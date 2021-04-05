УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4837 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
15 511 74

Кремль "глибоко шкодує" про нові санкції Києва: "Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано"

Кремль

У Кремлі шкодують про оголошені президентом України Володимиром Зеленським чергові санкції щодо Росії, зокрема, проти "Россотрудничества", і заявляють, що "скоро для взаємності не залишиться місця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми скоро, напевно, з Україною дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності (щодо санкцій) більше не залишиться місця - ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість санкцій у Росії на оголошені Україною обмежувальні заходи, зокрема, щодо "Россотрудничества".

За його словами, "ми розірвемо взагалі все, що є". "Це погано. І зустріти такі новини можна тільки з глибоким жалем", - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи загрожує блокування роботи "Россотрудничества" в Києві діяльності Українського культурного центру в Москві, Пєсков сказав: "Ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не скасовував. Безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запроваджено санкції проти 11 російських компаній - Зеленський підписав рішення РНБО

Раніше в понеділок стало відомо, що Україна запровадила санкції проти 10 російських підприємств, частина з яких пов'язана з авіа- та судноремонтом. Під обмежувальні заходи також потрапило "Россотрудничество".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) санкції (12573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Нам как-то абсолютно фиолетово на их сожаление. Нам лучше чтобы мир выглядел вот так

Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 6689
показати весь коментар
05.04.2021 13:16 Відповісти
+26
то нехай пєсков закриє на території московії українські газети, чи журнали, чи там - телебачення або радіо! ще може закрити українські школи та церкви... ааа, почекайте, нічого ж цього там і не має
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
+18
Хай не прибідняється - блазень з компанією - гарує над серіалами для раші та місцевих зеватників... Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 9538
показати весь коментар
05.04.2021 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам как-то абсолютно фиолетово на их сожаление. Нам лучше чтобы мир выглядел вот так

Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 6689
показати весь коментар
05.04.2021 13:16 Відповісти
Западно китайский океан.
показати весь коментар
05.04.2021 13:19 Відповісти
зміцнення Китаю навіть більш небезпечне, ніж Росії
показати весь коментар
05.04.2021 13:22 Відповісти
Когда то возможно и ДА. Но ближайшее столетие точно нет, в крайнем случае для Украины.
показати весь коментар
05.04.2021 13:27 Відповісти
я о том что западная китайская граница будет на Урале, а может на Волге. Вероятно с вами соглашусь, возможно это произойдет раньше. 100 лет для Хфедерации это пожалуй слишком много, даже для отпетых оптимистов.
показати весь коментар
05.04.2021 13:46 Відповісти
Вірю... Прямо бачу, як ти по Сумській гуляєш... А якщо ти і строчиш з Харкова, то нічого дивного - прокацапського лайна там теж вистачає... Однак, ти себе "спалив" одним-єдиним словом, як "лахтинця" - "свідомими", в образливому сенсі, нас називають тільки кацапи, не розуміючи, що це для нас не образа, а похвала... Вона означає "сознательный, здравомыслящий"... .....
показати весь коментар
05.04.2021 14:58 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 18:45 Відповісти
то нехай пєсков закриє на території московії українські газети, чи журнали, чи там - телебачення або радіо! ще може закрити українські школи та церкви... ааа, почекайте, нічого ж цього там і не має
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
просто унітазний йоршик виконує свої говєнні функції, шо з нього взяти.
до брехливих і цинічних заяв з боку рашапідів треба відноситись відповідно, проте і готуватись треба кожного божого дня, імперія яка тримається виключно на брехні і підступних провокаціях і яка історично наш сусід мала б нас уже чомусь навчити, та на жаль у нас не получається пока.
показати весь коментар
05.04.2021 13:37 Відповісти
В такому випадку , вони до нас попливуть, ні , це не рішення ..
показати весь коментар
05.04.2021 15:09 Відповісти
подозрительная карта... шо то за островки на кавказе? оккупированные кацапией территории тоже в море? или отдать законным владельцам? один пример - Выборг и часть Карелии, таких примеров сотни...
показати весь коментар
05.04.2021 13:33 Відповісти
Там навіть Аральске море ще не висохло
показати весь коментар
05.04.2021 14:55 Відповісти
соплі в тебе висохли вже?
показати весь коментар
05.04.2021 21:43 Відповісти
Собственные пуканы свинорусы уже разорвали.
показати весь коментар
05.04.2021 13:16 Відповісти
ПРОТИВНО, ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПЕЧАЛЬНО..!
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА , НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
показати весь коментар
05.04.2021 13:27 Відповісти
Хай не прибідняється - блазень з компанією - гарує над серіалами для раші та місцевих зеватників... Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 9538
показати весь коментар
05.04.2021 13:17 Відповісти
Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 6549
показати весь коментар
05.04.2021 13:18 Відповісти
Украине давно пора разрывать дипотношения с засрашкой и армяшками.
показати весь коментар
05.04.2021 13:18 Відповісти
Или они Идиоты или Придурюються - Наверно и то и Другое.
показати весь коментар
05.04.2021 13:19 Відповісти
скорее, это потому, что они не люди ..
показати весь коментар
05.04.2021 13:20 Відповісти
"мы разорвем вообще все, что есть".

С нетерпением жду, когда Штаты разорвут дупы }{уйла и писькова на немецкий крест, а другие страны НАТО и Украина в этом поучаствуют.
показати весь коментар
05.04.2021 13:20 Відповісти
выходит за все время правления Порошенко и его громких заявлений, антиукраинская деятельность *********** Россотрудничества не блокировалась
показати весь коментар
05.04.2021 13:20 Відповісти
Кусок рашистского говна, плыви отсюда на хрюссайты
показати весь коментар
05.04.2021 14:51 Відповісти
Украинских организаций в Рашке итак уже нет. Стреляйте по Воронежу.
показати весь коментар
05.04.2021 13:21 Відповісти
Все закончилось с 2014 года. Усидеть на " двух стульях" уже не получится, потому что у " восточного" стула оказали подпиленными ножки, а под ним торчал кол. ( как подарок от " старшего брата" По факту возвращение в до 2014 год уже не возможно ни при каком раскладе..Кровь не водица...
показати весь коментар
05.04.2021 13:24 Відповісти
грузины так же кукарекали после 08.08.08. а теперь просят в гости на свои курорты, прокачивают их газ и нефть, лижут ноги туристам из засРашки, продают вина и т.д.
показати весь коментар
05.04.2021 13:58 Відповісти
Познера на днях так просили,так просили....пойтинах ,непомнящий
показати весь коментар
05.04.2021 14:53 Відповісти
у нас тоже на ярких акциях встречаются ребята, и познера и шмознера побеспокоить могут. но, "зуб даю", лично ты, ни на каких никогда не было, не будешь, и место твое под столом, а таких как ты 73% точно, а может и 80.
показати весь коментар
05.04.2021 23:45 Відповісти
пітєрський вєпсушко укрєплял, укрєплял дружбушку, а тут такоэ...
показати весь коментар
05.04.2021 13:25 Відповісти
с кацапией нужно рвать все... оставить только небольшое дипредставительство для общения через зубы и то не факт, можно заменить посредниками, например - штатами.
показати весь коментар
05.04.2021 13:29 Відповісти
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Т.Г.Шевченко.
"Юродивий"
показати весь коментар
05.04.2021 13:30 Відповісти
Ага, расейка в ответку позакрывает украинские школы,украинские библиотеки,украинские культурные центры, украинские театры и тд, которых на расейке огромное количество в каждом населенном пункте.
показати весь коментар
05.04.2021 13:38 Відповісти
Їх там нема взагалі
показати весь коментар
05.04.2021 13:41 Відповісти
То был сарказм....
показати весь коментар
05.04.2021 18:48 Відповісти
Гарна взаємність зі сторони раши - за допомогою снайперів і мінометів. Любов до гроба?
показати весь коментар
05.04.2021 13:39 Відповісти
О какой взаимности говорит представитель кремле*лядей ? Здесь одна взаимность - прощай немытая рассея. Только рашка никак не может от**аться от Украины. А придется, это уже свершившийся факт.
показати весь коментар
05.04.2021 13:48 Відповісти
ты расшифруй, что вкладываешь в это "прощай"))). нефтепродукты, удобрения, запчасти для реакторов и ТВЭлы, битум...+90% химии для бурения газовых скважин, электроэнергия...---это импорт. добавь экспорт из Украины. твои родители сидят на субсидии, бюджетники и ПФ на зарплатах и дотациях. может тебе удивит, но 60% бюджета от таможенных сборов. твоих жалких 2000грн от ФОП только очко подтереть.
показати весь коментар
05.04.2021 14:05 Відповісти
Давно пора прекратить покупать у агрессора ТВЭлы, химию, электроэнергию, битум и зубную пасту в придачу. Матрешки можно разрешить.
показати весь коментар
05.04.2021 15:03 Відповісти
100%, тем более есть технические возможности и сырье делать все это самим. но елси давно пора, и прямо завтра, то ты первая будешь скулить по поводу веерных отключений, продуктов по цене в 2 раза выше, и будешь целовать матрешек, что бы все вернулось снова, а #уйло полюбишь за пол секунды, уверяю.
показати весь коментар
05.04.2021 23:49 Відповісти
песков.....пурга.....
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо".

От дебилы. Это отлично!!!
показати весь коментар
05.04.2021 14:28 Відповісти
А нам нечего сожалеть!! Чем дальше от этой токсичной татаро-монгольской россии тем безопаснее и здоровее!! Лучше пудрите мозги своим бомжам !! Эти козломордые россияне, так сожалеют , что каждый день танки и БТРы России, подтягиваются к нашим границам!! Правильно великие люди писали,. что сволочнее россиского татаро-монгола, в мире человека нет!!
показати весь коментар
05.04.2021 15:17 Відповісти
Наші стосунки з *********** мають закінчитися повною ізоляцією. Кордон. Мінні поля і автоматичний відстріл перебіжчиків. "Гівна їм на лопаті, жебракам!" (71% продуктів кацапи імпортують і не здатні прогодувати власне населення).
показати весь коментар
05.04.2021 16:16 Відповісти
Это хорошо,вообще надо отгородится от Рашки.Закрыть посольство и консульства ,прератить что либо у них покупать
показати весь коментар
05.04.2021 16:46 Відповісти
А то не поймешь мы с ними воюем или торгуем
показати весь коментар
05.04.2021 16:47 Відповісти
Народ Украины с ними воюет Власть торгует Ибо дети власть имущих не на передовой, не в окопах. Поэтому им плевать на то что раша агрессор. .Им деньги кровью не отдают.
показати весь коментар
05.04.2021 17:06 Відповісти
Разорвите себе пердаки
показати весь коментар
05.04.2021 22:47 Відповісти
 
 