Влада Києва не виконали належним чином завдання щодо забезпечення спецперепустками для проїзду в громадському транспорті, - Офіс Президента

З 5 квітня поточного року перевезення в громадському транспорті Києва можуть здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Друк спецперепусток, організація їх видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва.

Про це заявили в Офісі Президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою", - випливає з повідомлення.

"Наголошуємо, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення. Закликаємо представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників", - підкреслюють в ОПУ.

