Укрзалізниця має вкладати гроші в залізничні шляхи, інакше аварій не уникнути, - ексміністр інфраструктури

Укрзалізниця має вкладати гроші в залізничні шляхи, інакше аварій не уникнути, - ексміністр інфраструктури

Укрзалізниця перебуває в катастрофічному стані, їй терміново потрібно вкладатися в інфраструктуру та отримати ефективний менеджмент.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

"Ситуація з Укрзалізницею у нас дуже серйозна. Ми пам’ятаємо нещодавнє сходження потягу Хюндай, яке відбулося в Дніпропетровській області. Ми розуміємо чітко, що понад 90% рухомого складу, - а це і вагони, і локомотиви, фактично понад 60% інфраструктури, в першу чергу колія і контактні мережі, - вони всі зношені. В це необхідні інвестиції", - розповів Омелян.

Ключове для УЗ - інвестиції в існуючу залізницю, щоб знизити аварійність та покращити її роботу, бо збитки для бізнесу величезні, наголосив Омелян.

"Фактично ми маємо через зрив графіків і поганий стан рухомого складу Укрзалізниці постійні зриви зовнішніх контрактів… Плюс ми маємо вічно незадоволених пасажирів, які справедливо скаржаться на дуже низьку швидкість", - пояснив ексміністр.

Він також звернув увагу на необхідність призначити ефективний менеджмент УЗ, наголосивши: постійна заміна керівників, які встигають пропрацювати лише по пів року, негативно позначається на роботі компанії і унеможливлює проведення реформи.

"Нещодавно відбулося дуже гучне зняття чергового нового керівника компанії Володимира Жмака. Воно відбулося вже більше ніж 3 тижні тому без жодних пояснень причин цього звільнення. Просто за останній рік, якщо не помиляюся, це вже п’ятий керівник, якого міняють", - зазначив Омелян.

Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко наголосила, що ситуація, коли на "Укрзалізниці" кожні пів року змінюється керівник, є абсолютно неприйнятною.

Своєю чергою експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.

+1
Сирожу Лещенко поставьте. Он ещё тот спец в ж/д. А заодно часть зарплату его перекиньте не ремонт путей. Толку больше будет.
05.04.2021 13:20 Відповісти
+1
Он кстати вкладывал,и новые локомотивы и вагоны пассажирские ,все нормально развивалось.И УЗ стала прибыльным концерном,а не просила дотации у государства.А сейчас под чутким надзором лещей ,наемов и руководством рукожопых турборежимщиков ,банкрот!!
05.04.2021 13:21 Відповісти
Но почему все ЭКС - министры такие Грамотные . Если бы вы Влаживали , то сейчас нужно было бы Только поддерживать . Лучше молчите , чем говорите.
05.04.2021 13:15 Відповісти
Он кстати вкладывал,и новые локомотивы и вагоны пассажирские ,все нормально развивалось.И УЗ стала прибыльным концерном,а не просила дотации у государства.А сейчас под чутким надзором лещей ,наемов и руководством рукожопых турборежимщиков ,банкрот!!
05.04.2021 13:21 Відповісти
Грошей "влаживается" вдоста і навіть ремонти колій проводять, правда тільки на папері. А гроші тир .... пиз ... зникають в (не)відомому напрямі.
05.04.2021 13:27 Відповісти
Про коррупцию мы уже наслышаны , но интересует только один Вопрос , - когда этому придет Конец , а с ними и все наши мытарства.Хотя отошедших от болезни , - Уже ничего не волнует.
05.04.2021 13:31 Відповісти
В США, например, принцип работы железных дорог такой: там работает несколько вертикально-интегрированных компаний, каждая из которых владеет как инфраструктурой, так и подвижным составом. Я думаю только такой подход может повлиять на решение проблем уз
05.04.2021 22:09 Відповісти
Как по Мне , - Нужно самое лучшее и прогрессивное применять в любой отрасли Украины , а как баласт избавится от коррупции где существует Вилка и подогнана Законодательная база .Сами участники Увы не хотят лишится дополнительного Заработка.
05.04.2021 22:25 Відповісти
05.04.2021 13:20 Відповісти
он и так неплохо устроился, деньги лопатой загребает
06.04.2021 10:28 Відповісти
Капітан Очевідність. По останній аварії з Інтерсіті. А якщоб на зустріч йшов ванташний состав? Це був би тижневий траур.
05.04.2021 14:03 Відповісти
какой там...от него только луп... они деньги умеют вкладывать лишь в свои карманы
06.04.2021 10:26 Відповісти
Украина выбрала Польский путь реформирования, который больше чем за 20 лет, так и не решил многие проблемы, к примерю пассажирский сектор до сегодня сидит на дотациях от гос-ва, поляки давно задумываются перейти на сценарий полной приватизации....
05.04.2021 22:22 Відповісти
 
 