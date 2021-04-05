УКР
Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Найближчі 10 днів будуть напруженими, зростання триватиме до 15 квітня"

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) припускають, що напружена ситуація з коронавірусом в Україні спостерігатиметься ще понад тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Найближчі 10 днів будуть напруженими, зростання триватиме до 15 квітня. Потім рівень захворюваності може стабілізуватися. Але це все за умови дотримання карантину", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, навіть якщо з 15-го квітня епідемія припиниться і буде видно зменшення захворюваності, особливо в "червоних" регіонах, - це не означає, що все минуло.

"Попереду великодні і травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалах коронавірусної хвороби. Це все ми вже перевірили на власному досвіді", - підкреслив міністр.

...а в Києві завтра вимкнуть опалення при 0 +4 в середу-п'ятницю
05.04.2021 16:33 Відповісти
Ну так "сделалі іх вмєстє" ©
05.04.2021 16:34 Відповісти
хм., ну так же веропитеки начали свои гульбища.
я не то шоп сильно ненавидел их, но блин - запретить то мона шо они блин беснуются, заражая мляха муха пенсионеров? понятно шо пенсионеры - лишние для Пенс. Фонда, но емое - молодые тоже заболевают. хотя я и никого не знаю такого, хотя и сам - мужик
05.04.2021 16:36 Відповісти
Почему до 15? После - конец света?
05.04.2021 16:46 Відповісти
15 числа "лидор современности" вернётся с курорта и подпишет указ об остановке распространения вируса. А если не успеет вернуться к этому числу, то попросят мандель написать пару твитов.
05.04.2021 16:49 Відповісти
05.04.2021 16:54 Відповісти
ОТ ЩО БУДЕ КОЛИ ЗВИЧАЙНИЙ ШТАМ ВІРУСУ НАЗВЕШ СМЕРТЕЛЬНИМ І
ЛЕТАЛЬНИМ - МОЖЕШ КРУТИТИ ЛЮДСТВОМ ЯК ТОЮ ІГРАШКОЮ І ВСЕ
ЦЕ БЕЗКОШТОВНО, ЛЮДИ ЩЕ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ЗА ВАКЦИНИ ТРІЛІОНИ
ДОЛАРІВ У МАШТАБІ ЗЕМЛІ
05.04.2021 17:11 Відповісти
А поки іде "вакцинація" 73%
05.04.2021 19:36 Відповісти
«Будемо просити громадян....»©
Що за маячня???
Або ви влаштовуєте карантин з відповідальпістю усіх, в тому числі і ментів, які «не бачать» людей без масок або під носом, працюючого у повний зріст Епіцентру чи поїхавших розумом російських попів, збираючих натовп, або це не карантин і вас тре саджати на палю...
05.04.2021 19:38 Відповісти
 
 