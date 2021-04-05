Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість
Пасажири без спецперепусток намагаються за будь-яку ціну потрапити в маршрутку. Водії не витримують конфліктів і прибирають транспорт із маршрутів.
Про це в коментарі "Укрінформу" розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спробували випустити максимальну кількість автобусів сьогодні. Це 70-80% від загальної кількості. Головна причина – відсутність водіїв. Багато з них просто відмовилися навідріз працювати у таких умовах, розуміючи, що спецперепустки будуть не у всіх пасажирів і що будуть траплятися конфліктні ситуації з людьми, із представниками патрульної поліції. Тому багато людей узяли відпустки за власний рахунок, деякі водії позвільнялися", - сказав Мойсеєнко.
За його словами, пасажири без спецперепусток не реагують на прохання водіїв не порушувати правила користування громадським транспортом та намагаються потрапити у маршрутку. Конфліктних ситуацій протягом дня було багато.
"Зараз продовжують машини з'їжджати з ліній, тому що у понад 50% пасажирів не має перепусток, але їм треба будь-якою ціною потрапили у салон автобусів. Багато людей взагалі не реагують, а водії, чесно кажучи, втомилися щось їм пояснювати", - сказав голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.
Просьба пояснить - с какого хрена отец/мать семейства должны пешком десяток+ километров ходить для добычи денех на прокорм.
С понедельника, 5 апреля, запущенный в Киеве в 2019 году пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle приостановил работу на время локдауна, введенного из-за стремительного распространения пандемии коронавируса.
Так, в компании отметили, что для того, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие сообщества, компания следует указанием властей и приостанавливает поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения.
Кроме того, компания автоматически продлит для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на 5 апреля, срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.
Вдобавок к этому Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, подчеркнув, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.