Хомчак заявив про корупційні ризики продуктових закупівель МО та підтвердив неякісне харчування

Останнім часом харчування в Збройних Силах України значно погіршилося. І ситуацію дуже складно виправити, оскільки вона пронизана корупційними ризиками.

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що "годувати" військових має Міністерство оборони.

"Забезпечення харчуванням - це функція відповідних структурних МО. Вони мають зробити так, щоб Збройні Сили були нагодовані. Ми всі проблеми, які є, доповідаємо в МО. МО реагує, але проблеми все одно є. Тема складна, бо там є багато корупційних ризиків", - сказав Хомчак.

Дивіться також: Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО

Вартість одного комплекту продуктів для військових на добу становить 81,27 грн, продовжив Головнокомандувач ЗСУ.

"Може за такими цінам наїстися людина нормально? А наїдаються… Скажу більше: Я вивчав ситуацію минулої осені. Я взяв харчування у школах-інтернатах. І там вартість одного комплекту продуктів на добу становить 136 грн. А у нас - 81,27. І я доповідав про це міністру оборони (Андрію Тарану. - Ред.)", - додав Хомчак.

На неякісне харчування скаржаться, серед іншого, у Харківському університеті повітряних сил, додав Хомчак.

"Ми перевіряли університет два тижні тому, туди їздила комісія, і там дійсно є проблеми", - визнав Головнокомандувач ЗСУ.

Таким чином, Хомчак підтвердив дані, які нещодавно оприлюднили волонтери та парламентарі.

За інформацією Олени Шевцової компанія "Військсервіс - Волонтер" стала монополістом державних закупівель МО і годує армію "як тварин".

Фото з гнилими офісами і рибою для формату від цього постачальника також оприлюднила і нардепка з оборонного комітету ВР Соломія Бобровстка.







"На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на постачання харчів виграє компанія фаворит – "Військсервіс-Волонтер". З високою націнкою вони постачають в Збройні Сили України / The Armed Forces of Ukraine гниле м’ясо, овочі та фрукти з пліснявою. Таких випадків дуже багато, але Міноборони ігнорує скарги на них. Як і ігнорує вже три рішення АМКУ скасувати рішення тендеру на користь цієї компанії", - повідомила вона у Фейсбук, анонсувавши засідання профільного комітету з розгляду зазначеної харчової кризи.

Нагадаємо, що в Міноборони, реагуючи на скандал, назвали волонтерів "опонентами" і дорікнули їм мало не маніпуляцією, хоч і підтвердили, що гниль замість їжі військовим постачальник таки привозив.

"Наша принципова позиція, до речі, викликає дивну і хворобливу реакцію опонентів: днями у мережі, наприклад, поширили фото відбракованих і неприйнятих нами продуктів, безпардонно спекулюючи, що цей брак нібито піде на солдатський стіл", - спробував виправдатися заступник міністра оборони Ігор Халімон.

Аналіз тендерних закупівель МО тим часом свідчить про те, що сумнозвісному ТОВ "Військсервіс - Волонтер" чиновники від оборони вже відали 6 млрд гривень, штучно викинувши з тендерних процедур усіх інших його конкурентів.