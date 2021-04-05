Китайська вакцина CoronaVac на 100% запобігає важкому перебігу коронавірусу, - професор Дубров
Вакцина CoronaVac фірми китайської фірми Sinovac Biotec на 100% запобігає критичному перебігу COVID-19.
Про це під час пресконференції в Києві заявив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо говорити про дані, які є на сьогодні щодо ефективності вакцини, це дані виробника, дані проведених досліджень у Туреччині, то турецькі дослідження показують ефективність "Коронаваку" на рівні 83%, 50% - запобігання будь-яким випадкам, 78-80% - запобігання середньому та тяжкому перебігу. І у 100% , до речі всі вакцини, які прекваліфіковані ВООЗ, зареєстровані в Україні, вони всі у 100% запобігають тяжкому та критичному перебігу хвороби. А саме пацієнти в тяжкому та критичному стані потребують госпіталізації до відділень інтенсивної терапії. Тобто, якщо говорити про необхідність, про ефективність вакцин, то у 100% вакцинація дозволяє уникнути госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Це дуже важливо", - сказав Дубров.
Коментуючи питання щодо побічних ефектів від вакцинації, Дубров наголосив, що побічні ефекти можуть бути навіть від призначення вітамінів, якщо в них немає потреби, або доза призначення не є адекватною.
"Немає жодного лікарського засобу, навіть вітаміни (можуть викликати побічні реакції - ред.). Є поліпрагмазія, призначення якихось неадекватних доз вітамінів, навіть такі рутинні препарати можуть давати алергічні реакції. Частота алергічних реакцій при дослідженні вакцини Sinovak становила не більше ніж 0,3% . При цьому в жодному випадку не було зареєстровано жодних тяжких реакцій, смерті або анафілактичного шоку. В принципі можемо говорити про високу ефективність та безпеку застосування даної вакцини, ґрунтуючись на тих даних, які опубліковані на основі проведених клінічних, доклінічних досліджень", - сказав Дубров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
03.04.2021
20,341 new cases and 396 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
363 new cases and 16 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Вопрос только в одном - экстренная и 70% вакцинация. А тут все вопросы к 300 тысяч вакцинированных за 3 недели в Украине. Такая вакцинация и нах не нужна(
И что будет после применения этих на скорую руку созданных вакцинах через это время не знает никто..
Сколько прививок и от скольки заболеваний вы получили за свою полную лишений (ума) жизнь?
А еперь о хорошем! Привившись астрозенекой (а я реально привился), я стал набивать текст в пять раз быстрее, удалил на смарте калькулятор, завел еще 2 жены, машина стала не потреблять, а вырабатывать дизтопливо.
Вы пользуетесь информацией уровня моего последнего заявления и ТУПО ее хаваете. Флаг вам... Рекомендую, хоть иногда, пользоваться не тоьько ОБС и СМИ, но и залезать на научные порталы.
Вот так вот...
Стараюсь не тыкать незнакомым людям.
Старость она скорости не добавляет)
Вакцины готовят организм к вторжению и мгновенной реакции на возбудителя болячки!
У народа нет мозгов, есть понятия и умение пользоваться источником ОБС!
Какой народ, такой и президент, такое и лечение, вам мел подсунут и будете жрать, пуская слюни(
Тебе бы докторскую диссертацию начать писать.... а не на форуме сидеть...
А вот тебе похоже надо таки подучится...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Яж казав, йдіть на наукові портали.
Іиунна відвовідь організму з часом стає менш швидкою та ефективною, тому потрібна (не завжди) повторна вакинація.
А тепер перейду на ТИ. Пояснювати довбням прописні істини задовбавмя. Виправляй свою ДНК, та в школу.