Мерія Одеси заявила про надходження вакцини Pfizer. МОЗ заявляє, що в Україну вакцини не завозили, - ЗМІ

Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко заявила, що в місто завезли вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer. У пресслужбі МОЗ сказали, що не знають про цю поставку і кажуть, що в Україну вакцина Pfizer не надходила.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"На обласний склад надійшло приблизно 4500 доз вакцини Pfizer", - сказала Якименко.

Вона стверджує, що ця вакцина призначена для осіб, які перебувають у соціальних закладах, будинках для літніх людей обласного і міського підпорядкування, а також - для персоналу, який їх обслуговує.

Якименко додала, що вакцинацію проводитимуть мобільні бригади одеського Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 і міста Чорноморськ, які пройшли навчання з імунізації вакциною Pfizer.

У пресслужбі МОЗ сказали виданню, що не знають про постачання, про яке кажуть у мерії Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала підтвердження про постачання ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, які будуть доставлені до кінця червня, - головний санлікар Ляшко

"В Україну вакцина не заходила", - сказали в пресслужбі МОЗ.

Також не підтверджується інформація від мерії Одеси і в повідомленні Департаменту охорони здоров'я місцевої облдержадміністрації у Facebook. Там стверджують, що Одеська область очікує поставки 4680 доз вакцини Pfizer - і поки вона в Україну не прийшла. В ОДА також кажуть, що мобільна бригада Чорноморської лікарні почне підготовку тільки 9 квітня.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в приватних клініках Івано-Франківська почали робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Пізніше Марцінків заявив, що платної вакцини немає, а він обмовився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розроблений Кабміном план вакцинації поки що не спрацьовує, - "слуга народу" Радуцький

+27
В Украину нет. А на улицу Малая Арнаутская - да
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
+10
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 5672
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
+9
"Весь Пфайзер делают на Малой Арнаутской"
показати весь коментар
05.04.2021 14:33 Відповісти
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 5672
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
это провал...
не тех снбо назначил контрабандистами топ10...
показати весь коментар
05.04.2021 14:25 Відповісти
В Украину нет. А на улицу Малая Арнаутская - да
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
Там ее тетя Соня и выпускает на своей кухне. В любом количестве.
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
Адєсса не була би Адєссою, якби не підробило шмурдяк віж Файзер. )))
показати весь коментар
05.04.2021 14:23 Відповісти
"Весь Пфайзер делают на Малой Арнаутской"
показати весь коментар
05.04.2021 14:33 Відповісти
там холодильников правда нет, но то фигня.....
показати весь коментар
05.04.2021 14:36 Відповісти
Етикетка Файзер від тепла не псується, тому холодильники не потрібні. )))
показати весь коментар
05.04.2021 14:44 Відповісти
Зато в Одессе есть институт криогенных технологий. И есть завод Кислородмаш, который производит не только кислород ,но, кстати, продаёт и жидкий азот в контейнерах. Как раз температурой - 77 градусов и в контейнерах по цене 20грн/кг или от 30 кг по 12 грн.(см. рекламу)
показати весь коментар
05.04.2021 15:29 Відповісти
придурок... научись название легендарного города писать правильно....
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
1. І що в ньому легендарного?
2. Саме так називають своє місто одесити - Адєсса.
Тобі зрозуміло йолопе?
показати весь коментар
05.04.2021 16:54 Відповісти
Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки, шуллера... (с)
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
*из Катара
показати весь коментар
05.04.2021 14:25 Відповісти
Адескій пфайзєр! Кантрабандній жє тавар!
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
Кайзер клепають на Дерибасівській.
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
Контрабанда. Це ж Одеса.
показати весь коментар
05.04.2021 14:22 Відповісти
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской,32....
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
Конечно не поступала, отката ведь не было!!!
Правда, Карл!
показати весь коментар
05.04.2021 14:23 Відповісти
Это помощь от братского Израеля. В Одессе много ихних пацанов, тот же Олег Филимонов
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
На Малой Арнаутской бадяжат ************ Спутник, а наклейки Пфайзер
показати весь коментар
05.04.2021 14:24 Відповісти
https://tverezo.info/post/133975 Ковід і веганство - речі несумісні від слова зовсім

Ковід - така фігня, що вражає епітеліальні та ендотеліальні клітини по всьому організму. А також і нервові клітини. Звідси і кістковий та суглобовий біль, парестезії та головний біль, що важко купуються ненаркотичними анальгетиками.
Окрім цього, вірус вміє обходити клітинну імунну відповідь, блокуючи внутрішньоклітинні механізми сигналізації про виявлення вірусу. При цьому фактори запалення можуть генеруватися як слід. Завдяки цьому вірус встигає уразити значну частину клітин ендотелію та епітелію. Ці клітини і без цього короткоживучі, а завдяки вірусу гинуть ще швидше.
При звичайній загибелі клітини від старості в навколоклітинний простір фактори запалення попадають у мінімально необхідній кількості, щоб до померлої клітини доповз макрофаг та просто її з'їв, грубо кажучи. Але коли клітин помирає багато та водночас, ще й з пригніченням імунної відповіді, у навколоклітинний простір виходить багато факторів запалення та продуктів неповного розпаду внутрішньоклітинного травлення та інших процесів життєдіяльності клітини. По-перше, це створює інтоксикацію та набряк тканин, спочатку локальну, а потім і загальну, коли все це потрапляє у кровотік.
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 629А по-друге, може стати причиною того самого цитокінового шторму, коли на ліквідацію масованого запалення так само масово збігаються вже імунні клітини, викликаючи ще більший набряк. І процес починає йти по "порочному колу", поки імунна система не навчиться розрізняти вірус, а лікування не допоможе стримати запальну реакцію.
Тож до чого тут веганство.
А веганство тут до збалансованого харчування.
Під час таких процесів організм витрачає багато ресурсів на ліквідацію наслідків: і на детоксикацію, і на регенерацію уражених тканин, і на роботу імунної системи в посиленому режимі. На все це потрібно дуже багато енергії, основою якої для клітин є глюкоза та АТФ.
І якщо здоровий організм при середньому навантаженні за добу витрачає 1500-2500 кКал, то при такому генералізованому запаленні потреба в енергії зростає вдвічі-втричі.
Звідки ж організм бере таку кількість енергії, якщо людина не отримує достатньо поживних речовин з їжею?
Організм починає перетравлювати сам себе. Спочатку запаси глікогену в печінці, потім - м'язові тканини і насамкінець - жирові. Саме в такому порядку. Запаси глікогену вичерпуються за кілька годин - кілька десятків годин, в залежності від статури. Потім починається процес атрофії м'язів.
А для того, щоб потім м'язи відновилися, організм має отримувати достатньо амінокислот з їжею. Особливо незамінних амінокислот (які організм людини не вміє створювати сам), які в основному містяться в продуктах саме тваринного походження, яких в рослинній їжі вкрай мало. Їх може бути недостатньо. Ситуація ускладнюється тим, що відновлювати організму доводиться не тільки м'язи, але й купу інших тканин. Тобто потреба в незамінних амінокислотах зростає ще більше.
І ніяка веганська їжа не в змозі закрити їх дефіцит навіть на чверть.
І організму доведеться шукати ці амінокислоти деінде. А як не буде амінокислот, то й дистрофія нікуди не подінеться. І весь цей час будуть страждати і печінка, і підшлункова та інші ендокринні залози. А це загрожує виникненням діабету та порушенням ферментативної активності печінки, можливо, навіть незворотних.
А це в свою чергу буде впливати абсолютно на всі інші органи та системи. Першими постраждають нирки, які й без того почуваються не дуже добре з-за того, що їм доводилося виводити з організму величезну кількість токсинів, та можливого ураження безпосередньо вірусом.
Тож хочете бавитися в веганство та дієти під час та після хвороби? Уперед! Дідусь Дарвін схвалює ваш вибір.
https://tverezo.info/post/author/dmytro-levinsky Дмитрий Левинский
показати весь коментар
05.04.2021 14:25 Відповісти
проблема в том, шо сегодня вообще непонятно из какой травы, пальмового масла, сои или ещё чего нибудь, все продукты делаются, а не только мясо )
показати весь коментар
05.04.2021 14:48 Відповісти
нужны 20 незаменимых аминокислот...18 из них в хлебе.еще две пошукай в мясе...сомневаюсь,что голяшку или подчеревок искусственно делают.потому не бери полуфабрикаты-котлеты,пельмени или колбасы.
бери мясо с салом-не прогадаешь
показати весь коментар
05.04.2021 15:39 Відповісти
В Одессе свой личный министр здравоохрения?...
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
Так, бо в Києві він просто у відрядженні...
показати весь коментар
05.04.2021 15:06 Відповісти
та шовигаварите...а шо,степашка зря шоле на "авангарде" для жинки фирмочку организовал?
показати весь коментар
05.04.2021 14:33 Відповісти
Вот те на?
показати весь коментар
05.04.2021 14:34 Відповісти
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 9706
показати весь коментар
05.04.2021 14:35 Відповісти
В оригіналі (романі) - "на Малой Арнаутской..."
показати весь коментар
05.04.2021 15:07 Відповісти
не має значення
показати весь коментар
05.04.2021 15:48 Відповісти
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 4363
показати весь коментар
05.04.2021 14:36 Відповісти
оу, то в яких клініках одеси вона з*явиться???
показати весь коментар
05.04.2021 14:37 Відповісти
А шо вы хотели?)скоро и в Киевской,и в Херсонской обл появится -эти три области перестали вакцинировать...
показати весь коментар
05.04.2021 14:40 Відповісти
спалила контору
показати весь коментар
05.04.2021 14:41 Відповісти
всё правильно. это из за границы в Украину Pfizer не завозили. а из кривого рога, где одна пожилая супружеская пара персональных пенсионеров наладила массовую её перегонку по оригинальному рецепту, первая партия бочек в одессу уже и поступила.
показати весь коментар
05.04.2021 14:45 Відповісти
Львов давно(на прошлой неделе вакцинировали) вакцинируется Пфайзером... правда у Степанова про это не знают... вакцинируют, кстати, бесплатно... и списки составляют не под руководством минздрава...
показати весь коментар
05.04.2021 14:46 Відповісти
та шо ви, в самом деле, вакцины нет, а наклейки есть!
показати весь коментар
05.04.2021 14:47 Відповісти
О-о! Почалося. Українці не були б українцями якби не видрали де небудь хоч 3 ампули.
показати весь коментар
05.04.2021 14:51 Відповісти
Такой желанный и недостижимый пфайзер.
показати весь коментар
05.04.2021 14:54 Відповісти
Мордор на своем СпутникеV сменил название на Pfizer и провернул гешефт с трухнявым.
показати весь коментар
05.04.2021 14:58 Відповісти
Эти не чистоплотные ворюги -жиды уже намыливаются заработать на ажиотаже вакцины против коронавируса огромные бабки! Это вам жиды-ворюги, не джинсы шить на малой арнаутской и в наглую торговатьконтрабандой или чёрный перец продавать на вокзалах Одессы!! на кону жизнь людей!!
показати весь коментар
05.04.2021 15:02 Відповісти
Пфайзер ?? Не вiрю , тут нiмцям не вистачає його, вакцинація йде ну дуже повільно і не думаю що в цей час Німеччина буде експортувати вакцину в Україну ..
показати весь коментар
05.04.2021 15:05 Відповісти
Так вцілому в Україні і немає !
А в Ізраїлі - є
Тому трохи і перепало родичам в Одесу
показати весь коментар
05.04.2021 15:22 Відповісти
я бы очень удивился если бы в Одессе таки не порешали вопросы тихонечко
показати весь коментар
05.04.2021 15:39 Відповісти
Ну не продажів на Одєсє. Потужності на Малій Арнаутській вже на прєдєлє.
показати весь коментар
05.04.2021 16:36 Відповісти
А шо ви там говоритє !? ...На *7-м * єтой *вакцини валом * !
показати весь коментар
05.04.2021 17:00 Відповісти
В зеленом зазеркалье возможно все! Бардак, импотентность, безвластье...
показати весь коментар
05.04.2021 21:58 Відповісти
 
 