А чому ти навідь не на суржику. Російськочелюсний українець?
показати весь коментар
05.04.2021 14:58 Відповісти
Истребителям НАТО разрешили постоянно патрулировать воздушное пространство Украины.
Украинская сторона намерена привлечь боевую авиацию стран-членов НАТО для патрулирования воздушного пространства в районе демаркационной зоны в Донбассе и в районе украино-российской границы.
«На прошедшей вчера встрече заместителя руководителя Офиса президента Украины Р. Машовца и главы представительства НАТО на Украине А. Винникова по текущим вопросам взаимодействия и ситуации вокруг восточных областей Украины одним из предложений, которое прозвучало от украинской стороны, наряду с другими, направленными на дальнейшую интеграцию страны в структуры НАТО, было рассмотрение возможности организации патрулирования воздушных границ Украины боевой авиацией блока по примеру того, как это организовано в Прибалтике, Румынии и Исландии», - сообщают информационные источники.
Между тем транспортные самолеты США уже активно прибывают в Украину. За последние сутки по меньшей мере 2 транспортных американских борта С17 приземлились в аэропорту Борисполя, доставив крупные партии военного груза.
Также сообщается, что об интенсификации полетов американских разведывательных дронов и самолетов над акваторией Черного моря в близи границы с Крымом.
Напомним, что ранее командование США в Европе повысило уровень боевой готовности с «возможного кризиса» до «потенциального и неминуемого кризиса», т.е. до максимального уровня, в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
показати весь коментар
05.04.2021 15:29 Відповісти
кацап завжди робить протилежне тому, що каже! Запам'ятайте!
показати весь коментар
05.04.2021 13:02 Відповісти
Верю каждому зверю, а ежу - пока погожу
показати весь коментар
05.04.2021 13:02 Відповісти
Верю каждому зверю, а ежу - пока погожу
показати весь коментар
05.04.2021 13:03 Відповісти
даже кравчук знает, шо параша - враг. а враг всегда представляет угрозу. тем более, что *****-убийца, международно общепризнанный.
показати весь коментар
05.04.2021 13:03 Відповісти
Если письков за день ни разу не соврал- потыкайте его палкой, возможно, он сдох.
показати весь коментар
05.04.2021 13:03 Відповісти
Аяяяяй! І кто ето зделал?!.
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
Из Кемеровской и других отдаленных от густонаселенных регионов областей, войска перемещают для того, чтобы не так были заметны похороны героев "Русского мира"
показати весь коментар
05.04.2021 13:03 Відповісти
05.04.21г. в Беларуси был уничтожен частный дом из ракетного комплекса "Точка-У"..
а вы что подумали?! https://lenta.ru/news/2021/04/05/bel_trk/ ссыль
Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины - Цензор.НЕТ 4083
показати весь коментар
05.04.2021 13:04 Відповісти
раз письков говорит нет, значит сто процентов да.
показати весь коментар
05.04.2021 13:04 Відповісти
московская орда всю свою историю живет подлогом и обманом, московитам верить - себя не уважеать
показати весь коментар
05.04.2021 13:06 Відповісти
Ложь и смерть есть синонимами кремлевского режима...
показати весь коментар
05.04.2021 17:09 Відповісти
песков же русский, раз рот открыл - значит...
показати весь коментар
05.04.2021 13:06 Відповісти
Какое там русский, мордва обосраная
показати весь коментар
05.04.2021 13:09 Відповісти
а это разные вещи?
показати весь коментар
05.04.2021 13:21 Відповісти
це одне i те ж...

Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 9493
показати весь коментар
05.04.2021 22:23 Відповісти
Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 2910
показати весь коментар
05.04.2021 22:24 Відповісти
- ну тада значіт русскаязичьний рот аткрил...Треба або всіх русскіх називати русскаязичьнимі, або всіх русскаязичьних русскімі. Бо інакше плутанина виникає неймовірна.
показати весь коментар
05.04.2021 13:35 Відповісти
Конечно не представляет. па-рашка её осуществляет!
показати весь коментар
05.04.2021 13:07 Відповісти
"не представляет угрозу"?
що, погано з уявою?
показати весь коментар
05.04.2021 13:08 Відповісти
Значит будет кипиш.
показати весь коментар
05.04.2021 13:11 Відповісти
Гореть ему и всей рашистской своре в огне! И не потом, а сейчас!
показати весь коментар
05.04.2021 13:12 Відповісти
Пескову верить - себя не уважать !
показати весь коментар
05.04.2021 13:13 Відповісти
Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины - Цензор.НЕТ 2126
показати весь коментар
05.04.2021 13:13 Відповісти
Писькова опровержение то ***** семяизвержение.
Извините мой французский.
показати весь коментар
05.04.2021 13:51 Відповісти
Ваш французский не так уж и плох, сударь...
показати весь коментар
05.04.2021 14:23 Відповісти
У нього така пика, немов він оце все написане читає)))
показати весь коментар
05.04.2021 15:14 Відповісти
_Пескова не нужно выслушивать - это совершенно неадекватная реакция - нужно прикончить. Уничтожить.
показати весь коментар
05.04.2021 13:15 Відповісти
Колись СРСР "поліз" в Афганістан. Дійсно, шо кацапів історія нічому не вчить
показати весь коментар
05.04.2021 13:15 Відповісти
Мабуть не всі знають, що за ту окупацію СРСР виплатив Афганістану 10 млрд. доларів.......
показати весь коментар
05.04.2021 20:54 Відповісти
"по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условий советско-германского пакта о ненападении" (Повідомлення ТАСС від 14 червня 1941-року, тобто, за 8 днів до нападу)
показати весь коментар
05.04.2021 13:22 Відповісти
Все адекватные проукраинские государства и силы за Бугром, больше беспокоит пропарашенность Украины изнутри, чем изнаружи... ...меня, в том числе.
...а сил Форума ЦН, не хватит даже, что бы матюками кацапэ
...а сил Форума ЦН, не хватит даже, что бы матюками кацапэтские боты закидать...
Здравствуйте! -- я ваша жопа...
показати весь коментар
05.04.2021 13:23 Відповісти
Да не, голубок, ещё как представляете угрозу. Это вы так хотите, тупо, на немцев быть похоже, когда, тоже, накануне войны в 1941, все перемещения германских войск, вдоль советской границы в газете "правда" освещалось, как не несущие никакой угрозы. А потом, типа, победителей не судят. Не, голубок, сейчас трупами сами себя завалите.
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
От жеж урод конченобрехливий. В принципі як і усі козлорилі.
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
песков-троль кремлёвский правды не скажет.....
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 1026
- Мы пришли с миром
показати весь коментар
05.04.2021 14:11 Відповісти
Ядерніе взріві в Москве не представляют угрозі жителям Москві.
показати весь коментар
05.04.2021 14:23 Відповісти
Росія не становить загрози для України? А яка це падаль Крим забрала(тимчасово) і руйнує даунбас? Саме гидотне, що живе на Землі - кацап! Живе, порушуючи все!
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
Лживая кацапская мразь
показати весь коментар
05.04.2021 14:28 Відповісти
Точно также говорили и перед захватом Крыма
показати весь коментар
05.04.2021 14:30 Відповісти
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ

В интервью немецкому телеканалу ARD в 2008 году препизидент рассеи пуйло заявил, что москва «давно признала границы сегодняшней Украины». пуйло говорило, что Крым не является «спорной территорией».
Это интервью было записано после пятидневной войны рассеи против Грузии в августе 2008 года....
подлаяи агрессия паРаши против Украины длится уже восьмой год!...
2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021...

https://youtu.be/1__EPqhMrFQ

Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 3014
показати весь коментар
05.04.2021 22:20 Відповісти
Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 9911
показати весь коментар
05.04.2021 15:01 Відповісти
Ну і страшная рожа!
показати весь коментар
05.04.2021 15:10 Відповісти
а що Ви, пане, хотiли? це ж кацапо-Орда.)


Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 5416
показати весь коментар
05.04.2021 22:07 Відповісти
Ну для этого в СТРАНЕ должен быть свой Маннергейм.
показати весь коментар
05.04.2021 21:53 Відповісти
ВРИ ВСЕГДА - основний життєвий принцип московітів. Це ж орда. Їй ніколи вірити не можна!
показати весь коментар
05.04.2021 15:26 Відповісти
Война раши и Грузии, август 2008 г.
" Москва спровоцировала конфликт и во многом несет ответственность за него, заявили члены созданной ЕС комиссии. Днем 8 августа тогдашний президент Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта.В регион были введены значительные российские силы. Одним из нарушений был назван тот факт, что до начала войны с Грузией Москва массово выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Выдача паспортов как предварительный шаг к решению территориальных споров?Россия из миротворца в регионе Южного Кавказа превратилась в участника конфликта на стороне мятежных грузинских регионов. Практически сразу после окончания военных действий, 25 августа 2008 года, Кремль объявил о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил Москве укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории Южной Осетии и Абхазии. Россия также в фактически взяла оба региона на свое финансовое обеспечение.
Вмешиваться в конфликт страны Запада не стали. ЕС и США по-прежнему не признают Южную Осетию и Абхазию и настаивают на территориальной целостности Грузии. Сегодня медиатором в конфликте выступает Евросоюз - после окончания августовской войны ЕС отправил в Грузию невооруженную миссию наблюдателей."
показати весь коментар
05.04.2021 15:26 Відповісти
Конечно, кому как ни украинцам знать об этом.
показати весь коментар
05.04.2021 15:34 Відповісти
Песков- это второй молотов и рибентроп в одном лице!!
показати весь коментар
05.04.2021 15:42 Відповісти
Это не те, кому следует верить
показати весь коментар
05.04.2021 15:47 Відповісти
А что там перед захватом Крыма ху..ло Владимирович говорил ?
показати весь коментар
05.04.2021 15:49 Відповісти
рашистская подлость и все кровопролитные войны и оккупирование соседних государств начинались именно с таких рашистских заявлений- Украине надлежит взять пример с рашиста и на границе с рашистом выставить разные ракетные системы типа там "петриоты" десяток F-35 и разно прочей куйни,которая бы накрывала ращистские посудины в Черном море,Вооружатся до зубов и по всему периметру границы с рашистом плюс немедленно подавать заявление в НАТО
показати весь коментар
05.04.2021 16:01 Відповісти
ТВАРЬ!!!
показати весь коментар
05.04.2021 16:07 Відповісти
Вже весь світ давно зрозумів- коли якась кремлядь шось каже, значить все навпаки. Схоже треба робити тотальну мобілізацію, щоб бути готовими вчасно дати відсіч ватним виродкам !
показати весь коментар
05.04.2021 16:26 Відповісти
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЖИВ ДАРМА
показати весь коментар
05.04.2021 16:55 Відповісти
Росія замальовує тактичні знаки на техніці, яку перекидає до кордону з Україною (Фото)

Практику замальовування бортових номерів та тактичних знаків, або їх затирання росіяни використовували у 2014 році на своїй бронетехніці перед вторгненням в Україну в Донецк і луганськ.

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-zamalovuye-taktychni-znaky-na-tehnitsi-yaku-perekydaye-do-kordonu-z-**********/
показати весь коментар
05.04.2021 17:07 Відповісти
Ну й сусід у нас "миролюбивий"!!!, хоч до рани прикладай. (((
показати весь коментар
05.04.2021 17:15 Відповісти
Невозможно верить Рашке,наркоманам и проституткам. Причем у наркоманов и проституток есть мизерный шанс стать нормальными, у Рашки-нет шансов совсем
показати весь коментар
05.04.2021 17:38 Відповісти
только мертвый русский не представляет для нас угроз....
показати весь коментар
05.04.2021 18:32 Відповісти
А вы туда войска нагнали потому, что ожидаете вероломного нападения ДНР и ЛНР на Ростов 22 июня?
показати весь коментар
05.04.2021 19:18 Відповісти
Краще сиротою бути ніж мати такого "старшого брата" як Росія
показати весь коментар
05.04.2021 21:18 Відповісти
кацапо-орда старшими аж нiяк бути не може, бо коли Київ вже був столицею Русi, на мicцi московії, анти-Русi. вишкребка та продовження Орди, ще жаби квакали...мас-ква..ква-ква...


Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 7389




показати весь коментар
05.04.2021 22:12 Відповісти
. Дякую)
показати весь коментар
06.04.2021 07:48 Відповісти
Не вір,мій друже цьому під-су!Оту конфвету тобі в ж-пу встромить!(с)
показати весь коментар
05.04.2021 21:49 Відповісти
от вас ****** можно ждать чего угодно.
показати весь коментар
06.04.2021 05:57 Відповісти
как не странно но он говорит правду...обделались касапы, только свой металолом могут и таскать вокруг Украины....Азербайжан показал где их место....а то что двигают свой муссор вокрут то это только для самоуспокоения.... никуда никто не пойдет
показати весь коментар
06.04.2021 06:07 Відповісти
В принципе да, та груда металлолома и толпы доходяг срочников, что они свозят к украинской границе, действительно, не представляет никакой угрозы.
показати весь коментар
06.04.2021 07:31 Відповісти
 
 