Мерія Одеси заявила про надходження вакцини Pfizer. МОЗ заявляє, що в Україну вакцини не завозили, - ЗМІ

Директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко заявила, що в місто завезли вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer. У пресслужбі МОЗ сказали, що не знають про цю поставку і кажуть, що в Україну вакцина Pfizer не надходила.

"На обласний склад надійшло приблизно 4500 доз вакцини Pfizer", - сказала Якименко.

Вона стверджує, що ця вакцина призначена для осіб, які перебувають у соціальних закладах, будинках для літніх людей обласного і міського підпорядкування, а також - для персоналу, який їх обслуговує.

Якименко додала, що вакцинацію проводитимуть мобільні бригади одеського Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 і міста Чорноморськ, які пройшли навчання з імунізації вакциною Pfizer.

У пресслужбі МОЗ сказали виданню, що не знають про постачання, про яке кажуть у мерії Одеси.

"В Україну вакцина не заходила", - сказали в пресслужбі МОЗ.

Також не підтверджується інформація від мерії Одеси і в повідомленні Департаменту охорони здоров'я місцевої облдержадміністрації у Facebook. Там стверджують, що Одеська область очікує поставки 4680 доз вакцини Pfizer - і поки вона в Україну не прийшла. В ОДА також кажуть, що мобільна бригада Чорноморської лікарні почне підготовку тільки 9 квітня.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в приватних клініках Івано-Франківська почали робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Пізніше Марцінків заявив, що платної вакцини немає, а він обмовився.

