Проблем з виплатами 8 тис. грн підприємцям не буде, - глава Мінфіну Марченко
У Міністерстві фінансів запевнили, що проблем з виплатою допомоги підприємцям у розмірі 8 тис. гривень не буде.
Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Проблем з виплатами не буде, тому що в нас був перехідний залишок ковідного фонду. Ми його зберегли і зараз можемо використати на виплату підприємцям", - сказав Марченко.
Він зазначив, що ця ініціатива не потребує внесення змін до бюджету.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила виділення підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн.
Відповідно до закону, застрахований ФОП або працівник, який у нього працює, має право на отримання допомоги з держбюджету на підставі самостійного звернення в розмірі 8 тис. грн. Крім того, підприємці та працівники можуть потенційно розраховувати на допомогу від місцевої влади в розмірі, який буде визначений органами місцевого самоврядування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но почти у всех бизнес стоит, или сворачивается, а аренду с них исправно снимают!
Арендодатели особенные что ли?