6 346 6

Проблем з виплатами 8 тис. грн підприємцям не буде, - глава Мінфіну Марченко

У Міністерстві фінансів запевнили, що проблем з виплатою допомоги підприємцям у розмірі 8 тис. гривень не буде.

Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проблем з виплатами не буде, тому що в нас був перехідний залишок ковідного фонду. Ми його зберегли і зараз можемо використати на виплату підприємцям", - сказав Марченко.

Він зазначив, що ця ініціатива не потребує внесення змін до бюджету.

Також читайте: Разумков направив на підпис Зеленському закон про виплату 8 тис. грн підприємцям у "червоних" зонах

Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.

Відповідно до закону, застрахований ФОП або працівник, який у нього працює, має право на отримання допомоги з держбюджету на підставі самостійного звернення в розмірі 8 тис. грн. Крім того, підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади в розмірі, який буде визначений органами місцевого самоврядування.

Також читайте: Від початку квітня підприємці з "червоних" зон зможуть подавати заявки на отримання 8 тис. грн компенсації, - Шмигаль

Потому, что выплат не будет...
05.04.2021 13:04 Відповісти
Немає виплат, немає проблем.
05.04.2021 13:05 Відповісти
Может и дадут кому-то эти 8 тысяч, но обязательно обдерут других - через проверки, штрафы, доначисления.....
05.04.2021 13:10 Відповісти
а хіба зедрисня не привчила, що завжди буває навпаки?
05.04.2021 13:12 Відповісти
Уже проблеми. Платити не хотять. Якшо фоп кафе, то пояснюють тим, шо у видах діяльності має бути лише торгівля стравами. А якшо у вас написано ще наприклад реклама- вам уже ніх... не дадуть
05.04.2021 13:41 Відповісти
Не знаю кому эти выплаты положены, т.к. правила игры написаны очень хитро!
Но почти у всех бизнес стоит, или сворачивается, а аренду с них исправно снимают!
Арендодатели особенные что ли?
05.04.2021 15:20 Відповісти
 
 