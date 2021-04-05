Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Найближчі 10 днів будуть напруженими, зростання триватиме до 15 квітня"
У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) припускають, що напружена ситуація з коронавірусом в Україні спостерігатиметься ще понад тиждень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Обозревателю".
"Найближчі 10 днів будуть напруженими, зростання триватиме до 15 квітня. Потім рівень захворюваності може стабілізуватися. Але це все за умови дотримання карантину", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, навіть якщо з 15-го квітня епідемія припиниться і буде видно зменшення захворюваності, особливо в "червоних" регіонах, - це не означає, що все минуло.
"Попереду великодні і травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Тому що потім знову отримаємо спалах коронавірусної хвороби. Це все ми вже перевірили на власному досвіді", - підкреслив міністр.
