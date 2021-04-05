УКР
Україна і Катар підписали Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю

У межах візиту української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Держави Катар міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав документ з прем'єр-міністром - міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфом бін Абдулазізом Аль Тані.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МВС, крім цього, сторони підписали Декларацію про наміри між МВС України та МВС Держави Катар щодо укладення документа про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

"В рамках офіційного візиту Президента України до Держави Катар, підписав з Прем’єр-міністром – міністром внутрішніх справ Катару Меморандум про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю. Попереду - обмін досвідом та ефективне посилення співпраці!", - зазначив Арсен Аваков.

Він зауважив, що той діалог, який українська та катарська сторони розпочали минулого разу, має свій розвиток. Це стосується співпраці у поліцейській, економічній та військовій сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу, - Зеленський

"Наші двосторонні стосунки з Катаром мають великий потенціал. Ми підписали низку міждержавних угод, які стануть гарним продовженням нашої двосторонньої співпраці", - сказав міністр.

Также читайте: Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Разом з тим, прем’єр-міністр Катару – міністр внутрішніх справ Халід бін Халіфа бін Абдулазіз Аль Тані зазначив, що високо цінує готовність України підтримати Катар в проведенні Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у 2022 році. За його словами, катарська сторона вже найближчим часом направить відповідь про формат співробітництва та підтримки під час чемпіонату.

Українська та катарська сторони також обговорили ще один вектор співробітництва – протидію кіберзлочинності.

Нагадаємо, Катар став першою країною на Близькому Сході, з якою Україна перейшла на безвізовий режим.

Раніше Україна та Катар підписали декларацію про поліцейське співробітництво.

Аваков Арсен (2191) Катар (258) МВС (3532)
+12
Ну, а тепер на пляж!
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
+11
Зеля знову поїхав відпочивати.
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
+11
Урра, переміга!Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Цензор.НЕТ 147
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий головний підпис наразі...
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
Интересно ,нас беспокоят катарские ОПГ????
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Наверное их там куча, как и украинских воров в законе, которые едут туда отдыхать!
Один паломник туда уже поехал
показати весь коментар
05.04.2021 14:36 Відповісти
Зеля знову поїхав відпочивати.
показати весь коментар
05.04.2021 14:01 Відповісти
Ну, а тепер на пляж!
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
Урра, переміга!Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Цензор.НЕТ 147
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
А кто-то из депутатов-ПЕСов гавкав, что клован сегодня на пляже загорает
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
Так он и загорает, зочем он тогда Барисыча взял?
показати весь коментар
05.04.2021 14:03 Відповісти
Доха, Катар +29°С переважно сонячно.
показати весь коментар
05.04.2021 14:10 Відповісти
№32
показати весь коментар
05.04.2021 14:06 Відповісти
У тебя есть факты что это не так?)))
показати весь коментар
05.04.2021 14:54 Відповісти
Афигеть, поеду таксовать.
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
Це головне на сьогодні 🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.04.2021 14:03 Відповісти
это визит Зеленского или визит Авакова?
показати весь коментар
05.04.2021 14:04 Відповісти
обох плюс першалєдя
показати весь коментар
05.04.2021 14:07 Відповісти
Ещё много стран для сотрудничества,Сейшелы,Тайланд,остров Бали,в сфере туризма нужно подписать чтоб ещё легче нашим людям отдыхалось
показати весь коментар
05.04.2021 14:05 Відповісти
В Домінікані, кажуть, непогані пляжі
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Усьо! Треба терміново летіти гідранту в домінікану, теж якийсь меморандум підписати.
показати весь коментар
05.04.2021 14:16 Відповісти
Милованов добавил, что "Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы Украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнерства".
Ну тада канечно. Особенно понравилось что Катар стратегический партнер.
показати весь коментар
05.04.2021 14:05 Відповісти
киздец Украина просто наводнена преступниками из Катара и наоборот...... нужно срочно что-то делать.... нужен меморандум........
показати весь коментар
05.04.2021 14:06 Відповісти
оччень подозрительны эти мужики в белых халатах и с бородами под зеленым флагом
показати весь коментар
05.04.2021 14:17 Відповісти
А чьо, очень даже удобно: хоть базуку прячь, хочь АКМУ, а особенно худые, то просто
громкий "скромный" пояс на таймер поставят
показати весь коментар
05.04.2021 14:41 Відповісти
Ну, теперь прикрутят здесь катарских бандюков.
показати весь коментар
05.04.2021 14:07 Відповісти
Сделал дело - гуляй смело...
показати весь коментар
05.04.2021 14:07 Відповісти
Ну рюкзаков відмазався. А що там робить ЗЕ? Гріє рояльний орган та бруднить підгузки від думок про армію московії на кордоні з Україною? Воно чого туди поперлося (ну окрім офшорних справ)?
показати весь коментар
05.04.2021 14:08 Відповісти
Ну ви прямо як маленький. Чого? Почилити на морі нашару. Попити коктейлів. Відтягнутися. А то коли останній раз відпочівав? Ого!!
показати весь коментар
05.04.2021 14:13 Відповісти
И этот здесь!!! Во **** ь туристы!!!
показати весь коментар
05.04.2021 14:08 Відповісти
крємляді позвали янілоха на стрєлку в Катар.
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Ждем фотки с пляжа...
показати весь коментар
05.04.2021 14:09 Відповісти
Будем в Катар рюкзаки поставлять..
показати весь коментар
05.04.2021 14:11 Відповісти
ТелеГовноСериал "Скоты" и такого же качества сериал про Говнобородько.
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
главное - водительские удостоверения взаимно признали! это прорыв!
показати весь коментар
05.04.2021 14:12 Відповісти
В законодавстві не шкідливо те, шо приносить еористь. А те, що не приносить - то шкідливо. Оце з цього є якась користь? Нема. Значить в Катарі зараз знаходяться українські шкідники.
показати весь коментар
05.04.2021 14:13 Відповісти
Меморандум то документ, в якому викладено перелік НАМІРІВ підписантів. І ВСЕ! Ніяких зобов`язань сторін він не визначає!
показати весь коментар
05.04.2021 14:13 Відповісти
ШО, ЕЩЁ ОДИН МЕМОРАНДУМ?!?!?!
С нас и "Будапештского" меморандума хватает, а оно тут ещё один подписало.
показати весь коментар
05.04.2021 14:13 Відповісти
Зоопарк.
показати весь коментар
05.04.2021 14:14 Відповісти
А Мендель где? Почему не освещает и не коментирует
Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью - Цензор.НЕТ 5857
показати весь коментар
05.04.2021 14:14 Відповісти
министр внутренних дел Арсен Аваков подписал документ
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
А, как там шаурма? Вкусная?
показати весь коментар
05.04.2021 14:16 Відповісти
а водійські посвідчення наші не замеморандили там ?
створюють видимість бурхливої діяльності для ЗеЛохторату. Зараз Мойсейчукча стаду розкаже який Лідер хороший і скільки трильйонів баксів звідти привіз
показати весь коментар
05.04.2021 15:21 Відповісти
После длительной дружеской беседы..., сделали совместное заявление: "мы все люди планеты земля". Другими словами не подписали ничего и ниочем не договорились.
показати весь коментар
05.04.2021 15:50 Відповісти
Будем ворам руки рубить?
показати весь коментар
05.04.2021 16:03 Відповісти
Каждый день гадаем,зеленое на мааскву,или на америку,а оно на Катар."Всех обыграл".Наверное ищет на будущее,где бабло сховать,бо везде уже на гадил.
показати весь коментар
05.04.2021 19:46 Відповісти
В то время как президент на морском бережку отдыхает, у вице-президента свой праздник
показати весь коментар
05.04.2021 20:01 Відповісти
 
 