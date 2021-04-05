УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5380 відвідувачів онлайн
Новини
7 439 14

Різке подорожчання палива на АЗС: Шмигаль розповів, які кроки робить Кабмін для стабілізації ситуації

Різке подорожчання палива на АЗС: Шмигаль розповів, які кроки робить Кабмін для стабілізації ситуації

Компанії-учасники Асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Цінова стабільність та якість пального. Кроки задля досягнення цих двох цілей є вкрай важливими для українців. Останні кілька тижнів Уряд провів низку зустрічей з представниками АЗС щодо зростання цін на пальне. За моїм дорученням у регіонах було проведено перевірки для виявлення роботи нелегальних точок обігу пального. Тепер ми зробили ще один крок для врегулювання цього питання", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд і Нафтогазова асоціація України докладатимуть спільних зусиль для забезпечення цінової стабільності на ринку нафтопродуктів.

"Ці наміри закріплені відповідним меморандумом", - уточнив Шмигаль.

Також дивіться: Злочинна група на Прикарпатті викрала нафти на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За його словами, компанії-учасники Асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.

"Наша мета - забезпечити споживачів якісними нафтопродуктами за доступними цінами. Тому розраховуємо, що ця співпраця допоможе в реалізації цього завдання", - зазначив Шмигаль.

Автор: 

бензин (1245) паливо (898) Шмигаль Денис (4778)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
лохи должны платить!
показати весь коментар
05.04.2021 16:21 Відповісти
+4
Может пора отобрать у мертведчука его заводик нафтопереробный
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
+4
шо такое? бензин уже не дешевеет по мановению зеленой палочки?
а как же года полтора назад рассказывали что это лично величайший принижень постановил и опустил цены на топливо на которов проклятый порошенко зарабатывал обдирая зубожилых
а противные порохоботы говорили что это потому что во всем мире цена падает. сволочи! наговаривали. а это все вова. а теперь опять порошенко собрался с силами и начал подговаривать импортеров чтобы те поднимали цены. и НПЗ он скупил гад такой. а как вы думаете куда пошло ото збагачення в 82 раза? отож.. подлый тип
показати весь коментар
05.04.2021 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По секрету.....
В этом меморандуме члены придуманной ассоциации, модные ОККИ и ВОГи и прочие сетевики, обязуются не поднимать цену на А-95 выше 30,00 грн. !!!
Премьер в курсе, что на закупке 95-й стоит меньше 25,00 грн. ???
показати весь коментар
05.04.2021 16:15 Відповісти
Ну так и заправляются на воге или окко все или почти все за минус 2-3-3.50 от цены на колонке, кому как получается, иногда и -5 выходит. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы там совсем без скидки заправляться
показати весь коментар
05.04.2021 17:00 Відповісти
Может пора отобрать у мертведчука его заводик нафтопереробный
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
лохи должны платить!
показати весь коментар
05.04.2021 16:21 Відповісти
в нормальных странах если топливо подымают хоть на пару центов, все машины где ехали там останавливаются и ждут снижения цены.
показати весь коментар
05.04.2021 16:26 Відповісти
Борьба нанайских мальчиков с нелегальными заправками обычно и заканчивается подорожанием топлива. Борьба с контрабандой - подорожанием всего и тотальным дефицитом.
показати весь коментар
05.04.2021 16:29 Відповісти
шо такое? бензин уже не дешевеет по мановению зеленой палочки?
а как же года полтора назад рассказывали что это лично величайший принижень постановил и опустил цены на топливо на которов проклятый порошенко зарабатывал обдирая зубожилых
а противные порохоботы говорили что это потому что во всем мире цена падает. сволочи! наговаривали. а это все вова. а теперь опять порошенко собрался с силами и начал подговаривать импортеров чтобы те поднимали цены. и НПЗ он скупил гад такой. а как вы думаете куда пошло ото збагачення в 82 раза? отож.. подлый тип
показати весь коментар
05.04.2021 16:37 Відповісти
Ага.Готова тема для наступного засідання РНБО :"санкції проти АЗС " (проти неправильних АЗС,звісно )
показати весь коментар
05.04.2021 17:03 Відповісти
Ґ-Ґ-Ґ-Ґ-Ґ Поряд новина :
https://biz.censor.net/news/3257673/kabmin_dogovorilsya_s_krupnymi_setyami_azs_ob_ogranichenii_tsen_na_toplivo
показати весь коментар
05.04.2021 17:01 Відповісти
Кому війна,а кому мати рідна...
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
ну так клоун может же в кукурузник кинуть пару бочек в Катаре вода дороже бензина мог бы и помочь автолюбителям)) скоро будем в Америку с канистрами летать и в наваре оставаться))) вы главное потерпите немножко))
показати весь коментар
05.04.2021 17:43 Відповісти
Надо заправочки бабушкины по тихому палить.
показати весь коментар
05.04.2021 17:45 Відповісти
Эти намерения закреплены соответствующим меморандумом", уточнил Шмыгаль.
По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. - это значит что устанавливать заоблачные цены на топливо будут только крупные нефтетрейдеры, а всех мелких, кто демпенгует - государство будет мочить, потому что нефтетрейдеры "заносят долю" КОМУ НАДО! А потому ХРЕН вам, а не дешевый бензин!
показати весь коментар
05.04.2021 18:33 Відповісти
Посевная момент срубить бабла
показати весь коментар
05.04.2021 22:54 Відповісти
 
 