Китайська вакцина CoronaVac на 100% запобігає важкому перебігу коронавірусу, - професор Дубров

Китайська вакцина CoronaVac на 100% запобігає важкому перебігу коронавірусу, - професор Дубров

Вакцина CoronaVac фірми китайської фірми Sinovac Biotec на 100% запобігає критичному перебігу COVID-19.

Про це під час пресконференції в Києві заявив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про дані, які є на сьогодні щодо ефективності вакцини, це дані виробника, дані проведених досліджень у Туреччині, то турецькі дослідження показують ефективність "Коронаваку" на рівні 83%, 50% - запобігання будь-яким випадкам, 78-80% - запобігання середньому та тяжкому перебігу. І у 100% , до речі всі вакцини, які прекваліфіковані ВООЗ, зареєстровані в Україні, вони всі у 100% запобігають тяжкому та критичному перебігу хвороби. А саме пацієнти в тяжкому та критичному стані потребують госпіталізації до відділень інтенсивної терапії. Тобто, якщо говорити про необхідність, про ефективність вакцин, то у 100% вакцинація дозволяє уникнути госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Це дуже важливо", - сказав Дубров.

Коментуючи питання щодо побічних ефектів від вакцинації, Дубров наголосив, що побічні ефекти можуть бути навіть від призначення вітамінів, якщо в них немає потреби, або доза призначення не є адекватною.

"Немає жодного лікарського засобу, навіть вітаміни (можуть викликати побічні реакції - ред.). Є поліпрагмазія, призначення якихось неадекватних доз вітамінів, навіть такі рутинні препарати можуть давати алергічні реакції. Частота алергічних реакцій при дослідженні вакцини Sinovak становила не більше ніж 0,3% . При цьому в жодному випадку не було зареєстровано жодних тяжких реакцій, смерті або анафілактичного шоку. В принципі можемо говорити про високу ефективність та безпеку застосування даної вакцини, ґрунтуючись на тих даних, які опубліковані на основі проведених клінічних, доклінічних досліджень", - сказав Дубров.

+3
То прокурор 100% -й, то вакцина...
05.04.2021 15:59 Відповісти
05.04.2021 15:59 Відповісти
+2
Воно прочитало й втюхіває.Воно прохвесор анестизіології. Слюсарі-сантехніки коли бла-бла почнуть
05.04.2021 16:00 Відповісти
05.04.2021 16:00 Відповісти
+2
Вакцины не защищают от заболевания! Мля, учите матчасть!

Вакцины готовят организм к вторжению и мгновенной реакции на возбудителя болячки!

У народа нет мозгов, есть понятия и умение пользоваться источником ОБС!

Какой народ, такой и президент, такое и лечение, вам мел подсунут и будете жрать, пуская слюни(
05.04.2021 16:23 Відповісти
05.04.2021 16:23 Відповісти
То прокурор 100% -й, то вакцина...
05.04.2021 15:59 Відповісти
05.04.2021 15:59 Відповісти
Походе что вся эта экстренная вакцинация...кучей всего и разного... и толком не проверенного...через какое то время аукницца человечеству ..да так что мало не покажется...
05.04.2021 15:59 Відповісти
05.04.2021 15:59 Відповісти
Безсумнівно...
05.04.2021 16:01 Відповісти
05.04.2021 16:01 Відповісти
Розумні люди вже давно заявили, що вакцінація - це геноцид.
05.04.2021 16:01 Відповісти
05.04.2021 16:01 Відповісти
Це ще велике питання де геноцид і де розумні люди...
03.04.2021

20,341 new cases and 396 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

363 new cases and 16 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
05.04.2021 17:05 Відповісти
05.04.2021 17:05 Відповісти
Экстренная и поголовная вакцинация, даже хреновыми вакцинами, сбережет на порядок больше жизней, чем *переболение* замечательным, натуральным, без ГМО ковидом.

Вопрос только в одном - экстренная и 70% вакцинация. А тут все вопросы к 300 тысяч вакцинированных за 3 недели в Украине. Такая вакцинация и нах не нужна(
05.04.2021 16:19 Відповісти
05.04.2021 16:19 Відповісти
Все вопрос в том...что речь идет не о жизнях спасенных сейчас...а о жизнях лет эдак через 25-50-100....
И что будет после применения этих на скорую руку созданных вакцинах через это время не знает никто..
05.04.2021 16:37 Відповісти
05.04.2021 16:37 Відповісти
Мля, ваша дремучесть, просто поражает. Все прививки введеные вам в течении жизни привели к откату вашей ДНК, к уровню неандертальца.
Сколько прививок и от скольки заболеваний вы получили за свою полную лишений (ума) жизнь?

А еперь о хорошем! Привившись астрозенекой (а я реально привился), я стал набивать текст в пять раз быстрее, удалил на смарте калькулятор, завел еще 2 жены, машина стала не потреблять, а вырабатывать дизтопливо.

Вы пользуетесь информацией уровня моего последнего заявления и ТУПО ее хаваете. Флаг вам... Рекомендую, хоть иногда, пользоваться не тоьько ОБС и СМИ, но и залезать на научные порталы.
05.04.2021 16:49 Відповісти
05.04.2021 16:49 Відповісти
За всю свою сознательную жизнь...я добровольно не сделал НИ одной прививки... и мне уже под 60 ...и я живой...ничем не болел... и отлично себя чувствую....
Вот так вот...
05.04.2021 16:51 Відповісти
05.04.2021 16:51 Відповісти
Так что увы и ах.... и сможешь ли ты прожить свою полную лишений (ума) жизнь до 60 лет после того как кольнул астразенеку...это большой вопрос....
05.04.2021 16:54 Відповісти
05.04.2021 16:54 Відповісти
Мне 59, регулярно прививался (кроме гриппа), жив, здоров, ем, что хочу, пью, будем считать в меру. Всю жизнь проработал по трехсменке! И продолжаю!
Стараюсь не тыкать незнакомым людям.
05.04.2021 17:01 Відповісти
05.04.2021 17:01 Відповісти
Ну и молодца...колись дальше...
05.04.2021 17:01 Відповісти
05.04.2021 17:01 Відповісти
В школу! Вам еще не поздно, люди и в 70 начинают.
05.04.2021 17:07 Відповісти
05.04.2021 17:07 Відповісти
Иди...я тебе не мешаю...хоть в школу иди...хоть в детский сад....судя по твоему уровню развития младшая группа тебе подойдет...
05.04.2021 17:14 Відповісти
05.04.2021 17:14 Відповісти
Ой забыл, к старости айкью упал до 125( с .. не важно, а то народ жаба начнет душить.
Старость она скорости не добавляет)
05.04.2021 17:03 Відповісти
05.04.2021 17:03 Відповісти
Воно прочитало й втюхіває.Воно прохвесор анестизіології. Слюсарі-сантехніки коли бла-бла почнуть
05.04.2021 16:00 Відповісти
05.04.2021 16:00 Відповісти
Та да. Я тоже вон не гинеколог, но могу посмотреть.
05.04.2021 16:42 Відповісти
05.04.2021 16:42 Відповісти
Цікавіше ніж соня-скай-фай
05.04.2021 20:20 Відповісти
05.04.2021 20:20 Відповісти
Хм ...вакцина CoronaVac на 100% предотвращает тяжелое течение коронавируса ... А хіба це вакцина? Справжня вакцина повина попереджувати захворювання, а не ... предотвращает тяжелое течение ... Таким чином, навіть якщо ви штрикнетесь, то ніхто не гарантує, що ви не захворієте. То нащо нам таке?
05.04.2021 16:00 Відповісти
05.04.2021 16:00 Відповісти
Вакцины не защищают от заболевания! Мля, учите матчасть!

Вакцины готовят организм к вторжению и мгновенной реакции на возбудителя болячки!

У народа нет мозгов, есть понятия и умение пользоваться источником ОБС!

Какой народ, такой и президент, такое и лечение, вам мел подсунут и будете жрать, пуская слюни(
05.04.2021 16:23 Відповісти
05.04.2021 16:23 Відповісти
Да ты шо? Вот это новость....вакцины не защищают от болезней....
Тебе бы докторскую диссертацию начать писать.... а не на форуме сидеть...
05.04.2021 16:41 Відповісти
05.04.2021 16:41 Відповісти
Вам бы в школу сходить. А то, прописные истины, вызывают у вас приступы божественного откровения.
05.04.2021 17:05 Відповісти
05.04.2021 17:05 Відповісти
Школу я уже давно закончил...и институт закончил...и что такое вакцины...и как они действуют...и для чего предназначены я знаю..
А вот тебе похоже надо таки подучится...
05.04.2021 17:15 Відповісти
05.04.2021 17:15 Відповісти
Прочти хотя бы Википедию...если на большее ума не хватает...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
05.04.2021 17:16 Відповісти
05.04.2021 17:16 Відповісти
Вікі, це останнє, що я буду читати. Там таких, як ви дописувачів МОРЕ.
Яж казав, йдіть на наукові портали.
05.04.2021 17:19 Відповісти
05.04.2021 17:19 Відповісти
Понятно...такие как ты читают только надписи на стенах туалетов и лифтов...и верят этим надписям как себе...
05.04.2021 17:27 Відповісти
05.04.2021 17:27 Відповісти
Ти homo, без ознак sapiens,не зважаючи на прожите (марно) життя.
05.04.2021 17:33 Відповісти
05.04.2021 17:33 Відповісти
Ви навіть не зрозуміли, про що там написано. Захист за допомогюю вакцин означає, що імунна система опізнає та знищить збудника інфекції раніше, ніж він почне масово розмножуватися в організмі! Простіших слів вже немає!
Іиунна відвовідь організму з часом стає менш швидкою та ефективною, тому потрібна (не завжди) повторна вакинація.

А тепер перейду на ТИ. Пояснювати довбням прописні істини задовбавмя. Виправляй свою ДНК, та в школу.
05.04.2021 17:30 Відповісти
05.04.2021 17:30 Відповісти
Профессор у вас в фамилии буква Б лишняя.
05.04.2021 16:01 Відповісти
05.04.2021 16:01 Відповісти
не будю другого кола астразенекою, в індії жопа збільшується. Коліть поки чим є по другому колу, зелені довбні! а то накриється усе мідним тазом.
05.04.2021 16:07 Відповісти
05.04.2021 16:07 Відповісти
От і ширяйтесь нею поки вам очі не повилазять!!!
05.04.2021 16:18 Відповісти
05.04.2021 16:18 Відповісти
А всіякі аденовірусні і ще купа різних інфекцій у людей з хронічними та й без них так і будуть важкими, викликати ускладнення, ну, і далі. Давайте нам вакцину від усіх ГРВІ в одному флаконі.
05.04.2021 16:26 Відповісти
05.04.2021 16:26 Відповісти
забрати звання у йолопа,- в світі нема таких вакцин з 100% імовірностю, тупо не існує
05.04.2021 16:52 Відповісти
05.04.2021 16:52 Відповісти
Китайській вакцині 100% мало , бо це той випадок коли спочатку вакцина, а потім вірус
05.04.2021 17:09 Відповісти
05.04.2021 17:09 Відповісти
всё верно.
06.04.2021 03:04 Відповісти
06.04.2021 03:04 Відповісти
 
 