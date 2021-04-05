Проблем з виплатами 8 тис. грн підприємцям не буде, - глава Мінфіну Марченко

У Міністерстві фінансів запевнили, що проблем з виплатою допомоги підприємцям у розмірі 8 тис. гривень не буде.

Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проблем з виплатами не буде, тому що в нас був перехідний залишок ковідного фонду. Ми його зберегли і зараз можемо використати на виплату підприємцям", - сказав Марченко.

Він зазначив, що ця ініціатива не потребує внесення змін до бюджету.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.

Відповідно до закону, застрахований ФОП або працівник, який у нього працює, має право на отримання допомоги з держбюджету на підставі самостійного звернення в розмірі 8 тис. грн. Крім того, підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади в розмірі, який буде визначений органами місцевого самоврядування.

