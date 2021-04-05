Слово "Донбас" - це інструмент інформаційної війни і постійне підживлення російського антиукраїнського наративу, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вживання терміна "Донбас" - це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу та підігравання російській пропаганді.

"Поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно – в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час, – як інструмент інформаційної війни", - йдеться в повідомленні.

За його словами, метою є протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень.

"Навіть поверхневий моніторинг будь-яких російських державних інформаційних ресурсів дасть повне уявлення і докази щодо місця "Донбасу" в російському інформаційному порядку денному: "вибір Донбасу", "ущемлення прав народу Донбасу", "розмова з Донбасом", "народ Донбасу", "ополчення Донбасу", "влада Донбасу"", - додав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що вживання терміна "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді.

"І якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл – "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" та ін. Змінився час і змінились обставини.

З цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене", "використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку". В історії немає застиглих констант. З ужитку виходить те, що не пройшло випробування часом або зазнало цілеспрямованого впливу", - пояснив секретар РНБО.

"Застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - підсумував він.

