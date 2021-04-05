УКР
Венедіктова про очищення правоохоронної системи від хабарників: За I квартал 270 працівників правопорядку отримали підозру

За перший квартал поточного року було повідомлено про підозру понад 270 працівникам органів правопорядку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Генпрокурор повідомила, що минулого тижня Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора затримала після одержання 8 тис. доларів неправомірної вигоди вже колишнього керівника відділу однієї з місцевих прокуратур у Запорізькій області.

"Перебуваючи на цій посаді він пообіцяв за гроші не притягувати особу до кримінальної відповідальності і закрити провадження за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних будівельних робіт. Попри те, що прокурор не пройшов атестацію і був звільнений приблизно 10 днів тому, він все ж завершив свою незаконну оборудку", - написала вона.

Венедіктова про очищення правоохоронної системи від хабарників: За I квартал 270 працівників правопорядку отримали підозру 01

Також, за словами Венедіктової, на підбурюванні до надання хабаря слідчому поліції нещодавно було викрито прокурора однієї з окружних прокуратур м.Києва: "Закриття кримінального провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості правоохоронці оцінили в 5 тис. доларів США. Після отримання першої частини неправомірної вигоди обох викрито, їм повідомлено про підозру".

"Антикорупційну боротьбу ми маємо починати зі свого колективу. Тільки від початку 2021 року Генеральною інспекцією Офісу Генпрокурора за вчинення корупційних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 4 прокурорів, 2 співробітників поліції та 1 фізичну особу-співучасника. Загальна сума одержаної ними неправомірної вигоди – понад 800 тисяч гривень.

Венедіктова про очищення правоохоронної системи від хабарників: За I квартал 270 працівників правопорядку отримали підозру 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухилявся від податків на 97 млн грн: прокуратура вручила підозру нардепу Віктору М'ялику. ФОТО (оновлено)

Днями також пішло до суду провадження щодо прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур та співробітника одного з Головних управлінь СБУ, які шахрайським способом намагалися заволодіти 100 тис доларів США представника банківської установи за нібито закриття кримінального провадження, яке самі ж сфальсифікували. Кадрова комісія прийняла рішення про звільнення цього прокурора із органів прокуратури.

Загалом, упродовж цього року кадровою комісією з розгляду дисциплінарних скарг вже було прийнято рішення про накладення на 8 прокурорів дисциплінарних стягнень у виді звільнення з посад в органах прокуратури.

Венедіктова про очищення правоохоронної системи від хабарників: За I квартал 270 працівників правопорядку отримали підозру 03
Фото: Венедиктова/Facebook

Також судом за перший квартал 2021 року винесено 3 вироки стосовно колишніх прокурорів, які набули законної сили.

Водночас загалом по всій системі за перший квартал року було повідомлено про підозру понад 270 працівникам органів правопорядку. Ми не тільки викриваємо тих, хто став на хибну стежку, а й доводимо ці справи до суду – за 3 місяці скеровано також понад 270 кримінальних проваджень щодо правоохоронців", - повідомила Венедіктова.

"Ті, хто має Закон захищати, по всій суворості цього ж Закону мають відповідати за його порушення. Тут не може бути жодної корпоративної солідарності чи своїх, покривання чи закривання очей на злочини прокурорів чи інших правоохоронців", - додала генпрокурор.

Венедіктова про очищення правоохоронної системи від хабарників: За I квартал 270 працівників правопорядку отримали підозру 04

Получили и сели, большая разница.
показати весь коментар
05.04.2021 15:05 Відповісти
Еще ножкой топни и пальчиком пригрози
показати весь коментар
05.04.2021 15:05 Відповісти
бєнядіктова, а як справи у чоловіка, чергову "компенсацію" від держави коли планує отримати? І що там із твоїми статками, що не є співрозмірними з зарплатнею?
Борцуни з корупцією, мать вашу..
показати весь коментар
05.04.2021 15:07 Відповісти
Із статками там все в порядку. Ростуть потроху...
показати весь коментар
05.04.2021 15:50 Відповісти
За хабар знімуть? Підозру😉
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
Там говорят, это, Катар смывает ураганом...
показати весь коментар
05.04.2021 15:09 Відповісти
Как там муженёк себя чувствует,ирка? Доволен суммой?
показати весь коментар
05.04.2021 15:10 Відповісти
никого не посадили на хороший срок, в "хорошую" зону, лет так на 30.. наказание сняли с должности и назначили на другуюю.. мдяяя.. долго придется бороться с таким явлением, и с такими наказаниями не победить никогда.. еороче очередное очковтирательство для населени, создание видимости работы...
показати весь коментар
05.04.2021 15:12 Відповісти
а шо там с тем кренделем шо уволился, получил миллион компенсации и назад на ту же роботу устроился?
Сидит?
показати весь коментар
05.04.2021 15:17 Відповісти
И шо там с той прокуроршой шо арендует дом второе дороже чем ее зарплата?
показати весь коментар
05.04.2021 15:19 Відповісти
И за что мы оплачиваем запралы, премии прокуратуре, судам, ментам? в моем понятии зарплату должны получать за результат, а результат нулевой! Нужно применить другой метод расчета - посадил на хороший срок, расследовал за месяц и т.д 1 дело, минималка + премия 50%, никуя не сделал минималка и не более и так чем больше посадили, тем выше з/п.. а так получается как у маяковского "хоть работай, хоть сочкуй, все равно получишь орден"!!
показати весь коментар
05.04.2021 15:19 Відповісти
По Украине на машинке когда езжу -- периодически залетаю за нарушение ПДД -- немецкие отличаются от украинских... -- забываюсь трошки.
И начинается тягомотина с инспекторами... -- ровно до того момента, как кажу: Взятку не дам! Шо хотите, то и делайте, но под протокол.

...и почти мгновенно на свободе с чистой совестью... -- рекомендую -- верный способ избавиться от взяточников...*)
показати весь коментар
05.04.2021 15:28 Відповісти
это правда. гаишная мусорва очень любит реформировать бабло с водителей.
показати весь коментар
05.04.2021 15:31 Відповісти
што? неужели решили опять закрыть гаишную мусарню - очьень важьно?
показати весь коментар
05.04.2021 15:28 Відповісти
Шалава московитська сама така!
показати весь коментар
05.04.2021 15:32 Відповісти
"Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников".

"Горбатую" систему только могила исправит...
показати весь коментар
05.04.2021 15:36 Відповісти
это все херня. одного хлопают и обычно (лысого) ничего не значащего... а та мразота которая всю жизнь брала и берет через кого то не вредима.
показати весь коментар
05.04.2021 16:32 Відповісти
А Венедіктова теж отримала підозру, чи то вже в ІІ кварталі?))
показати весь коментар
05.04.2021 20:51 Відповісти
 
 