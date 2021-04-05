УКР
Усі вакцини проти COVID-19 AstraZeneca, незалежно від країни виробництва, - взаємозамінні, - МОЗ оприлюднило рекомендації експертів

Усі вакцини компанії AstraZeneca від COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Людям, яким зробили перше щеплення з використанням препарату AstraZeneca/Covishield, виготовленого індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках.

Такі рекомендації МОЗ надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними, пояснили в НТГЕІ.

Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення

МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

Крім цього, нагадується, що МОЗ збільшило інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 має розпочатися не раніше ніж у середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

"Україна очікує в квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї. Як відомо, уряд Індії тимчасово призупинило експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит", - підсумували в МОЗ.

+4
индийский шмурдяк сами себе колите...
05.04.2021 14:13 Відповісти
+2
Так само як деталі для авто - китайські й німецькі. Якість зовсім однакова.
05.04.2021 14:14 Відповісти
+2
Головне привчити вас до "вакцин", а далі все піде, як по накатані. Як же це комусь дуже потрібно.
05.04.2021 14:23 Відповісти
индийский шмурдяк сами себе колите...
05.04.2021 14:13 Відповісти
Все вакцины от COVID-19 AstraZeneca, независимо от страны производства, - взаимозаменяемые, - Минздрав обнародовал рекомендации экспертов - Цензор.НЕТ 8184
05.04.2021 14:13 Відповісти
Так само як деталі для авто - китайські й німецькі. Якість зовсім однакова.
05.04.2021 14:14 Відповісти
По AstraZeneca, немцы дают такие рекомендации:
До 60 лет -- кайн проблем.
После -- на усмотрение домашнео врача, или только по личному согласию пациента.
Думаю, что речь идёт не об индийском варианте вакцины.

05.04.2021 14:17 Відповісти
Головне привчити вас до "вакцин", а далі все піде, як по накатані. Як же це комусь дуже потрібно.
05.04.2021 14:23 Відповісти

Це точно. Бидло так і не зрозуміло як їм підмінили поняття. Тезу - колотися чи ні підмінили тезою - чим колотися. І колотися чи ні - таке питання вже не стоїть.
05.04.2021 14:41 Відповісти
Рвота, боль и зуд. Какие побочки от вакцины "Ковишилд" и почему ее до сих пор тестируют на животных

...

Указывается, что из испытаний были исключены участники с такими заболеваниями:

анафилаксией или ангионевротическим отеком (Квинке) в анамнезе;
тяжелые и / или неконтролируемые сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными, печеночными, почечными, эндокринные / метаболические заболевания и неврологические заболеваниями;
с иммуносупрессией (угнетенный иммунитет, например, после химиотерапии)

Это означает, что людям с такими заболеваниями вводить "Ковишилд" небезопасно

https://strana.ua/news/319890-covishield-vaktsina-polnaja-instruktsija-na-russkom-pobochnye-effekty-protivopokazanija.html
05.04.2021 14:29 Відповісти
За даними Інституту сироватки Індії, вакцина Covishield може бути протипоказана у низці випадків:важка алергічна реакція;підвищена температура тіла;порушення згортання крові або вживання антикоагулянтів; ослаблений імунітет;вагітність;грудне годування;використання іншої вакцини проти коронавірусу.
Найпоширенішими можливими побічними ефектами вакцини Covishield можуть стати: біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці в місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язах.

Вакцина також може спричинити утруднення дихання.
Крім того, фіксують блювоту та діарею.
Серед рідкісних побічних ефектів було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.

Наразі Covishield імпортують Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янма та Сейшели. Індія також планує відправляти вакцини до Шрі-Ланки, Афганістану, Маврикію та Бразилії.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+
https://zaxid.net/news/
05.04.2021 14:37 Відповісти
ну а идуское дерьмо какое имеет отношение к астразенеке?
05.04.2021 14:42 Відповісти
Противопоказания: когда не прививаться Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что у препарата существуют противопоказания.

Прививку не стоит делать, если у человека есть чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным повышением температуры тела, тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечения) и нарушение свертываемости крови.
https://www.telegraf.in.ua/topnews/10093411-chem-nas-vakcinirujut-chto-izvestno-o-covishield.html
05.04.2021 14:43 Відповісти
Думаю що мало в кого є нині бажання колотися цим шмурдяком.....
05.04.2021 14:53 Відповісти
Таких как ты героев ,необходимо брать на учет,что бы прививка ,точно не была испорчена.И ее ввели человеку.
05.04.2021 16:20 Відповісти
Сироватка це відціджене кисле молоко.
05.04.2021 15:40 Відповісти
Шановне панство! Ви рахуєте що добре розумієтеся в вакцинах?
Ось вчора я задумався чого це американці такі тупі раз взялися за
виробництво саме цього шмурдяку з Індії! Так проінформував
французський канал євроньюс.Поки ми дочекаємося своєї
української вакцини,то до цього часу ми всі передохнемо!
05.04.2021 15:51 Відповісти
******* мух на стелі.
05.04.2021 15:54 Відповісти
Універсальна вакцина, взаємозамінна зі всіма. Дієвість - 73% населення
Усі вакцини проти COVID-19 AstraZeneca, незалежно від країни виробництва, - взаємозамінні, - МОЗ оприлюднило рекомендації експертів - Цензор.НЕТ 8477
05.04.2021 19:41 Відповісти
 
 