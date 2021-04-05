Серед захворілих на коронавірус все більше дітей. Уханьскому штаму така тенденція була невластива, - лікар

Серед нових випадків виявлення COVID-19 збільшується частка дітей, в той же час зберігається тенденція найбільшої частки померлих у старшій віковій групі.

Про це повідомила головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитися на структуру тих, хто захворів, і тих, хто помер унаслідок захворювання, то на сьогодні домінуючими (серед захворілих – ред.) є особи 40-49 років та 50-59 років. Хоча зростає і частка дітей, при тому дітей молодшого віку, що не було властиво для уханського штаму. Щодо померлих тенденція зберігається - це особи старшої вікової групи: 60-69 та старше 70 років", - сказала експерт.

За її словами, зберігається тенденція до зростання захворюваності у місцях з великою щільністю населення – йдеться передусім про великі міста. У розрізі областей залишається стабільно тяжкою ситуація у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, також серед "лідерів" за кількістю нових випадків коронавірусної інфекції є Харків. Епідеміолог пов’язує це з маятниковою міграцією населення до великих міст із подальшим поверненням до місць проживання.

