Різке подорожчання палива на АЗС: Шмигаль розповів, які кроки робить Кабмін для стабілізації ситуації
Компанії-учасники Асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Цінова стабільність та якість пального. Кроки задля досягнення цих двох цілей є вкрай важливими для українців. Останні кілька тижнів Уряд провів низку зустрічей з представниками АЗС щодо зростання цін на пальне. За моїм дорученням у регіонах було проведено перевірки для виявлення роботи нелегальних точок обігу пального. Тепер ми зробили ще один крок для врегулювання цього питання", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що уряд і Нафтогазова асоціація України докладатимуть спільних зусиль для забезпечення цінової стабільності на ринку нафтопродуктів.
"Ці наміри закріплені відповідним меморандумом", - уточнив Шмигаль.
За його словами, компанії-учасники Асоціації зобов'язалися формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції і з урахуванням кон'юнктури на світових ринках.
"Наша мета - забезпечити споживачів якісними нафтопродуктами за доступними цінами. Тому розраховуємо, що ця співпраця допоможе в реалізації цього завдання", - зазначив Шмигаль.
В этом меморандуме члены придуманной ассоциации, модные ОККИ и ВОГи и прочие сетевики, обязуются не поднимать цену на А-95 выше 30,00 грн. !!!
Премьер в курсе, что на закупке 95-й стоит меньше 25,00 грн. ???
нанайских мальчиковс нелегальными заправками обычно и заканчивается подорожанием топлива. Борьба с контрабандой - подорожанием всего и тотальным дефицитом.
а как же года полтора назад рассказывали что это лично величайший принижень постановил и опустил цены на топливо на которов проклятый порошенко зарабатывал обдирая зубожилых
а противные порохоботы говорили что это потому что во всем мире цена падает. сволочи! наговаривали. а это все вова. а теперь опять порошенко собрался с силами и начал подговаривать импортеров чтобы те поднимали цены. и НПЗ он скупил гад такой. а как вы думаете куда пошло ото збагачення в 82 раза? отож.. подлый тип
По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. - это значит что устанавливать заоблачные цены на топливо будут только крупные нефтетрейдеры, а всех мелких, кто демпенгует - государство будет мочить, потому что нефтетрейдеры "заносят долю" КОМУ НАДО! А потому ХРЕН вам, а не дешевый бензин!