Венедіктова про очищення правоохоронної системи від хабарників: За I квартал 270 працівників правопорядку отримали підозру

За перший квартал поточного року було повідомлено про підозру понад 270 працівникам органів правопорядку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Генпрокурор повідомила, що минулого тижня Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора затримала після одержання 8 тис. доларів неправомірної вигоди вже колишнього керівника відділу однієї з місцевих прокуратур у Запорізькій області.

"Перебуваючи на цій посаді він пообіцяв за гроші не притягувати особу до кримінальної відповідальності і закрити провадження за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних будівельних робіт. Попри те, що прокурор не пройшов атестацію і був звільнений приблизно 10 днів тому, він все ж завершив свою незаконну оборудку", - написала вона.

Також, за словами Венедіктової, на підбурюванні до надання хабаря слідчому поліції нещодавно було викрито прокурора однієї з окружних прокуратур м.Києва: "Закриття кримінального провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості правоохоронці оцінили в 5 тис. доларів США. Після отримання першої частини неправомірної вигоди обох викрито, їм повідомлено про підозру".

"Антикорупційну боротьбу ми маємо починати зі свого колективу. Тільки від початку 2021 року Генеральною інспекцією Офісу Генпрокурора за вчинення корупційних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 4 прокурорів, 2 співробітників поліції та 1 фізичну особу-співучасника. Загальна сума одержаної ними неправомірної вигоди – понад 800 тисяч гривень.

Днями також пішло до суду провадження щодо прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур та співробітника одного з Головних управлінь СБУ, які шахрайським способом намагалися заволодіти 100 тис доларів США представника банківської установи за нібито закриття кримінального провадження, яке самі ж сфальсифікували. Кадрова комісія прийняла рішення про звільнення цього прокурора із органів прокуратури.

Загалом, упродовж цього року кадровою комісією з розгляду дисциплінарних скарг вже було прийнято рішення про накладення на 8 прокурорів дисциплінарних стягнень у виді звільнення з посад в органах прокуратури.



Фото: Венедиктова/Facebook

Також судом за перший квартал 2021 року винесено 3 вироки стосовно колишніх прокурорів, які набули законної сили.

Водночас загалом по всій системі за перший квартал року було повідомлено про підозру понад 270 працівникам органів правопорядку. Ми не тільки викриваємо тих, хто став на хибну стежку, а й доводимо ці справи до суду – за 3 місяці скеровано також понад 270 кримінальних проваджень щодо правоохоронців", - повідомила Венедіктова.

"Ті, хто має Закон захищати, по всій суворості цього ж Закону мають відповідати за його порушення. Тут не може бути жодної корпоративної солідарності чи своїх, покривання чи закривання очей на злочини прокурорів чи інших правоохоронців", - додала генпрокурор.