На об'їзній дорозі Миколаєва почали ремонтні роботи: Створюють міцне покриття, яке витримуватиме значні навантаження

На об'їзній дорозі Миколаєва проводять ремонтні роботи. Робочі зрізають старе зношене покриття і укладають два шари асфальтобетону, який ущільнюють катками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зазначається, що обхідна дорога м. Миколаєва є частиною траси міжнародного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і має стратегічне значення.

Останнім часом значний дискомфорт для водіїв створювали колійність і напливи на дорозі.

В межах президентської програми "Велике будівництво" шляховики виконують ремонтні роботи в районі с. Мішково-Погорілове. Робітники, зокрема, зрізають старе зношене покриття шляхом фрезерування. Далі влаштовують два шари асфальтобетону, який ущільнюють котками. Очікується, що така технологія забезпечить міцне та рівне покриття, що витримуватиме значні навантаження.

Фахівці лабораторії Служби автодоріг для перевірки якості робіт відібрали зразки та виконали контроль температури асфальтобетону під час виконання ремонту дороги. Водеочас, для безпечного руху транспорту під час ремонтних робіт на обході також встановлено 36 напрямних стовпчиків.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україна планує відновити всі загальнодержавні траси.