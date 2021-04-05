У Києві надрукували 500 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті: більше друкувати не будемо, - Кличко

Влада Києва випустила 500 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашими підрахунками, у Києві близько 400 тис. осіб задіяні в життєдіяльності міста. Це і теплопостачання, електропостачання, водопостачання, ключові підприємства. Ми надрукували 440 тис. (спецперепусток - ред). Роздали. Нам прийшли ще додаткові заявки, які ми розглядаємо. Ми надрукували ще 60 тис. пропусків, але більше друкувати не будемо", - розповів Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

