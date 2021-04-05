Китайська вакцина CoronaVac на 100% запобігає важкому перебігу коронавірусу, - професор Дубров

Вакцина CoronaVac фірми китайської фірми Sinovac Biotec на 100% запобігає критичному перебігу COVID-19.

Про це під час пресконференції в Києві заявив професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Дубров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про дані, які є на сьогодні щодо ефективності вакцини, це дані виробника, дані проведених досліджень у Туреччині, то турецькі дослідження показують ефективність "Коронаваку" на рівні 83%, 50% - запобігання будь-яким випадкам, 78-80% - запобігання середньому та тяжкому перебігу. І у 100% , до речі всі вакцини, які прекваліфіковані ВООЗ, зареєстровані в Україні, вони всі у 100% запобігають тяжкому та критичному перебігу хвороби. А саме пацієнти в тяжкому та критичному стані потребують госпіталізації до відділень інтенсивної терапії. Тобто, якщо говорити про необхідність, про ефективність вакцин, то у 100% вакцинація дозволяє уникнути госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. Це дуже важливо", - сказав Дубров.

Коментуючи питання щодо побічних ефектів від вакцинації, Дубров наголосив, що побічні ефекти можуть бути навіть від призначення вітамінів, якщо в них немає потреби, або доза призначення не є адекватною.

"Немає жодного лікарського засобу, навіть вітаміни (можуть викликати побічні реакції - ред.). Є поліпрагмазія, призначення якихось неадекватних доз вітамінів, навіть такі рутинні препарати можуть давати алергічні реакції. Частота алергічних реакцій при дослідженні вакцини Sinovak становила не більше ніж 0,3% . При цьому в жодному випадку не було зареєстровано жодних тяжких реакцій, смерті або анафілактичного шоку. В принципі можемо говорити про високу ефективність та безпеку застосування даної вакцини, ґрунтуючись на тих даних, які опубліковані на основі проведених клінічних, доклінічних досліджень", - сказав Дубров.