У Києві надрукували 500 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті: більше друкувати не будемо, - Кличко

Влада Києва випустила 500 тис. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За нашими підрахунками, у Києві близько 400 тис. осіб задіяні в життєдіяльності міста. Це і теплопостачання, електропостачання, водопостачання, ключові підприємства. Ми надрукували 440 тис. (спецперепусток - ред). Роздали. Нам прийшли ще додаткові заявки, які ми розглядаємо. Ми надрукували ще 60 тис. пропусків, але більше друкувати не будемо", - розповів Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Читайте також: Влада Києва не виконали належним чином завдання щодо забезпечення спецперепустками для проїзду в громадському транспорті, - Офіс Президента

карантин (18172) Київ (20031) Кличко Віталій (3551) транспорт (1429) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
остальные- за бабло, образовался новый бизнес
05.04.2021 16:57 Відповісти
Сначала надо было раздать людям пропуска, а потом уже проверять их. А так получается, что пропуска еще допечатывают, в субботу-воскресенье в КГГА принимали заявки, а уже в понедельник утром без пропуска не пускали в транспорт.
05.04.2021 17:31 Відповісти
краска кончілась
05.04.2021 17:42 Відповісти
Ровери в дефіциті. А через місяць їх не буде взагалі.
05.04.2021 20:15 Відповісти
куплю спцпрпуск.
06.04.2021 00:03 Відповісти
 
 