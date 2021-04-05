Укрзалізниця має вкладати гроші в залізничні шляхи, інакше аварій не уникнути, - ексміністр інфраструктури

Укрзалізниця перебуває в катастрофічному стані, їй терміново потрібно вкладатися в інфраструктуру та отримати ефективний менеджмент.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

"Ситуація з Укрзалізницею у нас дуже серйозна. Ми пам’ятаємо нещодавнє сходження потягу Хюндай, яке відбулося в Дніпропетровській області. Ми розуміємо чітко, що понад 90% рухомого складу, - а це і вагони, і локомотиви, фактично понад 60% інфраструктури, в першу чергу колія і контактні мережі, - вони всі зношені. В це необхідні інвестиції", - розповів Омелян.

Ключове для УЗ - інвестиції в існуючу залізницю, щоб знизити аварійність та покращити її роботу, бо збитки для бізнесу величезні, наголосив Омелян.

"Фактично ми маємо через зрив графіків і поганий стан рухомого складу Укрзалізниці постійні зриви зовнішніх контрактів… Плюс ми маємо вічно незадоволених пасажирів, які справедливо скаржаться на дуже низьку швидкість", - пояснив ексміністр.

Він також звернув увагу на необхідність призначити ефективний менеджмент УЗ, наголосивши: постійна заміна керівників, які встигають пропрацювати лише по пів року, негативно позначається на роботі компанії і унеможливлює проведення реформи.

"Нещодавно відбулося дуже гучне зняття чергового нового керівника компанії Володимира Жмака. Воно відбулося вже більше ніж 3 тижні тому без жодних пояснень причин цього звільнення. Просто за останній рік, якщо не помиляюся, це вже п’ятий керівник, якого міняють", - зазначив Омелян.

Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко наголосила, що ситуація, коли на "Укрзалізниці" кожні пів року змінюється керівник, є абсолютно неприйнятною.

Своєю чергою експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.