Слово "Донбас" - це інструмент інформаційної війни і постійне підживлення російського антиукраїнського наративу, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вживання терміна "Донбас" - це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу та підігравання російській пропаганді.
Про це Данілов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Поняття "Донбас" цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації починаючи з 2000 року, і особливо активно – в період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час, – як інструмент інформаційної війни", - йдеться в повідомленні.
За його словами, метою є протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень.
"Навіть поверхневий моніторинг будь-яких російських державних інформаційних ресурсів дасть повне уявлення і докази щодо місця "Донбасу" в російському інформаційному порядку денному: "вибір Донбасу", "ущемлення прав народу Донбасу", "розмова з Донбасом", "народ Донбасу", "ополчення Донбасу", "влада Донбасу"", - додав секретар РНБО.
Данілов наголосив, що вживання терміна "Донбас" сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді.
"І якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття "Московія" було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін "Малоросія" для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл – "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" та ін. Змінився час і змінились обставини.
З цієї точки зору не можна розглядати поняття "Донбас" як "історично усталене", "використання якого навряд чи буде викорінене із вжитку". В історії немає застиглих констант. З ужитку виходить те, що не пройшло випробування часом або зазнало цілеспрямованого впливу", - пояснив секретар РНБО.
"Застосування назви "Донбас" до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує.
Домбабве - пейоратив колоніальний
а слово війни - Лугандон
Донецький вугільний басейн (скорочено Донецький басейн, Донбас) - промисловий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD регіон , що охоплює більшу частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Приазов'я та крайньої півночі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C південь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області , а також прилеглі частини суміжних зі сходу і заходу областей - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 схід https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської (Україна) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4 захід https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ростовської області (Росія).
Донецький вугільний басейн (Донбас) - найважливіший вугільний басейн в Україні. Розташований головним чином в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській, частково Полтавській та Харківській областях України; у Ростовській області Росії. Площа близько 60 тис. км² (650х200 км), у тому числі в межах України 50 тис. км². Донецький кам'яновугільний басейн є складовою частиною найбільшої на Європейському континенті рифтогенної структури - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Дніпровсько-Донецької западини . У центральній частині басейну розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6 Донецький кряж - найбільш піднесена частина Лівобережної України. Найбільші пром. центри: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Стаханов , інш. Д.в.б. в промислових масштабах розробляється з кінця XVIII століття. Першу шахту в Донецькому вугільному басейні збудовано в Лисичанську 1796 року.
Так как этот угольный бассейн начал разрабатываться в Лисичанске(который ныне под контролем Украины) и никогда не назывался Юзовбасс/Юзовобасс/Сталбасс/Сталинбасс/Сталинобасс/ или Лугбасс/Луганбасс/Ворошилбасс/Ворошиловбасс и т.п., то понятно, что его название происходит от реки Северский Донец, которая к Юзовке(Донецку) имеет отношение только в качестве рукотворного канала Северский Донец - Донбасс, а к Луганску в виде куска границы Луганской области, который так же является и куском украинско-российской границы.
Запретите теперь и Слобожанщину например, или Закарпатье с Галичиной, это же тоже может быть использовано в пропагандистских антиукраинских целях, как РФ, так и Венгрией с Польшей.
Может лучше для проукраинской и антикремлевской пропаганды использовать русский язык, при том, что для официального делопроизводства использовать единственный государственный язык - украинский?
Может не нужно проукраинских русских и других русскоязычных граждан Украины отсекать и с помощью оголтелого дикого национализма заниматься их так сказать "делоялизацией"?
Может достаточно "дискриминировать" и принудительно украинизировать только тех, кто претендует на карьеру в госорганах?
Почему бы не использовать только его, в украинской пропаганде ?
Назву «Донецький басейн», скорочено «Донбас» дав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ковалевський Євграф Петрович , гірничий інженер з Харкова, який виконав перше стратиграфічне і геологічне дослідження Донбасу і подав першу карту залягання вугільних пластів Донбасу (початок ХІХ ст.). Інколи Донбас помилково називають Донщиноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-1 [1] .Загальна характеристика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit§ion=2 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_census_2001_Ukrainians.svg
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F етно -культурному плані Донбас займає землі від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Слобожанщини до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Приазов'я , від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 території донських козаків . Після Голодомору росіян системно, на державному рівні масово переселяли в Україну, головним чином на терени Південно-Східної України, зокрема на Донбасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-2 [2] .
Тісне переплетення інтересів і економічних ресурсів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C області зумовили неформальне об'єднання їх в єдиний регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбас . Донбас - головна паливно-енергетична база центрального і південного районів України (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області)
Відкритий в https://uk.wikipedia.org/wiki/1720-%D1%82%D1%96 1720-х роках ; промислове освоєння з кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 19 століття .
" Москва спровоцировала конфликт и во многом несет ответственность за него, заявили члены созданной ЕС комиссии. Днем 8 августа тогдашний президент Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта.В регион были введены значительные российские силы. Одним из нарушений был назван тот факт, что до начала войны с Грузией Москва массово выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Выдача паспортов как предварительный шаг к решению территориальных споров?Россия из миротворца в регионе Южного Кавказа превратилась в участника конфликта на стороне мятежных грузинских регионов. Практически сразу после окончания военных действий, 25 августа 2008 года, Кремль объявил о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил Москве укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории Южной Осетии и Абхазии. Россия также в фактически взяла оба региона на свое финансовое обеспечение.
Вмешиваться в конфликт страны Запада не стали. ЕС и США по-прежнему не признают Южную Осетию и Абхазию и настаивают на территориальной целостности Грузии. Сегодня медиатором в конфликте выступает Евросоюз - после окончания августовской войны ЕС отправил в Грузию невооруженную миссию наблюдателей."
Трое суток обнулёнышы совещались в бункере. Победили бешеные. С утра 5 апреля спущены с поводков все информационные псы войны. На 21 апреля ( между Гитлером и Лениным ) назначено триумфальное обращение недофюрера к глубинному народу.
вот еще.., да и по мимо этого истерика на Московии - все про-властные призывают бомбить Киев и тд... - прошелся сейчас по их помойкам..
Війна так війна.
Свинособаки раніш чи піздніш, але все одно полізуть.
Сподіваюся, що ця війна буде останньою для *********** імперії
а я ремонт дома затеял - по-ходу совсем не вовремя..
но как то общался с одним монахом, еще до выборов - тот на Айфоне живет время от времени..
сказал так - Будет война в 2021-ом, жестокая но не долгая
- во время нее Блазня сменит нормальный Чел, а Раша будет в огне..
"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое - обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение - это то, к чему готовы российские войска", - подчеркнул он.азал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.
По поводу того, что сказал генерал Ходжес о разворачивании полевых госпиталей Действительно, хороший разведпризнак. Но не до такой степени, что без этих госпиталей нельзя было начать наступление. Есть госпиталя в ОРДЛО, есть масса медучреждений в приграничной зоне со стороны РФ
Для того чтобы с немногочисленными ранениями без помощи полевых госпиталей мог бы справится какой-нибудь батальонный фельдшер, нужно чтобы туда, куда собираются пойти, предварительно были бы закинуты десятки или сотни тонн тротила. Думаю у тех жителей-путинофилов подконтрольного украинской власти Донбасса(или Харсонщины и Одещины), которым после этого удастся выжить, любовь к русскому миру и к спасателям украинских русских напрочь пропадет окончательно и бесповоротно.
А если так щедро не насыпать, то полевые хирурги и похоронные команды наступающей стороны, без работы не останутся от слова совсем.
Запретим?