Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році

У межах офіційного візиту до Катару президент України Володимир Зеленський зустрівся з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Під час розмови сторони обговорили ключові питання двостороннього порядку денного, взаємодію в межах міжнародних організацій та актуальну міжнародну й регіональну проблематику.

"Співрозмовники відзначили важливість підтримки високої динаміки політичного діалогу, необхідність нарощування обсягів двосторонньої торгівлі та подальшої активізації інвестиційного співробітництва. Сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки, інфраструктури та військово-технічної співпраці й зупинилися на конкретних спільних проектах, які вже реалізуються", - наголошують в ОПУ.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжить експорт аграрної продукції до Катару.

"Україна розглядає Державу Катар як одного з ключових партнерів у регіоні Затоки та має всі можливості повністю забезпечити продовольчу безпеку Катару", – наголосив Зеленський.

Крім цього, під час зустрічі йшлося про залучення інвестицій з Катару у розбудову інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема будівництво доріг і мостів. Президент України розповів Еміру Держави Катар про реалізацію проєкту "Велике будівництво".

"Сподіваюся, що катарські компанії долучаться до проєктів "Великого будівництва" вже цього року", – сказав Зеленський. Також наголошувалося на важливості розширення проєктів концесії українських портів.

У сфері енергетики сторони обговорили перспективи будівництва LNG-терміналу та диверсифікації джерел енергопостачання.

Зі свого боку Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив на бажанні та готовності катарської сторони до подальшого розвитку всього спектру взаємовигідного співробітництва з Україною.

Повідомляється також, що Зеленський запросив еміра Катару відвідати Україну в зручний для нього час і подякував йому за надану в 2020 році гуманітарну допомогу Україні для боротьби з COVID-19. Сторони домовилися про подальшу співпрацю в цій сфері.

