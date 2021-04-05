АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації
Антимонопольний комітет України оштрафував товариство з обмеженою відповідальністю "Гугл" - українське представництво корпорації Google - на 1 мільйон гривень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ, Google більше року не надавав необхідну інформацію.
"Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця з блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес". Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливлює виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, своєчасного, повного і всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ", - заявили в АМКУ.
Топ коментарі
+6 Kozak_Vasil
показати весь коментар05.04.2021 16:35 Відповісти Посилання
+3 Юрий Васильевич #445407
показати весь коментар05.04.2021 16:37 Відповісти Посилання
+3 Bogdan_
показати весь коментар05.04.2021 16:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кауфман тіпа "брат во Христі"