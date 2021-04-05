Мерія Одеси заявила про надходження вакцини Pfizer. МОЗ заявляє, що в Україну вакцини не завозили, - ЗМІ
Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко заявила, що в місто завезли вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer. У пресслужбі МОЗ сказали, що не знають про цю поставку і кажуть, що в Україну вакцина Pfizer не надходила.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"На обласний склад надійшло приблизно 4500 доз вакцини Pfizer", - сказала Якименко.
Вона стверджує, що ця вакцина призначена для осіб, які перебувають у соціальних закладах, будинках для літніх людей обласного і міського підпорядкування, а також - для персоналу, який їх обслуговує.
Якименко додала, що вакцинацію проводитимуть мобільні бригади одеського Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 і міста Чорноморськ, які пройшли навчання з імунізації вакциною Pfizer.
У пресслужбі МОЗ сказали виданню, що не знають про постачання, про яке кажуть у мерії Одеси.
"В Україну вакцина не заходила", - сказали в пресслужбі МОЗ.
Також не підтверджується інформація від мерії Одеси і в повідомленні Департаменту охорони здоров'я місцевої облдержадміністрації у Facebook. Там стверджують, що Одеська область очікує поставки 4680 доз вакцини Pfizer - і поки вона в Україну не прийшла. В ОДА також кажуть, що мобільна бригада Чорноморської лікарні почне підготовку тільки 9 квітня.
Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в приватних клініках Івано-Франківська почали робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.
Пізніше Марцінків заявив, що платної вакцини немає, а він обмовився.
не тех снбо назначил контрабандистами топ10...
2. Саме так називають своє місто одесити - Адєсса.
Тобі зрозуміло йолопе?
Правда, Карл!
Ковід - така фігня, що вражає епітеліальні та ендотеліальні клітини по всьому організму. А також і нервові клітини. Звідси і кістковий та суглобовий біль, парестезії та головний біль, що важко купуються ненаркотичними анальгетиками.
Окрім цього, вірус вміє обходити клітинну імунну відповідь, блокуючи внутрішньоклітинні механізми сигналізації про виявлення вірусу. При цьому фактори запалення можуть генеруватися як слід. Завдяки цьому вірус встигає уразити значну частину клітин ендотелію та епітелію. Ці клітини і без цього короткоживучі, а завдяки вірусу гинуть ще швидше.
При звичайній загибелі клітини від старості в навколоклітинний простір фактори запалення попадають у мінімально необхідній кількості, щоб до померлої клітини доповз макрофаг та просто її з'їв, грубо кажучи. Але коли клітин помирає багато та водночас, ще й з пригніченням імунної відповіді, у навколоклітинний простір виходить багато факторів запалення та продуктів неповного розпаду внутрішньоклітинного травлення та інших процесів життєдіяльності клітини. По-перше, це створює інтоксикацію та набряк тканин, спочатку локальну, а потім і загальну, коли все це потрапляє у кровотік.
А по-друге, може стати причиною того самого цитокінового шторму, коли на ліквідацію масованого запалення так само масово збігаються вже імунні клітини, викликаючи ще більший набряк. І процес починає йти по "порочному колу", поки імунна система не навчиться розрізняти вірус, а лікування не допоможе стримати запальну реакцію.
Тож до чого тут веганство.
А веганство тут до збалансованого харчування.
Під час таких процесів організм витрачає багато ресурсів на ліквідацію наслідків: і на детоксикацію, і на регенерацію уражених тканин, і на роботу імунної системи в посиленому режимі. На все це потрібно дуже багато енергії, основою якої для клітин є глюкоза та АТФ.
І якщо здоровий організм при середньому навантаженні за добу витрачає 1500-2500 кКал, то при такому генералізованому запаленні потреба в енергії зростає вдвічі-втричі.
Звідки ж організм бере таку кількість енергії, якщо людина не отримує достатньо поживних речовин з їжею?
Організм починає перетравлювати сам себе. Спочатку запаси глікогену в печінці, потім - м'язові тканини і насамкінець - жирові. Саме в такому порядку. Запаси глікогену вичерпуються за кілька годин - кілька десятків годин, в залежності від статури. Потім починається процес атрофії м'язів.
А для того, щоб потім м'язи відновилися, організм має отримувати достатньо амінокислот з їжею. Особливо незамінних амінокислот (які організм людини не вміє створювати сам), які в основному містяться в продуктах саме тваринного походження, яких в рослинній їжі вкрай мало. Їх може бути недостатньо. Ситуація ускладнюється тим, що відновлювати організму доводиться не тільки м'язи, але й купу інших тканин. Тобто потреба в незамінних амінокислотах зростає ще більше.
І ніяка веганська їжа не в змозі закрити їх дефіцит навіть на чверть.
І організму доведеться шукати ці амінокислоти деінде. А як не буде амінокислот, то й дистрофія нікуди не подінеться. І весь цей час будуть страждати і печінка, і підшлункова та інші ендокринні залози. А це загрожує виникненням діабету та порушенням ферментативної активності печінки, можливо, навіть незворотних.
А це в свою чергу буде впливати абсолютно на всі інші органи та системи. Першими постраждають нирки, які й без того почуваються не дуже добре з-за того, що їм доводилося виводити з організму величезну кількість токсинів, та можливого ураження безпосередньо вірусом.
Тож хочете бавитися в веганство та дієти під час та після хвороби? Уперед! Дідусь Дарвін схвалює ваш вибір.
https://tverezo.info/post/author/dmytro-levinsky Дмитрий Левинский
бери мясо с салом-не прогадаешь
А в Ізраїлі - є
Тому трохи і перепало родичам в Одесу