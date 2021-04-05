УКР
На об'їзній дорозі Миколаєва почали ремонтні роботи: Створюють міцне покриття, яке витримуватиме значні навантаження

На об'їзній дорозі Миколаєва проводять ремонтні роботи. Робочі зрізають старе зношене покриття і укладають два шари асфальтобетону, який ущільнюють катками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зазначається, що обхідна дорога м. Миколаєва є частиною траси міжнародного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і має стратегічне значення.

Останнім часом значний дискомфорт для водіїв створювали колійність і напливи на дорозі.

В межах президентської програми "Велике будівництво" шляховики виконують ремонтні роботи в районі с. Мішково-Погорілове. Робітники, зокрема, зрізають старе зношене покриття шляхом фрезерування. Далі влаштовують два шари асфальтобетону, який ущільнюють котками. Очікується, що така технологія забезпечить міцне та рівне покриття, що витримуватиме значні навантаження.

Читайте також: Стартували роботи з ремонту 13 км Північно-Східного обходу Києва, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фахівці лабораторії Служби автодоріг для перевірки якості робіт відібрали зразки та виконали контроль температури асфальтобетону під час виконання ремонту дороги. Водеочас, для безпечного руху транспорту під час ремонтних робіт на обході також встановлено 36 напрямних стовпчиків.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україна планує відновити всі загальнодержавні траси.

Автор: 

дороги (3090) Миколаїв (1845) Велике будівництво (742)
Иди отсюда, придурок долбаный.
05.04.2021 17:22 Відповісти
Одесса -Николаев очень нужна новая и широкая
05.04.2021 17:03 Відповісти
Главное наказывать каждую фуру с перегрузом. Бо так хоть 10 слоев асфальта закатай - это ничего не даст.
05.04.2021 17:10 Відповісти
Видимо таки узнали в Катарах секретную технологию асфальта не расползающегося при плюсовой температуре.
05.04.2021 16:54 Відповісти
А смысл?
05.04.2021 18:14 Відповісти
не говорите гоп...
05.04.2021 16:58 Відповісти
Одесса -Николаев очень нужна новая и широкая
05.04.2021 17:03 Відповісти
Покойников ковидных возить и российским танкам !
05.04.2021 17:11 Відповісти
Иди отсюда, придурок долбаный.
05.04.2021 17:22 Відповісти
Я то пойду. А тебя повезут по качественной Зедороге!
05.04.2021 23:18 Відповісти
с мостом "японским"
05.04.2021 23:25 Відповісти
Главное наказывать каждую фуру с перегрузом. Бо так хоть 10 слоев асфальта закатай - это ничего не даст.
05.04.2021 17:10 Відповісти
Так преЗедент же покончил с перегрузами!?
Или "засранцы", как он их называл, послали его на кардан !?
05.04.2021 17:16 Відповісти
А может стоит ремонтом дорог занимацца хотяб раз в пять лет? И не воровать так внаглую, что свежеремонтированные куски дороги расползаются на колеи ещё до того, как сменят чёрный цвет на серый? Притом что соседние неремонтированные всё ещё кое как держатся.

Это всё про николаевскую область еслешто.
05.04.2021 17:20 Відповісти
Стоит всем заниматься в том числе. Но есть ли смысл наливать в дырявую бочку?
показати весь коментар
Николаевская область до недавних пор - чемпионы мира и мастера спорта мирового класса в деле распиливания бабла на ремонтах дорог. Когда брали ихнего начальника автодора он требовал отката на три лимона за перечисление пяти в счёт оплаты за сделанный ремонт.

А весовой контроль там есть недалеко, токо вот работает ли - я не в курсе.
05.04.2021 17:30 Відповісти
Так и я о том же.
показати весь коментар
Онифигасибе, данеужеле!
показати весь коментар
Ах, как мило- аж 36 направляющих столбиков! И все воль дороги, ну надо же! Главное-не поперек...
показати весь коментар
У сои тотальная зрадная Зрада. Шо ж это делается, хулиганы зрения лишают. При Петре дороги ремонтировали понарршку, а вдруг при Кловуне по настоящему начнут? Тож сразу ***** нападьот. Нет, мы этого не позволим! Нет зеленому бардаку!
показати весь коментар
Это как в старой хрущевке обои переклеивать. Обои конечно можно взять дорогие и качественные, только вот, хрущевка от этого не перестанет быть хрущевкой.

Дороги создавались в 50-60х годах прошлого века, когда самый тяжелый грузовик весил 10 тонн. Запас, конечно сделали ... еще +10 тонн. Именно не такую нагрузку рассчитан фундамет дороги (т.н. подушка). Поэтому ваше "прочное" покрытие поплывет через 2-3 года. Это и есть "большая срака стройка" от Зеленского.
05.04.2021 18:44 Відповісти
Все годы дороги строятся и ремонтируются( правда дешевле чем сейчас в два раза), потом разрушаются 40-тонными фурами. Но никто из этой ежегодной рутинной работы не устраивал шоу!
Мне это все напоминает, как при совке каждый год проходила героическая "битва за урожай",как очильнику области вручали героя труда за миллион собранных колхозниками тонн.
А сейчас та же самая область собирает в три-четыре раза больше, молча работая, без всяких "битв", пиара и подвига...
показати весь коментар
