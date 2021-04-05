Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства
Науковим керівником Лозинського є директор Херсонського інституту ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" Сергій Діденко. На останніх виборах він балотувався до Херсонської міськради від партії "Слуга народу".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на херсонське видання "Мост".
Дисертацію екснардеп написав на тему "Публічне забезпечення прав та інтересів осіб об'єднаними територіальними громадами в Україні".
Сергій Діденко - науковий керівник Віктора Лозінського.
Захист відбудеться в Науково-дослідному інституті публічного права.
Нагадаємо, колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 р. Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях у Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 року.
Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
У червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.
У жовтні 2020 року ЗМІ стало відомо, що Лозінський балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства. Уже до кінця підрахунку голосів стало зрозуміло, що Лозінський стає керівником Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.
73/43%зебіли, ви - здобули!
Яка зброя? Всьо, шо було у Валєри, це сокира, граблі й лопата, - каже сусід Володимир Блашко, 74 роки. - Шоб у нього був пістолет, то він би нас усіх тут постріляв. А так нікого пальцем не чіпав. Зробили з нього прєступніка. Валєра, видно, їм мішав. Видно, машиною лупанули, ногу відбили. Він спокійним був. Ото йде дорогою, просить рубчик чи два. На другий день приносить п"ять. Не обіжав нікого. Хіба з матір"ю сварився. Обіжався, що вона його не виховувала.
- Ні на кого він не нападав, - викрикує Ілля Міщенко, 74 роки. - Як він міг напасти на таких мордоворотів? А зараз ще виступають по телевізору, шо Лозінського треба наградити. За шо, бандита такого? Валєра їм просто мішав біля лісу. Бо вони там б"ють лосів, свиней, катаються, розкішно живуть. То що це, прокурор, начальник міліції і Лозінський нашого бідного Валєрку злякалися?
У чотири часа дня приїхали на джипі. Сказали, шо найшли сина вбитого
- Всьо село знає, хто вбив Валєру, - свідчить інший сусід Ілля Маковійчук, 60 років. - Ніхто не вірить депутату. Як тіки Юлька (Юлія Тимошенко, прем"єр-міністр України. - "ГПУ") його прикриє, то ніхто за неї не буде голосувать. Тоді її кар"єра на цьому закінчилася. Ніхто не вірить, шо Валєра нападав. Ніхто. Депутатам мало кабанів, вони охотяться на людей. Вбили Валєрку, як зайця.
Лозинський виявився сміливим і впертим.
Сам приїхав з Ізраілю. Здався в прокуратуру. Схоже з ними домовився. Так як в тюрмі не сидів, а строк "мотав" у своєму маєтку. В 2019 році судимість з нього зняли. Він виграв вибори - значить люди йому довіряють.
Бажаю і Рифмайстру сил пройти такий шлях і не зламатись в боротьбі з системою.
"Здравствуй, страна героев,
Страна писателей, ученых...."
O tempora! O mores! (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. - «О времена! О нравы!»)
если кто забыл:
Цицерон этой фразой выражает возмущение как наглостью заговорщика, посмевшего как ни в чём не бывало явиться в сенат, так и бездействием властей относительно преступника, замышлявшего гибель Республики.
Ви, мабуть, не здавали історію КПРС, юноша
Твій комент - це невдала спроба видати себе за вчителя серед учнів, які начебто дивляться на тебе знизу вверх. Це тебе тішить. У тебе на домашніх капцях мабуть жінка вишила золотими нитками на лівому - "завжди", а на правому "правий". Перечитай ще раз, що я написав і постарайся зрозуміти сенс, а також недоречну зверхність вживання слова "юноша".
за зуб око за око они будут себя вольно чувствовать.