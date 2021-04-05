УКР
Новини
Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість

Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість

Пасажири без спецперепусток намагаються за будь-яку ціну потрапити в маршрутку. Водії не витримують конфліктів і прибирають транспорт із маршрутів.

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спробували випустити максимальну кількість автобусів сьогодні. Це 70-80% від загальної кількості. Головна причина – відсутність водіїв. Багато з них просто відмовилися навідріз працювати у таких умовах, розуміючи, що спецперепустки будуть не у всіх пасажирів і що будуть траплятися конфліктні ситуації з людьми, із представниками патрульної поліції. Тому багато людей узяли відпустки за власний рахунок, деякі водії позвільнялися", - сказав Мойсеєнко.

За його словами, пасажири без спецперепусток не реагують на прохання водіїв не порушувати правила користування громадським транспортом та намагаються потрапити у маршрутку. Конфліктних ситуацій протягом дня було багато.

Дивіться також: 18-річна киянка за 200 грн продавала у Facebook спецперепустки для громадського транспорту Києва, - прокуратура. ФОТО

"Зараз продовжують машини з'їжджати з ліній, тому що у понад 50% пасажирів не має перепусток, але їм треба будь-якою ціною потрапили у салон автобусів. Багато людей взагалі не реагують, а водії, чесно кажучи, втомилися щось їм пояснювати", - сказав голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Топ коментарі
+5
05.04.2021 16:16 Відповісти
+4
Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість - Цензор.НЕТ 733
05.04.2021 16:25 Відповісти
+3
А "быдло" не понимает, с чего вдрух без пропуска низзя.
Просьба пояснить - с какого хрена отец/мать семейства должны пешком десяток+ километров ходить для добычи денех на прокорм.
05.04.2021 17:15 Відповісти
А в переди паска и первомай с шашлыками. православне веряне будут прищищаться с одной ложечки, а потом побегут на мойовку. Будет вспышка покруче чем в маршрутке
05.04.2021 16:00 Відповісти
Я так понял, теперь будут садиться по 4 человека в такси...
05.04.2021 16:03 Відповісти
В общем во всём виноваты пассажиры без пропусков, угу. Представляю каково будет тем, кто будет вечером возвращаться с работы...
05.04.2021 16:04 Відповісти
Ну конечно же виноваты водители, а не быдло которое не понимает, что без пропуска нельзя...
05.04.2021 16:41 Відповісти
Там в рубрике Блоги директор сети Медтехники уже высказался насчёт того, что работник добирался на работу на такси по причине того, что должны были выдать пресловутый пропуск, но вот не выдали.
05.04.2021 17:09 Відповісти
А "быдло" не понимает, с чего вдрух без пропуска низзя.
Просьба пояснить - с какого хрена отец/мать семейства должны пешком десяток+ километров ходить для добычи денех на прокорм.
05.04.2021 17:15 Відповісти
С какого хрена? Ну если отец/мать не понимают, что для них и их детей может не оказаться места в больничке в случае любой болезни, то в общем-то им кормиться и не надо так как они тупиковая ветвь эволюции.
05.04.2021 18:25 Відповісти
картельною змовою смердить...

С понедельника, 5 апреля, запущенный в Киеве в 2019 году пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle приостановил работу на время локдауна, введенного из-за стремительного распространения пандемии коронавируса.
Так, в компании отметили, что для того, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие сообщества, компания следует указанием властей и приостанавливает поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения.
Кроме того, компания автоматически продлит для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на 5 апреля, срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.
Вдобавок к этому Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, подчеркнув, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.
05.04.2021 16:06 Відповісти
Де тут ознаки картельної змови?
05.04.2021 18:25 Відповісти
05.04.2021 16:16 Відповісти
05.04.2021 16:25 Відповісти
Хамовиті наші водії відмовляються возити? Ну хоть щось позитивне.
05.04.2021 16:32 Відповісти
Пусь пешком ходють. Нагаласавали.
05.04.2021 16:54 Відповісти
 
 