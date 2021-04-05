УКР
Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський

Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський

У межах візиту української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до Катару підписано 13 важливих документів і два комерційні контракти.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий підписанню 13 важливих документів між Україною та Катаром, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Україна і Катар підписали Меморандум про співпрацю у сфері запобігання та боротьби зі злочинністю

Радий підписанню 13 важливих документів між 🇺🇦 і 🇶🇦, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність. pic.twitter.com/ByruGGWTZd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

Зеленський Володимир Катар
+16
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2971
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
+11
Офшорные дела тайна под семью печатями !
показати весь коментар
05.04.2021 14:17 Відповісти
+10
А где перичень подписаных документов?
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
А где перичень подписаных документов?
показати весь коментар
05.04.2021 14:15 Відповісти
ОООчень секрктные)))
показати весь коментар
05.04.2021 14:20 Відповісти
Проізвадітєль трєбовал нє разклашать!
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
напевне відбірний катарський ))
показати весь коментар
05.04.2021 14:30 Відповісти
перечень там простой:
сосны
айкосы
офшоры

все остальное - декларации типа углУбить, расширИть и прочая туфта для зебилов о "деятельности" вовки-шмаркли..
показати весь коментар
05.04.2021 14:45 Відповісти
Та погодите, еще из Омана документы не доехали.
показати весь коментар
05.04.2021 15:06 Відповісти
Офшорные дела тайна под семью печатями !
показати весь коментар
05.04.2021 14:17 Відповісти
підозрюю, що найвеличніший мільярдів десять цього разу привезе
показати весь коментар
05.04.2021 14:18 Відповісти
10 мільярдів інвесторів
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
і куртку.
показати весь коментар
05.04.2021 15:15 Відповісти
Ага, а що там Вова на фотці в кутку з арабом перемовляється? Посилає в гастроном за бухлом?
показати весь коментар
05.04.2021 14:18 Відповісти
тоже странно, такое ощущение, что катарский араб знает криворожский суржик
показати весь коментар
05.04.2021 14:20 Відповісти
Бєня з задоволенням потирає руки.
показати весь коментар
05.04.2021 14:18 Відповісти
Прорывные контракты а поставку так необходимых Украине черепах, седел для верблюдов и песка???
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
договора о намерениях опять?
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
Украине нужно экспорт наращивать и нужно больше стран объездить и открыть зоны свободной торговли со всем миром! Нужно ставить задачу Украине - стать страной из топа мировых экспортеров. Чем больше экспорт, тем больше товаров нужно производить внутри Украины - это рабочие места - работники деньги с экспорта будут тратить внутри Украины - Украина станет богатой страной! И нужно еще развитие транспортной инфраструктуры и на доставках можно заработать еще море денег!
https://censor.net/ru/comments/locate/3257694/01921466-28e1-7233-b18e-c92e74cc3837
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
Украина станет богатой страной!
...и сказка станет былью...
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
Пылью
показати весь коментар
05.04.2021 14:57 Відповісти
Украина станет богатой страной! Самолети летят, будем всех бомбить...
https://www.youtube.com/watch?v=tBu_wstCfmQ
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
Если не сырьем все экспортировать, а создавать там где выращивают производства. допустим зерно, то из пшеницы можно делать - алкогольные напитки типа водки или из кукурузы виски тоже или из винограда вино и винные напитки, или делать фирмы по производству пасты, как итальянцы и т.п. Можно делать сладкие напитки, как кока-кола, которая по всему миру. Тоже самое в Украине 5% ресурсов мировых и не сырьем их отправлять на экспорт, а создавать компании, которые будут их обрабатывать и допустим есть в Украине того же кобальта и никеля очень много и из него можно делать батареи, которые сейчас востребованы в мире, как никогда и делать из кобальта и никеля - батареи для автомобилей и делать батареи для телефонов и на этом можно море денег зарабатывать и так во всем. Есть в Украине и нефть и из нее делать для асфальта ингредиенты или делать пластмассу. Метал продавать не сырьем, а договариваться с мировыми компаниями о производстве в Украине автомобилей или самолетов или вертолетов или кораблей и т.д. Можно свою бытовую технику производить и т.д. Можно продолжать очень долго это все рассказывать. И море в Украине всего с чего можно сделать Украину сверх богатой, а на всех этих производствах и компаниях будут работать Украинцы и конечно нужно будет больше людей ибо их не будет хватать, но тут нужно смотреть на опыт Китая и США по автоматизации. Нужно создавать производство рук роботов делающих однотипную работу, конвейеров, ИИ нужно под это разрабатывать. Также умная техника для сбора урожая и вообщем можно тут бесконечно продолжать, но из сказанного уже понятно в каком роде нужно действовать.
показати весь коментар
05.04.2021 17:04 Відповісти
Зебилы смотрите какой зеля молодец
показати весь коментар
05.04.2021 14:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/321159 - "Зебилы смотрите какой зеля молодец"
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 414
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
Помнится опосля Омана Зеля тоже обещал золотые горы.
Все развеялось, осталась дырка от бублика
показати весь коментар
05.04.2021 15:00 Відповісти
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2971
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/20924 - срані мої зебіли, дякую вам лохам. Мені з Лєнкою кайфово, а ви продовжуйте доїдати останній хер без солі

Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8456
показати весь коментар
05.04.2021 14:31 Відповісти
Рюзьгє курва всралась)
показати весь коментар
05.04.2021 14:26 Відповісти
так иди просрись если тебя пучит. хотя судя по тексту ты тру рузкий. значит срать ты будешь в штаны. скрепы не пропьешь. кейфо врать не будет
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
Рузге курву попердолило.
показати весь коментар
05.04.2021 14:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/203738 - каждому руской ублюдочной кацапсине и зебилу в подарок штанишках от Бандеровских Порохоботов.

Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 948
показати весь коментар
05.04.2021 14:36 Відповісти
надеюсь водительские права признали
показати весь коментар
05.04.2021 14:25 Відповісти
Вава за столом про ціну вистави торгується
показати весь коментар
05.04.2021 14:25 Відповісти
ОГЛОСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА ))
показати весь коментар
05.04.2021 14:37 Відповісти
Ну ОЧЕНЬ секретные.... которые нам не нужно знать......****.
показати весь коментар
05.04.2021 14:37 Відповісти
зеленые, в Украине ,мне напоминают - всадников без головы ))
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
Вы натурально ошибаетесь. Они не ацефалы и не страдают на анэнцефалию. Их, избирателей Зеленского и Слуг народа, диагноз - лиссэнцефалия.
показати весь коментар
05.04.2021 14:46 Відповісти
во оно как - прочитал шо это такое - таки да ,готов согласиться))))
показати весь коментар
05.04.2021 14:49 Відповісти
Это не требует вашего согласия. Этот их диагноз АКСИОМА. два последних года меня, как врача психиатра, в этом убедили. Последний довод в постановке им диагноза - прошедшие выборы на Франковщине.
показати весь коментар
05.04.2021 14:57 Відповісти
Это пздц как важно сейчас, когда войска эрэфии стягиваются к границе..
показати весь коментар
05.04.2021 14:40 Відповісти
Ничего не будет, без паники... меньше истерить, все под контролем! Учения стратегические...РФ- Беларусси на сентябрь...потому и стягивают свою технику!
Гарантии Байдена после звонка...значит США реально дадут поддержку Украины.
Мы много чего не знаем...потому паниковать не стоит что Зе улетел. Значит все нормально..
показати весь коментар
05.04.2021 16:02 Відповісти
теперь к титулу Его Превосходительство Нелох Оманский нужно будет добавлять Зешут Катарский
показати весь коментар
05.04.2021 15:10 Відповісти
трудится бубочка аки пчела.
Ни тебе на пляж сходить, ни в банк оффшорный заглянуть.
показати весь коментар
05.04.2021 15:13 Відповісти
Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5948
показати весь коментар
05.04.2021 15:15 Відповісти
Да-да-да. ЗЕ опять везет новые инвестиции.

А в реале инвестиций в Украине все меньше и меньше...
показати весь коментар
05.04.2021 15:16 Відповісти
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .
Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г. Зеленский в "омане"
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
"Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать." Это и есть Bank Muscat."
"... есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Цитатка оттуда
"Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций". "
показати весь коментар
05.04.2021 15:22 Відповісти
Опять бла-бла-бла. Суммы, отрасли, сроки???
показати весь коментар
05.04.2021 15:26 Відповісти
ОАЭ наверное ужо поняли ,что иметь дело с "клованом" на 3 лярда баксов ,который обманывает собственный "мудрый нарид" не стоит. Тоже самое и Катар
показати весь коментар
05.04.2021 15:34 Відповісти
Зєля зі шкіри лізе, хоче довести, що він поперся у цей Катар по державних справах, а не тому, що сьогодні має вийти на екрани фільм Христо Грозєва про вагнергейт. Зараз у Белінгкет є козирний туз. Буде оприлюдений фільм - Зєля не поверниться в Україну. Не буде - поверниться. Від одного журналіста-розслідувача залежить доля цілої країни. Капець.
______________________
Але це ж так треба, щоб людина за власним бажанням, при пам'яті і свідомо так залізла у залежність від когось, як це зробив Зєля! Якщо б Зєля був птицею і обирав між волею і золотою кліткою, то Зєля гарантовано обрав би клітку. Бо вона ж золота!!! Тьху, бл...
______________________
Грозєв! Публікуй свій фільм! Ми всі знаємо, що він є! Сказав "А", кажи і "Б"!
показати весь коментар
05.04.2021 16:00 Відповісти
Катар - наш стратегический партнёр! Уверен, 99% украинцев с закрытыми глазами смогут показать на карте где он находится. Население страны 2млн.человек (это почти как Киев), мусульманская страна в пустыне - буквально ВСЁ ведёт наши страны к тесному сотрудничеству под предводительством мудрейшего политика современности.
показати весь коментар
05.04.2021 16:09 Відповісти
13 протоколов о намерениях на сундук мертвеца!
Йо-хо-хо и бутялка рому!
показати весь коментар
05.04.2021 16:10 Відповісти
Сколько земли продал досрочно?
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
Огласите весь список, пожалуйста.
показати весь коментар
05.04.2021 20:39 Відповісти
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Украина НИЧЕГО не подписывала, т.к. не осведомлена о содержании!
показати весь коментар
05.04.2021 22:07 Відповісти
 
 