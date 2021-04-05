УКР
Міноборони не виконує рішення суду про скасування тендеру з харчування в армії: постачальника неякісних продуктів "Військсервіс-Волонтер" все ще вказано переможцем, - нардепка "Голосу" Бобровська

Міноборони не виконує рішення суду про скасування тендеру з харчування в армії: постачальника неякісних продуктів

Міністерство оборони України знову говорить неправду про харчування в армії.

Про це повідомила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Антимонопольний Комітет та Окружний Адмінсуд Києва постановили скасувати результат одного з тендерів на користь компанії "Військсервіс-Волонтер". Це та сама компанія фаворит МінОборони, що постачає в армію їжу з пліснявою на мільярди гривень. На мій депутатський запит в МінОборони відповіли, що результати нібито скасували. Однак на Prozzoro в переможцях досі значиться "Військсервіс-Волонтер". Схоже Міністерство збрехало і не поспішає виконувати рішення суду по суті", - заявила нардеп.

"Крім того, МО висунуло 2 претензії "Військсервіс-Волонтеру" на 594 644 грн. Це смішна цифра, якщо згадати, що компанія завдяки МінОборони отримує тендери на мільярди гривень. Раніше вже були ситуації, коли через харчові інфекції солдати отримували отруєння, однак і тоді "Військсервіс-Волонтер" відбувався незначним штрафом.

Зараз "Військсервіс-Волонтер" майже став монополістом у сфері постачання харчів для армії. Переважно завдяки Міністерству, яке прописало особливі умови допуску до тендеру – чистий дохід компанії за минулий рік має складати 100% від вартості предмета закупівлі. Через такі вимоги майже всі конкуренти "Військсервіс-Волонтеру" просто відсіялися на старті. А ті, хто й взяли участь у тендері все одно програли "Військсервісу"", - пояснила Бобровська.

"Як це мені пояснює Андрій Таран? Каже, що безперебійне та якісне постачання харчів в умовах російської агресії дуже важливе для бойової підготовки. І лише "Військсервіс-Волонтер" може забезпечити такі великі обсяги харчів. Що ж, Таран годує солдатів пліснявими овочами та гнилим м’ясом і називає це якісним харчуванням, Водночас бреше нам про скасування рішення тендеру та робить нашу армію ще більш вразливою. Це злочинна недбалість і за це винні мають понести відповідальність", - резюмувала нардеп.

Міноборони не виконує рішення суду про скасування тендеру з харчування в армії: постачальника неякісних продуктів Військсервіс-Волонтер все ще вказано переможцем, - нардепка Голосу Бобровська 01
Міноборони не виконує рішення суду про скасування тендеру з харчування в армії: постачальника неякісних продуктів Військсервіс-Волонтер все ще вказано переможцем, - нардепка Голосу Бобровська 02
Міноборони не виконує рішення суду про скасування тендеру з харчування в армії: постачальника неякісних продуктів Військсервіс-Волонтер все ще вказано переможцем, - нардепка Голосу Бобровська 03

армія (3791) Міноборони (7633) оборона (4881) тендер (2464) їжа (433) ЗСУ (7848)
нужно просто перестать питаться 🤣🤣🤣.
показати весь коментар
05.04.2021 16:11 Відповісти
Почему сразу некачественные? Зебил под Авдеевкой жрал борщ аж за ушами трещало. Мама Рима так не готовит..
показати весь коментар
05.04.2021 16:17 Відповісти
Дауны. Сначала уничтожили автономное питание в армии, а сейчас жалуются что частные конторы еду с плесенью поставляют...
показати весь коментар
05.04.2021 16:18 Відповісти
Чем скуднее паек у бойца, то он голоднее. Чем голоднее, тем злее. А чем злее... Может, надо вааще прекратить питание бойцов украинских?
показати весь коментар
05.04.2021 16:27 Відповісти
Голодными не будут, на Данбасссе еще много мальчиков в трусиках.
показати весь коментар
05.04.2021 16:33 Відповісти
 
 