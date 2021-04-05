Різке подорожчання палива на АЗС: Шмигаль розповів, які кроки робить Кабмін для стабілізації ситуації

Компанії-учасники Асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.

"Цінова стабільність та якість пального. Кроки задля досягнення цих двох цілей є вкрай важливими для українців. Останні кілька тижнів Уряд провів низку зустрічей з представниками АЗС щодо зростання цін на пальне. За моїм дорученням у регіонах було проведено перевірки для виявлення роботи нелегальних точок обігу пального. Тепер ми зробили ще один крок для врегулювання цього питання", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд і Нафтогазова асоціація України докладатимуть спільних зусиль для забезпечення цінової стабільності на ринку нафтопродуктів.

"Ці наміри закріплені відповідним меморандумом", - уточнив Шмигаль.

За його словами, компанії-учасники Асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.

"Наша мета - забезпечити споживачів якісними нафтопродуктами за доступними цінами. Тому розраховуємо, що ця співпраця допоможе в реалізації цього завдання", - зазначив Шмигаль.