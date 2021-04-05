Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році
У межах офіційного візиту до Катару президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Під час розмови сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, взаємодію в межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються", - наголошують в ОПУ.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару.
"Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", – наголосив Зеленський.
Крім цього, під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів Еміру Держави Катар про реалізацію проєкту "Велике будівництво".
"Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проєктів "Великого будівництва" вже цього року", – сказав Зеленський. Також наголошувалося на важливості розширення проєктів концесії українських портів.
У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.
Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.
Повідомляється також, що Зеленський запросив еміра Катару відвідати Україну в зручний для нього час і подякував йому за надану в 2020 році гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19. Сторони домовилися про подальшу співпрацю в цій сфері.
Бо МВФ уже денег не дает - требует показать куда делся прошлый транш.
у катарца загорєлісь глаза..... таких откатів він в житті не бачив
Що, перепрошую?
.
https://mobile.twitter.com/dmytro8888 dmytro https://mobile.twitter.com/dmytro8888 @dmytro8888 https://mobile.twitter.com/dmytro8888/status/1379030541467594757 46 мин
А масло подсолнечное по цене 2+ евро за даже не литр не удивляет? Дороже чем в Европе.
В стране, мировом лидере по семечке и маслу.
Это как если бы в странах Персидского залива литр бензина стоил дороже чем в Цюрихе или Мюнхене.
Катарское бабло - это не ковидный фонд. Если его распилить и растащить, арабы из могилы достанут.
Тем более, что это Катар со связями в ИГИЛ и другими буйными товарищами. С этими уже никакой кортеж из броневиков не поможет.
Никто зеленому актеру из немецкого порно денег не даст.
а про дороги которые сошли вместе со снегом тоже рассказал пупсик?
Може я б ще зрозумів, якщо б це була країна з великої сімки, але там би його з намірами "просто потеревенити" послали б на путіна. А "роботу" показувати треба. І ось, за кошти платників податків, розігрується сцена імітації бурної роботи преЗЕдента.
Зате не за свої гроші і Лєнка світ подивиться, і воно відпочине, і офшори прощупати можна.
Казковий ***!
Доречі, Катар, Оман - традиційні кацапські майданчики для таємних перемовин.
Співпадіння?!
.
И негде денег не нашлось.
Скоро начнет клянчить деньги у ИГИЛ и наркокартелей Мексики...
2 млн. населения. За 10 лет непьющие строители ...
