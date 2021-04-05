Катар може допомогти будувати окружну дорогу навколо Києва. Кошторис значний, Україні самій буде важче, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що катарська сторона могла б стати партнером і в будівництві окружної дороги навколо Києва.

Про це глава держави заявив під час офіційного візиту в Катар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Хочеться побудувати фундаментальну, велику дорогу, з мостами. Це буде значний кошторис, і Україні самій буде важче це зробити. Ми все одно це зробимо, але з такими партнерами завжди краще", – наголосив він.

Крім того, Президент додав, що катарці зацікавлені інвестувати в готельну інфраструктуру Києва, а також Херсонщини та Одеси.

Зазначається також, що під час зустрічей у Катарі йшлося й про будівництво метрополітену та залізничних шляхів.

Глава Української держави також вважає, що досвід Катару в розвитку своєї національної авіакомпанії Qatar Airways можна використати під час підготовки до запуску українського державного авіаперевізника. За словами Президента, в кінці серпня – на початку вересня в Україну має прибути велика група фахівців з Катару, щоб відвідати ДП "Антонов", Міжнародний аеропорт "Бориспіль", ознайомитися з українськими літаками та можливостями у пасажирських та вантажних перевезеннях.

