"Зараз ми не бачимо звернень, що на первинному рівні медичної допомоги з пацієнтів беруть гроші", - в.о. глави НСЗУ Віленський

Національна служба здоров'я останнім часом не фіксує звернень про вимагання грошей з пацієнтів на первинному рівні медичної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виконувач обов'язків голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрій Віленський повідомив виданню "Сьогодні".

"Гроші, які перебувають на рахунках (медичних) закладів, можуть і повинні бути використані на підвищення зарплат лікарів. З підвищенням рівня оплати праці медиків зменшиться тягар, який накладається на кишені пацієнта. Прикладом є первинна медична допомога. Зараз ми не бачимо звернень, що на первинному рівні меддопомоги з пацієнтів беруть гроші. Так само і екстрена допомога", - сказав він.

Глава НСЗУ не відкидає, що подібне може мати місце в згаданих сферах.

"Натомість з інших видів спеціалізованої допомоги — онкологічних, стаціонарних послуг — у нас багато звернень, хоча гроші є на рахунках закладів", - зазначив Віленський.

Він поінформував, що найбільше фінансових залишків перебуває на рахунках центрів екстреної допомоги.

"Вони додатково отримали кошти за допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Але не всі з них виконували вимогу доплачувати лікарям 300%, які безпосередньо працювали з ковідними хворими. Розумієте, якщо заклад платив лікарю 7000 і в нього з’явилися гроші платити більше, то не швидко керівник закладу прийде до цього. Десятки років звичка була іншою — платити мінімальну зарплату. Зараз медзаклади можуть розпоряджатися своїми коштами і приймати рішення про оплату праці. На ці рішення може впливати колектив, вносячи зміни у колективний договір. У центрах екстреної допомоги на рахунках є 100 млн і більше", - пояснив Віленський.