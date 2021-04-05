Усі вакцини проти COVID-19 AstraZeneca, незалежно від країни виробництва, - взаємозамінні, - МОЗ оприлюднило рекомендації експертів

Усі вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Людям, яким зробили перше щеплення з використанням препарату AstraZeneca/Covishield, виготовленого індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.

Такі рекомендації МОЗ надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними, пояснили в НТГЕІ.

Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення

МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

Крім цього, нагадується, що МОЗ збільшило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 має розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

"Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. Як відомо, уряд Індії тимчасово призупинило експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит", - підсумували в МОЗ.