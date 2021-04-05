Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський

У межах візиту української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Катару підписано 13 важливих документів і два комерційні контракти.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий підписанню 13 важливих документів між Україною та Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність", - зазначив Зеленський.

