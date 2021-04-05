УКР
Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства

Науковим керівником Лозинського є директор Херсонського інституту ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" Сергій Діденко. На останніх виборах він балотувався до Херсонської міськради від партії "Слуга народу".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на херсонське видання "Мост".

Дисертацію екснардеп написав на тему "Публічне забезпечення прав та інтересів осіб об'єднаними територіальними громадами в Україні".

Сергій Діденко - науковий керівник Віктора Лозінського.

Захист відбудеться в Науково-дослідному інституті публічного права.

Нагадаємо, колишнього депутата верховної Ради Віктора Лозінського 20 квітня 2011 р. Дніпровський райсуд Києва засудив до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Валерія Олійника в мисливських угіддях у Голованівському районі Кіровоградської області 16 червня 2009 року.

Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

У червні 2014 Лозінський достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я. При цьому Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на постанову Бориспільського міськрайонного суду про звільнення з в'язниці Віктора Лозінського за станом здоров'я.

У жовтні 2020 року ЗМІ стало відомо, що Лозінський балотується на пост глави об'єднаної територіальної громади поруч із місцем убивства. Уже до кінця підрахунку голосів стало зрозуміло, що Лозінський стає керівником Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області.

+14
тільки уроди змогли забезпечити такий треш. І не тільки цей; а й інші треші.
73/43%зебіли, ви - здобули!
05.04.2021 16:59 Відповісти
+13
Прокоментувати весь цей бред,не використовуючи грубу нецензурну лайку,абсолютно неможливо. Якось так...
05.04.2021 17:12 Відповісти
+12
Без сумніву, цей вбивця має найвищу кваліфікацію. Отримати мінімальний термін за полювання на людей - тому свідчення.
05.04.2021 17:08 Відповісти
тільки уроди змогли забезпечити такий треш. І не тільки цей; а й інші треші.
73/43%зебіли, ви - здобули!
05.04.2021 16:59 Відповісти
Лозинський, взагалі-то, людинка Юлі Тимошенко.
05.04.2021 17:15 Відповісти
Всі без винятку "юльки" абсолютно аморальні істоти. Оце і є "вишкіл мадам Капітєльман".
05.04.2021 17:29 Відповісти
взагалі я про наукову ступінь. Оце - всім ирешам треш!
06.04.2021 21:16 Відповісти
Цей кат має продовжувати сидіти !!! https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_deputatam-malo-kabaniv-voni-ohotyatsya-na-lyudej/298658



Яка зброя? Всьо, шо було у Валєри, це сокира, граблі й лопата, - каже сусід Володимир Блашко, 74 роки. - Шоб у нього був пістолет, то він би нас усіх тут постріляв. А так нікого пальцем не чіпав. Зробили з нього прєступніка. Валєра, видно, їм мішав. Видно, машиною лупанули, ногу відбили. Він спокійним був. Ото йде дорогою, просить рубчик чи два. На другий день приносить п"ять. Не обіжав нікого. Хіба з матір"ю сварився. Обіжався, що вона його не виховувала.
- Ні на кого він не нападав, - викрикує Ілля Міщенко, 74 роки. - Як він міг напасти на таких мордоворотів? А зараз ще виступають по телевізору, шо Лозінського треба наградити. За шо, бандита такого? Валєра їм просто мішав біля лісу. Бо вони там б"ють лосів, свиней, катаються, розкішно живуть. То що це, прокурор, начальник міліції і Лозінський нашого бідного Валєрку злякалися?
У чотири часа дня приїхали на джипі. Сказали, шо найшли сина вбитого
- Всьо село знає, хто вбив Валєру, - свідчить інший сусід Ілля Маковійчук, 60 років. - Ніхто не вірить депутату. Як тіки Юлька (Юлія Тимошенко, прем"єр-міністр України. - "ГПУ") його прикриє, то ніхто за неї не буде голосувать. Тоді її кар"єра на цьому закінчилася. Ніхто не вірить, шо Валєра нападав. Ніхто. Депутатам мало кабанів, вони охотяться на людей. Вбили Валєрку, як зайця. Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства - Цензор.НЕТ 1991
05.04.2021 18:43 Відповісти
страна непуганных идиотов!
05.04.2021 17:03 Відповісти
Покидьків
05.04.2021 20:45 Відповісти
Без сумніву, цей вбивця має найвищу кваліфікацію. Отримати мінімальний термін за полювання на людей - тому свідчення.
05.04.2021 17:08 Відповісти
Справа там приблизно така ж як і справа Шеремета. Скільки вже сидить Антоненко?
Лозинський виявився сміливим і впертим.
Сам приїхав з Ізраілю. Здався в прокуратуру. Схоже з ними домовився. Так як в тюрмі не сидів, а строк "мотав" у своєму маєтку. В 2019 році судимість з нього зняли. Він виграв вибори - значить люди йому довіряють.
Бажаю і Рифмайстру сил пройти такий шлях і не зламатись в боротьбі з системою.
05.04.2021 17:36 Відповісти
ты идиот.. или просто саркаст..???
05.04.2021 20:42 Відповісти
Прокоментувати весь цей бред,не використовуючи грубу нецензурну лайку,абсолютно неможливо. Якось так...
05.04.2021 17:12 Відповісти
о, вот и "прохфессор намбер два" скоро будет
05.04.2021 17:14 Відповісти
А де Іванко Сулима - хай порадіє за посіпаку Тимошенко...
05.04.2021 17:15 Відповісти
Ну...
"Здравствуй, страна героев,
Страна писателей, ученых...."

O tempora! O mores! (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат.  - «О времена! О нравы!»)
если кто забыл:
Цицерон этой фразой выражает возмущение как наглостью заговорщика, посмевшего как ни в чём не бывало явиться в сенат, так и бездействием властей относительно преступника, замышлявшего гибель Республики.
05.04.2021 17:16 Відповісти
Книжка будет скромно называться "Мои университеты"
05.04.2021 17:29 Відповісти
Мої університети у сенсі, що він їх купив.
05.04.2021 18:29 Відповісти
В сенсі так урки-більшовики називали тюрми 😂

Ви, мабуть, не здавали історію КПРС, юноша
05.04.2021 18:53 Відповісти
"Мої університети" - це означає, хто на що вчився. На що вчилися більшовики чи меншовики тут ні до чого. Мене також не цікавить, на що вчився чи ти, чи Лозинський, чи хтось інший. Важливий результат - він купив той університет і ту свою дисертацію.
Твій комент - це невдала спроба видати себе за вчителя серед учнів, які начебто дивляться на тебе знизу вверх. Це тебе тішить. У тебе на домашніх капцях мабуть жінка вишила золотими нитками на лівому - "завжди", а на правому "правий". Перечитай ще раз, що я написав і постарайся зрозуміти сенс, а також недоречну зверхність вживання слова "юноша".
05.04.2021 20:23 Відповісти
Його в буцегарні за стільки років багато чому навчили, як і Пєшкова.
05.04.2021 20:27 Відповісти
Сором і ганьба МАУП! Якщо в усьому цивілізованому світі університети анулюють дипломи злочинців як такі які видані помилково, то у нас брутальних злочинців-маньяків допускають до захисту... Ну що говорити про науку там де більше половини населення мають дипломи про вищу освіту а до влади приходять такі тупі чорти...
05.04.2021 17:42 Відповісти
пока не начнут отстреливать этих идиотов,зуб
за зуб око за око они будут себя вольно чувствовать.
05.04.2021 17:56 Відповісти
Что это у нас за дурная мода пошла идиотам продавать диссертации? Сначала Кива, теперь Лозинский.
05.04.2021 18:04 Відповісти
Зона найкраща академія юриспруденції, рецидивісти краще знають карний кодекс ніж адвокати.
05.04.2021 18:09 Відповісти
Ізба-чітальня на зоні дорівнює юрфаку .
05.04.2021 18:19 Відповісти
Заголовок новини про Зе-епоху треба відлити у бронзі, або висікти у граніті.
05.04.2021 18:26 Відповісти
А те що його дружина Діана Марченко ні на які роздуми не наводить?
05.04.2021 18:28 Відповісти
Сюр . Відпочивають всі . Оруел с Хічкоком Ульянов зі Стругацьким
05.04.2021 18:53 Відповісти
він людям в Підвисокому з дровами поміг
05.04.2021 19:07 Відповісти
Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства - Цензор.НЕТ 7605
05.04.2021 19:36 Відповісти
Лозінський - людина Жульки
05.04.2021 19:44 Відповісти
Это уже полное будущее Зе правосудие или еще нет.
05.04.2021 20:27 Відповісти
Оце - Кримінальна наука
05.04.2021 20:42 Відповісти
Только в нас уголовники лезут у власть
05.04.2021 20:42 Відповісти
А я бы рекомедовал дополнить список научных руководителей этого бывшего сидельца ещё совсем недавно одним появившимся крупным специалистом в области права товарищем Ильёй Кива. А этот доктор наук на фото почему-то в своих побрякушках и аксельбантах, статус многих из которых наверное трудно определить, в такой барской позе очень похож на такого махрового северного шамана, который может гипнотизировать членов Ученого Совета по защите диссертаций и скорее всего за не бесплатно. Очень жаль, что в науку всё чаще стали пробираться далеко не чистые в морали, так и в бизнесе и даже с сомнительыми дипломами об образовании людишки. Но сегодня почти всё решают бабки!
05.04.2021 22:57 Відповісти
 
 