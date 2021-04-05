Кремль "глибоко шкодує" про нові санкції Києва: "Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано"

У Кремлі шкодують про оголошені президентом України Володимиром Зеленським чергові санкції щодо Росії, зокрема, проти "Россотрудничества", і заявляють, що "скоро для взаємності не залишиться місця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми скоро, напевно, з Україною дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності (щодо санкцій) більше не залишиться місця - ні для перших кроків, ні для кроків на основі взаємності", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість санкцій у Росії на оголошені Україною обмежувальні заходи, зокрема, щодо "Россотрудничества".

За його словами, "ми розірвемо взагалі все, що є". "Це погано. І зустріти такі новини можна тільки з глибоким жалем", - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи загрожує блокування роботи "Россотрудничества" в Києві діяльності Українського культурного центру в Москві, Пєсков сказав: "Ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не скасовував. Безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам".

Раніше в понеділок стало відомо, що Україна запровадила санкції проти 10 російських підприємств, частина з яких пов'язана з авіа- та судноремонтом. Під обмежувальні заходи також потрапило "Россотрудничество".