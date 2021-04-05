УКР
Багато хто подумує звільнятися, кажуть "вже не хочеться тих грошей", - експерт МОЗ Дубров про лікарів, які працюють з COVID-пацієнтами

Багато хто подумує звільнятися, кажуть

Лікарі, які працюють з хворими на COVID-19, доволі часто емоційно і фізично виснажені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "УНІАН", про це на пресконференції повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

"Більшість лікарень "першої черги" працюють з хворими на COVID-19 вже рік. Втома медичного персоналу вже колосальна. Медичний персонал досить задовільно тримав втому протягом 3-4 місяців. Але коли ця ситуація триває більше року, то багато подумує звільнятися. Я спілкувався з колегами, і вони кажуть "вже не хочеться тих грошей", незважаючи на адекватні зарплати, які набагато вищі, ніж у інших лікарів", - сказав Дубров.

Також він додав, що на моральний стан лікарів впливає і той фактор, що досить складно прогнозувати перебіг захворювання.

"Тобі здається, що пацієнт вже одужує, але часто буває так, що різко погіршуються показники, знижується сатурація, і психологічно це не може не впливати на лікаря", - зазначив Дубров.

карантин (18172) МОЗ (5418) лікарі (1299) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
+9
Все тянут медсестры. Врачи отдельная тема, по крайней мере че что я видел, - были в палате раз в три дня утром пять минут. Или вообще общались из коридора. А сестрички те да.
05.04.2021 15:36 Відповісти
+7
Троллем. На ЗЕлёной ботоферме.
05.04.2021 15:36 Відповісти
+5
Тоесть если вы неоднократно ездили в поезда, то знаете как управлять тепловозом, быть начальником вокзала, проводником и и мастером ВРЗ?
05.04.2021 15:54 Відповісти
Ещё бы... всю жизнь нихрена не делать... А тут вроде как постоянно под присмотром"..- так они не привыкли...
05.04.2021 15:28 Відповісти
Интересно, а кем ты работаешь?
05.04.2021 15:32 Відповісти
Троллем. На ЗЕлёной ботоферме.
05.04.2021 15:36 Відповісти
Це краще ніж як ти - тролем на ЛахтоОльгінській ботофермі.
05.04.2021 15:53 Відповісти
Не врачом, но это не значит, что в больницах не лежал ! И вижу, что они утром обход фанарный сделают - и "до свидание"...- ищи их , как ветра в поле ... А после обеда их вовсе уже нет !
05.04.2021 15:36 Відповісти
Вы лежали в ковидном отделении?
05.04.2021 15:48 Відповісти
Нет. я говорю, что в принципе - лежал неоднократно в больницах. Поэтому знаю, КАК на раслабоне там врачи обычно работают ! А сейчас, им типа - непривычно - РАБОТАТЬ в принципе... Вот и за ныли !
05.04.2021 15:50 Відповісти
Тоесть если вы неоднократно ездили в поезда, то знаете как управлять тепловозом, быть начальником вокзала, проводником и и мастером ВРЗ?
05.04.2021 15:54 Відповісти
Не нужно мне вешать лапшу на уши ! Я вам говорю, что после обхода - доктора НЕТ, и я как ЕГО ПАЦИЕНТ и его прямая работа - НЕ МОГУ ЕГО НАЙТИ !!! А после обеда врачи вообще сваливали домой ! И я как пациент НЕ МОГУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВРАЧЕБНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ - СЛЕДИТЬ ЗА МОИМ СОСТОЯНИЕМ СВОЕВРЕМЕННО вносить коррективы! А не только в 10-00 по утрам !
05.04.2021 15:57 Відповісти
Еще раз: Вы не лежали в ковидном отделении и не знаете условий там?
05.04.2021 16:01 Відповісти
Какая РАЗНИЦА ! Это ИХ РАБОТА ! Они ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО УЧИЛИСЬ и шли РАБОТАТЬ !!!
Так что пусть не ноют , а выполняют свою работу !
05.04.2021 16:03 Відповісти
И перестаньте себя так любить, в обычной больнице обход утром, делаются назначения, младший медперсонал выполняет. ДОКТОР НЕ СИДИТ КРУГЛОСУТОЧНО ВОЗЛЕ БОЛЬНОГО НИГДЕ В МИРЕ!
05.04.2021 16:04 Відповісти
Доктор должен быть ВЕСЬ день в отделении и вносить при необходимости корректировки в лечение ! А не сваливать после обхода !!!
05.04.2021 16:05 Відповісти
Врач не нужен ЗДОРОВЫМ !!! Вот пусть и работают с больными , а не ноют !
05.04.2021 16:04 Відповісти
График суточных дежурств Вам не знаком, видимо?
05.04.2021 16:14 Відповісти
Я тебе ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ! - НЕ ВЕШАЙ МНЕ ЛАПШУ НА УШИ !
Мне "знаком" мой ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ- !
А дежурный - он не мой лечащий врач !
Со мной в течении ДНЯ должен быть МОЙ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ !
05.04.2021 16:18 Відповісти
Вы адекватный?пойди и поработай за копейки ничего не делать..
Я лежала в больнице ещё 7лет назад а больнице..так бедные медсестры и не прислали..и то только на карельницах и на уколах а ещё и дневной стационар и скорые за одной..а придурков хватало ой моему сыну не укололи..сколько ждать..жаловаться бегали
05.04.2021 20:13 Відповісти
Работа тяжелейшая. Люди, особенно старые, от нехватки воздуха с ума сходят. Я слышал что многие умирают из-за того что упорно вытаскивают трубку ИВЛ из трахеи.
05.04.2021 15:33 Відповісти
Я знаю одного лікаря який вже звільнився. Він каже, що ті протоколи типу лікування ковидли - це, що завгодно але не лікування. Ці протоколи порушують всі принципи лікування, але прикривають лікарів на випадок смерті пацієнта навіть якщо буде помирати кожен другий. Тому він і пішов. Вже домовився їхати до Польщі.
05.04.2021 15:56 Відповісти
Люди, подключенные к "вентиляторам", не могут ни говорить, ни есть, ни пить: их приходится искусственно кормить через трубку. Поскольку инвазивная вентиляция легких, помимо всего, еще и довольно болезненна, пациентов обычно вводят в искусственную кому при помощи анестезии.
05.04.2021 15:59 Відповісти
Все тянут медсестры. Врачи отдельная тема, по крайней мере че что я видел, - были в палате раз в три дня утром пять минут. Или вообще общались из коридора. А сестрички те да.
05.04.2021 15:36 Відповісти
Конечно будут увольняться. Ведь работать в ковидном отделении за гроши это вам не по катарам и оманам с буковелями за бюджетные бабки раскатывать по 38 раз в году.
05.04.2021 15:37 Відповісти
В больницах лежал ! И вижу, что они утром врачи обход фанарный сделают - и "до свидание"...- ищи их , как ветра в поле ... А после обеда их вовсе уже нет !
05.04.2021 15:38 Відповісти
Им не нравится их работа - ПУСТЬ УВОЛЬНЯЮТСЯ !
05.04.2021 16:31 Відповісти
Отказывайся от лечения если оно плохое. Написал "отказное" и все никакого врачебного произвола.
05.04.2021 16:34 Відповісти
1 - МЫ говорим не о лечении. а о том, что врачи заныли!
2- я говорю о том, что врачи постоянно ОТСУТСТВУЮТ на своем рабочем месте в течении дня ! А это не о "не нравится лечение-пиши ОТКАЗ от лечения"
В этом случае нужно писать жалобу на врача, который отсутствует на своем рабочем месте и не занимается ВООБЩЕ твоим лечением с "10-00 до 10-00" следующего дня !
05.04.2021 16:37 Відповісти
Из тех, его из дома хоть в больницу отправили, только отделением ошиблись, вот он и доставал всех врачей и младший медперсонал.
05.04.2021 16:51 Відповісти
Они-то уволятся. И уедут в Польшу. А ты снова заболеешь.. и когда к тебе в 10:00 вообще никто не подойдет, может, поймешь что-то.. все тебе обязаны..
05.04.2021 19:25 Відповісти
А зачем мне ТЕ, кто не лечит и работать всю свою смену НЕ ХОТЯТ !!!?
05.04.2021 19:30 Відповісти
Сочувствия к врачам не имел и не имею. В жизни видел только одного нищего врача-терапевта. Бо он был полным нолем.
05.04.2021 15:44 Відповісти
Интересно что бы врачи сказали услышав от военных что они устали, что им тяжело и они будут увольняться....
05.04.2021 15:49 Відповісти
Интересно, почему один потерпевший от врачей, https://censor.net/ru/user/321626, не требует еще себе взвод автоматчиков для защиты себя любимого от расейской агрессии.
05.04.2021 16:24 Відповісти
Ещё интересней почему Вы с этим вопросом обратились ко мне????
05.04.2021 16:26 Відповісти
Интересно с Вами поговорить, не с потерпевшим же.
05.04.2021 16:28 Відповісти
05.04.2021 16:41 Відповісти
Хай ідуть працювати вчителями, там оклад 4000 євро.
05.04.2021 16:15 Відповісти
тех уже не хочется... хочется новых и побольше. увольняйте с пометкой без возврата в минздрав...
05.04.2021 16:29 Відповісти
пусть смотрят лигу смеха
05.04.2021 19:32 Відповісти
Ничего удивительного!
100 тысяч медперсонала уволилась за ГОД, 66 тысяч из них уехали работать за границу.
Нагрузка на оставшихся растет, а зарплата --нет.
Такими зелеными темпами, мы через год-другой вообще без врачей останемся...
05.04.2021 21:49 Відповісти
 
 