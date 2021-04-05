Україна і Катар підписали Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю

У межах візиту української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Держави Катар міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав документ з прем'єр-міністром - міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфом бін Абдулазізом Аль Тані.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МВС, крім цього, сторони підписали Декларацію про наміри між МВС України та МВС Держави Катар щодо укладення документа про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

"В рамках офіційного візиту Президента України до Держави Катар, підписав з Прем’єр-міністром – міністром внутрішніх справ Катару Меморандум про співробітництво у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю. Попереду - обмін досвідом та ефективне посилення співпраці!", - зазначив Арсен Аваков.

Він зауважив, що той діалог, який українська та катарська сторони розпочали минулого разу, має свій розвиток. Це стосується співпраці у поліцейській, економічній та військовій сферах.

"Наші двосторонні стосунки з Катаром мають великий потенціал. Ми підписали низку міждержавних угод, які стануть гарним продовженням нашої двосторонньої співпраці", - сказав міністр.

Разом з тим, прем’єр-міністр Катару – міністр внутрішніх справ Халід бін Халіфа бін Абдулазіз Аль Тані зазначив, що високо цінує готовність України підтримати Катар в проведенні Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у 2022 році. За його словами, катарська сторона вже найближчим часом направить відповідь про формат співробітництва та підтримки під час чемпіонату.

Українська та катарська сторони також обговорили ще один вектор співробітництва – протидію кіберзлочинності.

Нагадаємо, Катар став першою країною на Близькому Сході, з якою Україна перейшла на безвізовий режим.

Раніше Україна та Катар підписали декларацію про поліцейське співробітництво.