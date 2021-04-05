УКР
АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації

АМКУ оштрафував

Антимонопольний комітет України оштрафував товариство з обмеженою відповідальністю "Гугл" - українське представництво корпорації Google - на 1 мільйон гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АМКУ, Google більше року не надавав необхідну інформацію.

"Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця з блокування його облікового запису в додатку "Google Мій бізнес". Ненадання відповідачем інформації у визначені Комітетом строки унеможливлює виконання Комітетом покладених на нього завдань, зокрема, своєчасного, повного і всебічного розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ", - заявили в АМКУ.

Google (712) Антимонопольний комітет (1796) штраф (1912)
+6
По завєтам кремлівського карлика.
05.04.2021 16:35 Відповісти
+3
А физ лицо- предприниматель не зе случайно или не Мендель?
05.04.2021 16:37 Відповісти
+3
не знаю как в этой ситуации, но иногда гугл любит блокировать учетные записи без объяснения причин.
05.04.2021 16:43 Відповісти
Тютюнового монополіста "Тедіс Україна" з московським хвостом не чіпають, уроди.
Кауфман тіпа "брат во Христі"
АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації - Цензор.НЕТ 320 АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації - Цензор.НЕТ 6245
АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації - Цензор.НЕТ 4382
05.04.2021 17:40 Відповісти
чего не на млрд?
05.04.2021 16:36 Відповісти
коли б то не один мужик, якого цькували в інеті і блокували. не пам"ятаю прізвища. коли б це не той, за якого нещодавно заблокували різні сайти.
05.04.2021 16:41 Відповісти
против Гугля пошли? ну це вже воопче
05.04.2021 16:41 Відповісти
знают зебублики где можна баблишка по - лёхкому срубить...
05.04.2021 16:46 Відповісти
Фирташа с ахметкой и бородатой бабушкой,-ссыкотно...
05.04.2021 18:47 Відповісти
....гениально!
05.04.2021 22:25 Відповісти
 
 