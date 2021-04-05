Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість

Пасажири без спецперепусток намагаються за будь-яку ціну потрапити в маршрутку. Водії не витримують конфліктів і прибирають транспорт із маршрутів.

Про це в коментарі "Укрінформу" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спробували випустити максимальну кількість автобусів сьогодні. Це 70-80% від загальної кількості. Головна причина – відсутність водіїв. Багато з них просто відмовилися навідріз працювати у таких умовах, розуміючи, що спецперепустки будуть не у всіх пасажирів і що будуть траплятися конфліктні ситуації з людьми, із представниками патрульної поліції. Тому багато людей узяли відпустки за власний рахунок, деякі водії позвільнялися", - сказав Мойсеєнко.

За його словами, пасажири без спецперепусток не реагують на прохання водіїв не порушувати правила користування громадським транспортом та намагаються потрапити у маршрутку. Конфліктних ситуацій протягом дня було багато.

Дивіться також: 18-річна киянка за 200 грн продавала у Facebook спецперепустки для громадського транспорту Києва, - прокуратура. ФОТО

"Зараз продовжують машини з'їжджати з ліній, тому що у понад 50% пасажирів не має перепусток, але їм треба будь-якою ціною потрапили у салон автобусів. Багато людей взагалі не реагують, а водії, чесно кажучи, втомилися щось їм пояснювати", - сказав голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.