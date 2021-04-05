УКР
Хомчак заявив про корупційні ризики продуктових закупівель МО та підтвердив неякісне харчування

Останнім часом харчування в Збройних Силах України значно погіршилося. І ситуацію дуже складно виправити, оскільки вона пронизана корупційними ризиками.

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що "годувати" військових має Міністерство оборони.

"Забезпечення харчуванням - це функція відповідних структурних МО. Вони мають зробити так, щоб Збройні Сили були нагодовані. Ми всі проблеми, які є, доповідаємо в МО. МО реагує, але проблеми все одно є. Тема складна, бо там є багато корупційних ризиків", - сказав Хомчак.

Дивіться також: Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО

Вартість одного комплекту продуктів для військових на добу становить 81,27 грн, продовжив Головнокомандувач ЗСУ.

"Може за такими цінам наїстися людина нормально? А наїдаються… Скажу більше: Я вивчав ситуацію минулої осені. Я взяв харчування у школах-інтернатах. І там вартість одного комплекту продуктів на добу становить 136 грн. А у нас - 81,27. І я доповідав про це міністру оборони (Андрію Тарану. - Ред.)", - додав Хомчак.

На неякісне харчування скаржаться, серед іншого, у Харківському університеті повітряних сил, додав Хомчак.

"Ми перевіряли університет два тижні тому, туди їздила комісія, і там дійсно є проблеми", - визнав Головнокомандувач ЗСУ.

Таким чином, Хомчак підтвердив дані, які нещодавно оприлюднили волонтери та парламентарі.

За інформацією Олени Шевцової компанія "Військсервіс - Волонтер" стала монополістом державних закупівель МО і годує армію "як тварин".

Фото з гнилими офісами і рибою для формату від цього постачальника також оприлюднила і нардепка з оборонного комітету ВР Соломія Бобровстка.

"На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на постачання харчів виграє компанія фаворит – "Військсервіс-Волонтер". З високою націнкою вони постачають в Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine гниле м’ясо, овочі та фрукти з пліснявою. Таких випадків дуже багато, але Міноборони ігнорує скарги на них. Як і ігнорує вже три рішення АМКУ скасувати рішення тендеру на користь цієї компанії", - повідомила вона у Фейсбук, анонсувавши засідання профільного комітету з розгляду зазначеної харчової кризи.

Нагадаємо, що в Міноборони, реагуючи на скандал, назвали волонтерів "опонентами" і дорікнули їм мало не маніпуляцією, хоч і підтвердили, що гниль замість їжі військовим постачальник таки привозив.

"Наша принципова позиція, до речі, викликає дивну і хворобливу реакцію опонентів: днями у мережі, наприклад, поширили фото відбракованих і неприйнятих нами продуктів, безпардонно спекулюючи, що цей брак нібито піде на солдатський стіл", - спробував виправдатися заступник міністра оборони Ігор Халімон.

Аналіз тендерних закупівель МО тим часом свідчить про те, що сумнозвісному ТОВ "Військсервіс - Волонтер" чиновники від оборони вже відали 6 млрд гривень, штучно викинувши з тендерних процедур усіх інших його конкурентів.

армія (3791) корупція (4766) Міноборони (7633) оборона (4881) їжа (433) ЗСУ (7848) Хомчак Руслан (246)
+11
А незачем было разрушать реформу питания, начатую при Порохе и возвращаться к совку. Теперь плачите, дебилы.
показати весь коментар
05.04.2021 13:32 Відповісти
+10
Бубачка все робить по- своєму, по- вазеленські. Для нього головне, щоб не було як у "бариги". Ось і маємо, помиї для армії.
показати весь коментар
05.04.2021 13:38 Відповісти
+7
війna ідe - розстрілювати ne пробували... дієвий спосіб...
показати весь коментар
05.04.2021 13:39 Відповісти
А незачем было разрушать реформу питания, начатую при Порохе и возвращаться к совку. Теперь плачите, дебилы.
показати весь коментар
05.04.2021 13:32 Відповісти
Бубачка все робить по- своєму, по- вазеленські. Для нього головне, щоб не було як у "бариги". Ось і маємо, помиї для армії.
показати весь коментар
05.04.2021 13:38 Відповісти
Зелень знищує все що було зроблено до них, бо це ж папірєднікі.
показати весь коментар
05.04.2021 13:39 Відповісти
при Порохе такого не было !!!!
показати весь коментар
05.04.2021 14:48 Відповісти
это тот случай, когда "папередник" звучит гордо !

не так ли, ЗЕльоные обоср..анцы?
показати весь коментар
05.04.2021 14:51 Відповісти
війna ідe - розстрілювати ne пробували... дієвий спосіб...
показати весь коментар
05.04.2021 13:39 Відповісти
Кого хом'яку розстрілювати? Себе?!
показати весь коментар
05.04.2021 13:57 Відповісти
надо называть вещи своими именами
какие еще нахер "риски"
- обворовывают твои вонючие ублюки солдат ..обворовывают
нельзя оставлять совковую дрянь руководить украинской армии
так сделали все страны, избавившиеся от комунистических режимов
показати весь коментар
05.04.2021 13:43 Відповісти
Апарыш карловарский - не поделился
показати весь коментар
05.04.2021 13:58 Відповісти
Детский Сад!!!!! Солдат кормите- лучше чем сами лопаете!! Не можете- на х...й с пляжа!
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Ганьба! Давно треба професійну армію робить там такої фігні не буде!
показати весь коментар
05.04.2021 14:34 Відповісти
Написано "поставляют с высокой наценкой", а Хомчак говорит про 81.27 грн на день на человека. Это высокая наценка? Сколько в НАТО на человека приходится? А я скажу: около $50 / per day per person... Может стоит поднять планку, а не прозорить все подряд. Скажу больше, по моему мнению прозоро в армии - это саботаж и очковтирательство. НЕЛЬЗЯ экономить на безопасности страны! НЕЛЬЗЯ одним аршином мерять коррупцию в гражданском секторе и "типа коррупцию" в армии. Как пример, скандал с "некачественными" бронежилетами. Так их на прозоре покупали! Самые дешевые! Там же всегда выигрывает цена! Отсюда получилось что бумажный бронежилет всегда дешевле кевлара и всегла "некачественней". Это полная ахинея покупать для армии рембазу и прочее спец имущество через открытые площадки. БРЕД! И если даже в НАТО так делают, то нам такое не подходит. НЕЛЬЗЯ слепо копировать как в штатах, британии и тд. В Украине свой подходит должен быть.
показати весь коментар
05.04.2021 15:34 Відповісти
От сюрприз. И какая зелёная команда это сделала?
показати весь коментар
05.04.2021 16:44 Відповісти
Решение есть: растрелять поставщика некачественной продукции ,по законам военного времени
показати весь коментар
05.04.2021 16:50 Відповісти
добрэ жрать должны только слуги
показати весь коментар
05.04.2021 17:30 Відповісти
"Никогда такого не былой вот опять!"@Черномырдин
показати весь коментар
05.04.2021 17:33 Відповісти
Хомчак заявив про корупційні ризики продуктових закупівель МО та підтвердив неякісне харчування - Цензор.НЕТ 3925
показати весь коментар
05.04.2021 22:10 Відповісти
 
 