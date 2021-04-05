Багато хто подумує звільнятися, кажуть "вже не хочеться тих грошей", - експерт МОЗ Дубров про лікарів, які працюють з COVID-пацієнтами

Лікарі, які працюють з хворими на COVID-19, доволі часто емоційно і фізично виснажені.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це на пресконференції повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров.

"Більшість лікарень "першої черги" працюють з хворими на COVID-19 вже рік. Втома медичного персоналу вже колосальна. Медичний персонал досить задовільно тримав втому протягом 3-4 місяців. Але коли ця ситуація триває більше року, то багато подумує звільнятися. Я спілкувався з колегами, і вони кажуть "вже не хочеться тих грошей", незважаючи на адекватні зарплати, які набагато вищі, ніж у інших лікарів", - сказав Дубров.

Також він додав, що на моральний стан лікарів впливає і той фактор, що досить складно прогнозувати перебіг захворювання.

"Тобі здається, що пацієнт вже одужує, але часто буває так, що різко погіршуються показники, знижується сатурація, і психологічно це не може не впливати на лікаря", - зазначив Дубров.

