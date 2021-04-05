Серед захворілих на коронавірус все більше дітей. Уханьскому штаму така тенденція була невластива, - лікар
Серед нових випадків виявлення COVID-19 збільшується частка дітей, в той же час зберігається тенденція найбільшої частки померлих у старшій віковій групі.
Про це повідомила головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо дивитися на структуру тих, хто захворів, і тих, хто помер унаслідок захворювання, то на сьогодні домінуючими (серед захворілих – ред.) є особи 40-49 років та 50-59 років. Хоча зростає і частка дітей, при тому дітей молодшого віку, що не було властиво для уханського штаму. Щодо померлих тенденція зберігається - це особи старшої вікової групи: 60-69 та старше 70 років", - сказала експерт.
За її словами, зберігається тенденція до зростання захворюваності у місцях з великою щільністю населення – йдеться передусім про великі міста. У розрізі областей залишається стабільно тяжкою ситуація у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, також серед "лідерів" за кількістю нових випадків коронавірусної інфекції є Харків. Епідеміолог пов’язує це з маятниковою міграцією населення до великих міст із подальшим поверненням до місць проживання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть якусь іншу "пляшечку" розбили.............. та схоже - і не одну....
Люди помирають не від ковидли, а від того, що не лікують побічки від неї.
В штатах зараз є альтернатива впровадженню карантинних обмежень - швидке проведення вакцинації, а у нас зебіли це провалили, тож залишається локдаун, якщо частині людей ліньки носа під маску сховати.
А хто тут підкацапник читачі швидко вираховують.
В Австралії була ганебна війна з кролями. Вона йшла більше 100 років. Що там проти них не пробували (різноманітні засоби геноциду і масового знищення), але кожний раунд закінчувався ганебною поразкою людей.
Тоді люди створили зброю страшну, як загибель людства. І не довго думаючи її застосували.
Мова йде про смертоносні штучні віруси. В першій спробі вдалося створити вірус із смертністю 70%. Ефект від нього був близько нуля. Чисельність кролів спочатку впала вдвічі, а потім швидко відновилася. Нові покоління вже мали імунітет.
В другій спробі вдалося створити вірус зі смертністю 99,8% і вже святкували "перемогу". Але ні. Нові покоління з виживших теж мали імунітет і швидко відновлювали популяцію.
В третій спробі створили вірус від якого гинули геть усі. Але потім виявилось, що пару штук на мільйон таки виживають і їх потомство теж.
Найстрашніше в цій історії - джин біологічної війни був випущений і лише питання часу коли якісь придурки захочуть застосувати це не людях.