Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства

Науковим керівником Лозинського є директор Херсонського інституту ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" Сергій Діденко. На останніх виборах він балотувався до Херсонської міськради від партії "Слуга народу".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на херсонське видання "Мост".

Дисертацію екснардеп написав на тему "Публічне забезпечення прав та інтересів осіб об'єднаними територіальними громадами в Україні".

Науковим керівником Лозінського є директор Херсонського інституту ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" Сергій Діденко. На останніх виборах він балотувався до Херсонської міськради від партії "Слуга народу".

Сергій Діденко - науковий керівник Віктора Лозінського.

Захист відбудеться в Науково-дослідному інституті публічного права.

Нагадаємо, колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 р. Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях у Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 року.

Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.

У жовтні 2020 року ЗМІ стало відомо, що Лозінський балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства. Уже до кінця підрахунку голосів стало зрозуміло, що Лозінський стає керівником Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.