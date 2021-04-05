УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5532 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 979 18

Серед захворілих на коронавірус все більше дітей. Уханьскому штаму така тенденція була невластива, - лікар

Серед захворілих на коронавірус все більше дітей. Уханьскому штаму така тенденція була невластива, - лікар

Серед нових випадків виявлення COVID-19 збільшується частка дітей, в той же час зберігається тенденція найбільшої частки померлих у старшій віковій групі.

Про це повідомила головний спеціаліст МОЗ зі спеціальності "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитися на структуру тих, хто захворів, і тих, хто помер унаслідок захворювання, то на сьогодні домінуючими (серед захворілих – ред.) є особи 40-49 років та 50-59 років. Хоча зростає і частка дітей, при тому дітей молодшого віку, що не було властиво для уханського штаму. Щодо померлих тенденція зберігається - це особи старшої вікової групи: 60-69 та старше 70 років", - сказала експерт.

За її словами, зберігається тенденція до зростання захворюваності у місцях з великою щільністю населення – йдеться передусім про великі міста. У розрізі областей залишається стабільно тяжкою ситуація у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, також серед "лідерів" за кількістю нових випадків коронавірусної інфекції є Харків. Епідеміолог пов’язує це з маятниковою міграцією населення до великих міст із подальшим поверненням до місць проживання.

Також читайте: Усі вакцини проти COVID-19 AstraZeneca, незалежно від країни виробництва, - взаємозамінні, - МОЗ оприлюднило рекомендації експертів

Автор: 

діти (5259) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Ну так що?
Мабуть якусь іншу "пляшечку" розбили.............. та схоже - і не одну....
показати весь коментар
05.04.2021 15:03 Відповісти
+1
Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханьскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач - Цензор.НЕТ 5144
показати весь коментар
05.04.2021 15:18 Відповісти
+1
Хих, ну вас же предупреждали, что программист не будет сидеть и ждать. Он будет и дальше ...программировать. И не называйте это мутациями. Никто не разрешить программному продукту самопроизвольно изменяться...типа анукасе так!!! Только программист может дать добро на изменение программы.
показати весь коментар
05.04.2021 15:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так що?
Мабуть якусь іншу "пляшечку" розбили.............. та схоже - і не одну....
показати весь коментар
05.04.2021 15:03 Відповісти
Ти так спокійно про це пишеш. А якщо розіб'ють пляшечку чуми, або сибірської язви?
Люди помирають не від ковидли, а від того, що не лікують побічки від неї.
показати весь коментар
05.04.2021 15:11 Відповісти
Тоді тролі-підкацапники будуть верещати "Ніяких карантинів! Рятуйте бізнес! Це все вигадки світової фарммафії!". Власне, так, як вони це роблять і зараз.
показати весь коментар
05.04.2021 15:42 Відповісти
Мдаа, я тут знаю одного з бувших, який верещить, що всі, хто проти нього - це агенти Кремля. Ти хочеш сказати, що 17 американскьких штатів які відмовилися від карантину, масок, відкрили увесь бізнес - це тролі-підкацапники? Навпаки - це ти троль-підкацапник.
показати весь коментар
05.04.2021 15:50 Відповісти
Що, пригоріло?
В штатах зараз є альтернатива впровадженню карантинних обмежень - швидке проведення вакцинації, а у нас зебіли це провалили, тож залишається локдаун, якщо частині людей ліньки носа під маску сховати.

А хто тут підкацапник читачі швидко вираховують.
показати весь коментар
05.04.2021 16:35 Відповісти
17 штатов это одна треть...штатам повезло.у нас таких 73%...а нарахе 146%.
показати весь коментар
05.04.2021 17:37 Відповісти
у нас у Харькове в переходе метро Университет -колбочки-пляшечки-фунфырики раздавали с непонятной жидкостью и люди сами пузырьки брали
показати весь коментар
05.04.2021 15:26 Відповісти
шо,пляшечки кончились? билгейца сложно притянуть за уши?
показати весь коментар
05.04.2021 17:34 Відповісти
А все началось с того что бабуся съела летучую мЫшу в городке Вухань и панеслась вода па батареям...
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
Все почалося з того, що хтось вирішив дослідити чи можна вивести такій вірус летючих мишей, який би передавався людям...
показати весь коментар
05.04.2021 15:29 Відповісти
Значно раніше почалось.
В Австралії була ганебна війна з кролями. Вона йшла більше 100 років. Що там проти них не пробували (різноманітні засоби геноциду і масового знищення), але кожний раунд закінчувався ганебною поразкою людей.
Тоді люди створили зброю страшну, як загибель людства. І не довго думаючи її застосували.
Мова йде про смертоносні штучні віруси. В першій спробі вдалося створити вірус із смертністю 70%. Ефект від нього був близько нуля. Чисельність кролів спочатку впала вдвічі, а потім швидко відновилася. Нові покоління вже мали імунітет.
В другій спробі вдалося створити вірус зі смертністю 99,8% і вже святкували "перемогу". Але ні. Нові покоління з виживших теж мали імунітет і швидко відновлювали популяцію.
В третій спробі створили вірус від якого гинули геть усі. Але потім виявилось, що пару штук на мільйон таки виживають і їх потомство теж.
Найстрашніше в цій історії - джин біологічної війни був випущений і лише питання часу коли якісь придурки захочуть застосувати це не людях.
показати весь коментар
05.04.2021 16:59 Відповісти
Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханьскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач - Цензор.НЕТ 1779
показати весь коментар
05.04.2021 15:09 Відповісти
Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханьскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач - Цензор.НЕТ 5144
показати весь коментар
05.04.2021 15:18 Відповісти
Серед захворілих на коронавірус все більше дітей. Уханьскому штаму така тенденція була невластива, - лікар - Цензор.НЕТ 7124
показати весь коментар
05.04.2021 15:30 Відповісти
Хих, ну вас же предупреждали, что программист не будет сидеть и ждать. Он будет и дальше ...программировать. И не называйте это мутациями. Никто не разрешить программному продукту самопроизвольно изменяться...типа анукасе так!!! Только программист может дать добро на изменение программы.
показати весь коментар
05.04.2021 15:21 Відповісти
Разные штампы подсыпают каждый месяц уханьский самый простой а с каждым месяцем все хуже и хуже
показати весь коментар
05.04.2021 15:27 Відповісти
Власник Мікрософтів без діла не сидить. Скоро випустить такий штамм шо його тільки чіпіруванням через 5Ж вишку буде лікувати.
показати весь коментар
05.04.2021 18:18 Відповісти
для того,что бы мутировали мозги народа ,нужна информация мутантов, чиновников ,врачей министров и т,д.- это самый страшный вирус
показати весь коментар
05.04.2021 15:30 Відповісти
 
 