Кремль "глибоко шкодує" про нові санкції Києва: "Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано"
У Кремлі шкодують про оголошені президентом України Володимиром Зеленським чергові санкції щодо Росії, зокрема, проти "Россотрудничества", і заявляють, що "скоро для взаємності не залишиться місця".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Ми скоро, напевно, з Україною дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності (щодо санкцій) більше не залишиться місця - ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість санкцій у Росії на оголошені Україною обмежувальні заходи, зокрема, щодо "Россотрудничества".
За його словами, "ми розірвемо взагалі все, що є". "Це погано. І зустріти такі новини можна тільки з глибоким жалем", - заявив Пєсков.
Відповідаючи на запитання, чи загрожує блокування роботи "Россотрудничества" в Києві діяльності Українського культурного центру в Москві, Пєсков сказав: "Ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не скасовував. Безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам".
Раніше в понеділок стало відомо, що Україна запровадила санкції проти 10 російських підприємств, частина з яких пов'язана з авіа- та судноремонтом. Під обмежувальні заходи також потрапило "Россотрудничество".
до брехливих і цинічних заяв з боку рашапідів треба відноситись відповідно, проте і готуватись треба кожного божого дня, імперія яка тримається виключно на брехні і підступних провокаціях і яка історично наш сусід мала б нас уже чомусь навчити, та на жаль у нас не получається пока.
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА , НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
С нетерпением жду, когда Штаты разорвут дупы }{уйла и писькова на немецкий крест, а другие страны НАТО и Украина в этом поучаствуют.
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Т.Г.Шевченко.
"Юродивий"
От дебилы. Это отлично!!!