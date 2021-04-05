Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський
У межах візиту української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Катару підписано 13 важливих документів і два комерційні контракти.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Радий підписанню 13 важливих документів між Україною та Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність", - зазначив Зеленський.
Радий підписанню 13 важливих документів між 🇺🇦 і 🇶🇦, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність. pic.twitter.com/ByruGGWTZd— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сосны
айкосы
офшоры
все остальное - декларации типа углУбить, расширИть и прочая туфта для зебилов о "деятельности" вовки-шмаркли..
https://censor.net/ru/comments/locate/3257694/01921466-28e1-7233-b18e-c92e74cc3837
...и сказка станет былью...
https://www.youtube.com/watch?v=tBu_wstCfmQ
Все развеялось, осталась дырка от бублика
Гарантии Байдена после звонка...значит США реально дадут поддержку Украины.
Мы много чего не знаем...потому паниковать не стоит что Зе улетел. Значит все нормально..
Ни тебе на пляж сходить, ни в банк оффшорный заглянуть.
А в реале инвестиций в Украине все меньше и меньше...
Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г. Зеленский в "омане"
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
"Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать." Это и есть Bank Muscat."
"... есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Цитатка оттуда
"Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций". "
______________________
Але це ж так треба, щоб людина за власним бажанням, при пам'яті і свідомо так залізла у залежність від когось, як це зробив Зєля! Якщо б Зєля був птицею і обирав між волею і золотою кліткою, то Зєля гарантовано обрав би клітку. Бо вона ж золота!!! Тьху, бл...
______________________
Грозєв! Публікуй свій фільм! Ми всі знаємо, що він є! Сказав "А", кажи і "Б"!
Йо-хо-хо и бутялка рому!