4 124 31

Влада Києва не виконали належним чином завдання щодо забезпечення спецперепустками для проїзду в громадському транспорті, - Офіс Президента

З 5 квітня поточного року перевезення в громадському транспорті Києва можуть здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Друк спецперепусток, організація їх видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва.

Про це заявили в Офісі Президента України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою", - випливає з повідомлення.

"Наголошуємо, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення. Закликаємо представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників", - підкреслюють в ОПУ.

Також читайте: У Києві видали вже 437 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті, ще 63 тис. - видадуть сьогодні, - КМДА

Автор: 

Київ (20027) проїзд (281) транспорт (1429) Офіс Президента (2052)
Топ коментарі
+12
И в этом вся зеленая пошесть -- свалить все проблемы на местную власть, обрезать финансы и при этом еще и тупо варнякать. Власть моральных уродов.
показати весь коментар
05.04.2021 13:46 Відповісти
+4
Земразь вообще свалила из этой страны. По всей стране писец, на границе кацапы... у зебилов языки в жопах.
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
+3
А Офис Президента знает где президент загорает!!!???
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
А ви примусьте цю владу сплатити збитки і перепустки відразу знайдуться.
показати весь коментар
05.04.2021 13:44 Відповісти
Через печерский суд ...Да на городском транспорте власть как бы не ездит
показати весь коментар
05.04.2021 13:48 Відповісти
У Киева свой бюджет, что кому урезали?
Кличко вечером в четверг придумал эти спецпропуска. Ежу понятно, что в понедельник будет дурдом твориться.
Так что варнякать это вам хочется по поводу и без повода.
показати весь коментар
05.04.2021 15:11 Відповісти
Это должен был вводить не Киев. Для этого есть центральная власть, специальные законы и фонды под них. И это их непосредственная обязанность и зона ответственности.
показати весь коментар
05.04.2021 15:16 Відповісти
Спецпропуска должен был выдавать АП, а не https://t.me/vitaliy_klitschko/944 городские власти, которые это придумали ?
По всей Украине и централизованно? Я правильно понял?
показати весь коментар
05.04.2021 15:32 Відповісти
Организация всех ЧС и в том числе карантинов национального масштаба находится сугубо в ведении центральной власти. И финансирование всех связанных с этим мероприятий, в том числе организация и печать всех спецпропусков. Есть один такой странный закон "О ЧС", который раньше подробно назывался "О защите населения от воздействий техногенного, биологического, ..... характера". И есть фонд ЧС, заложенный в бюджете. И есть специальный ковидный фонд, выделенный Верхрвной Радой именно для этого. И есть цельный министр здравоохранения, министр МЧС , министр инфраструктуры и т..д. И это их непосредственная зона ответственности. А задача Кличко была вовремя подать списки. Это если делать все по закону как положено.
показати весь коментар
05.04.2021 15:44 Відповісти
Не, там прикольно другое. Даже неисправные часы два раза в сутки показывают правильное время. И охвис *********** раз в кои веки оказался прав. Просто исполнители, те, которые непосредственно отвечают собственно за выдачу пропусков, тупо прятались, не отвечали на звонки и емейлы. Вообще КГГА сейчас, в эпоху карантина, живет классно, они всё откладывают "до окончания карантина". Хочешь получить землеотвод? А КГГА не принимает заявки, канцелярия КГГА закрыта "до окончания карантина". И по почте заказное письмо отправить нельзя, потому что "надо подать заявление лично". Т.е. уже год никто ничего не делает (но если найти человека, который "вхож" и "умеет решать вопросы", то за определенную сумму эта проблема решаема) Очень удобно.
показати весь коментар
05.04.2021 16:12 Відповісти
Ну так по принятому зелеными решению, всех в красной зоне нужно заставить работать удаленно (кроме критического перечня) до окончания локдауна. Все гос.службы типа центров занятости, налоговой, собесов и т.д. обязаны прекратить прием посетителей. Все заявки или в электронной форме или через ящик.
показати весь коментар
05.04.2021 16:20 Відповісти
Т.е. они просто себе сделали отпуск на неопределенное время. Потому что всякие правила и инструкции доковидной поры, что "заявление подается лично в письменном виде" никто отменить не удосужился. А у нас все отлично знают, что если противоречия в законах или инструкциях позволяют чиновнику что-то не делать, он не будет это делать даже под страхом смертной казни.
показати весь коментар
05.04.2021 16:27 Відповісти
Примерно так. Потому что никто не удосужился просто применить закон о ЧС, а навыдавали кучу постановлений, которые друг другу противоречат и которые обновляются чуть-ли не каждую неделю. Просто в законе кроме правил четко расписаны и не только мероприятия и зоны ответственности, а и финансовые компенсаторы. А тратить деньги зелень не хочет, все переложили на местные бюджеты. Как директору предприятия сейчас заставить сотрудников (те-же врачей) работать сверурочно если нет законных оснований и кто это все должен оплачивать?
показати весь коментар
05.04.2021 16:36 Відповісти
Мне одному кажется, что зря мы выбрали Кличко на второй срок. Тоже ратовал тут за него, но с самого начала второго срока господни мер стремительными темпами портится, так и олигархом скоро станет. .
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
То что он станет олигархом это мелочь. Хуже то, что мы выбираем дебилов во власть.
Мы вместе с Виталиком-дурачком опередили время лет на 500
Посмотрите фильм "Идиократия". Там режиссёр-пророк предсказал будущее на 2500 год, а оно сбывается уже сейчас
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
Он и на первый срок то не тянул, куда ему второй. Мэр - это не человек, мэр, это - команда. А у Кличка в команде немедленно оказались "уважаемые люди" из 90-х, с которыми он хорошо знаком. Он не "портится" и "олигархом" он вряд ли станет. Просто окружение у него то ещё. Ему, окружению, уже скоро на выход, поэтому торопятся, конкуренты из "квартала" наступают на пятки.
показати весь коментар
05.04.2021 16:15 Відповісти
Откаты утором а перепустки вечером. Что клоуну не понятно. Ведь любой запрет це джерело наживы для бюрократа.
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
Витале застройщики важнее, что возьмёшь с нищего медика?
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
Пидалик был занят в первой половине дня выступлениями по ТВ с рассказами о ковиде, а вторую половину дня заучивал текст на следующий день. Ну в общем так и проходил его рабочий день.
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
Главное шо твой кловун не причём, ах да он же вообще сбежал...
показати весь коментар
05.04.2021 22:18 Відповісти
план выполнили
движение парализовали
показати весь коментар
05.04.2021 14:08 Відповісти
Шо всралися?
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
сорри, а ...ОПа приЗЕдента не провалила ли случайно вакцинацию? подготовку к эпидемии, оборудование больниц? выплаты врачам и младшему медперсоналу? Что они сделали, чтоб не допустить текущей ситуации????
показати весь коментар
05.04.2021 14:53 Відповісти
Мудрый нарід скажет что они пытались
показати весь коментар
05.04.2021 15:04 Відповісти
Выдать мудрому наріду по 20 кг сошедшего с дорог вместе со снегом асфальта в качестве вакцины, пусть дальше радуется.
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
Выдано 400+ тыс спецпропусков из 500тыс за несколько дней- город не справился. Вакцинация по стране за год проведена на 0.5%- мы чемпионы по борьбе с ковидом. Я уже жду не дождусь когда пандемия кончится и ЗЕвласть вынесут на вилах. Как можно быть такими тупыми мудаками?
показати весь коментар
05.04.2021 15:03 Відповісти
