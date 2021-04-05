УКР
Новини
Катар може допомогти будувати окружну дорогу навколо Києва. Кошторис значний, Україні самій буде важче, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що катарська сторона могла б стати партнером і в будівництві окружної дороги навколо Києва.

Про це глава держави заявив під час офіційного візиту в Катар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Хочеться побудувати фундаментальну, велику дорогу, з мостами. Це буде значний кошторис, і Україні самій буде важче це зробити. Ми все одно це зробимо, але з такими партнерами завжди краще", – наголосив він.

Крім того, Президент додав, що катарці зацікавлені інвестувати в готельну інфраструктуру Києва, а також Херсонщини та Одеси.

Зазначається також, що під час зустрічей у Катарі йшлося й про будівництво метрополітену та залізничних шляхів.

Глава Української держави також вважає, що досвід Катару в розвитку своєї національної авіакомпанії Qatar Airways можна використати під час підготовки до запуску українського державного авіаперевізника. За словами Президента, в кінці серпня – на початку вересня в Україну має прибути велика група фахівців з Катару, щоб відвідати ДП "Антонов", Міжнародний аеропорт "Бориспіль", ознайомитися з українськими літаками та можливостями у пасажирських та вантажних перевезеннях.

Читайте також: Українські поліцейські допомагатимуть катарським на ЧС-2022 з футболу, - Зеленський.

Автор: 

дороги (3090) Зеленський Володимир (25185) Катар (258) Київ (20031)
Топ коментарі
+20
Ключевое слово--НАКРОЕТ.
показати весь коментар
05.04.2021 17:07 Відповісти
+19
А строительство окружной дороги это точно тот вопрос, который должен решать президент на международном уровне???
показати весь коментар
05.04.2021 17:05 Відповісти
+15
Володимир Омелян:

Оскільки Зеленський із соратниками вже не вперше з візитом в арабських країнах, то мали б знати, що закидати ногу на ногу і показувати співрозмовнику підошву свого взуття - там трактується як вияв грубої неповаги до протилежної сторони.
Але, добре, хоч із шаурмою не прийшли і пляшку пива оком не відкривають...
- Та вони просто думають що напроти - санітари...
- Нічого ти не розумієш. Це вони так велично тиснуть на шейхів з позиції сили.
- Коллега, не будьте так строги к ним. Этому не учат на курсах в Трускавце !)))
- На "корточках" не сидять сємки не лузгають, уже прогрес.
- Ми к вам, Султан! И вот по какому дєлу.
Я Швондер, она Вяземская, товаріщ Пеструхін і ...

показати весь коментар
05.04.2021 17:12 Відповісти
Ключевое слово МОЖЕТ или ПОСТРОИТ?
показати весь коментар
05.04.2021 16:58 Відповісти
МОЖЕТ построит...а МОЖЕТ и Не построит....
Так что осел нигде и ни в чем не сбрехал....
показати весь коментар
05.04.2021 17:00 Відповісти
Главное что на море бесплатно почилил, а там приедут эти арабы строить объездную, или не приедут. Какая разница?
показати весь коментар
05.04.2021 17:04 Відповісти
шмаркля немножко не в теме - что Катар денег не даст))
показати весь коментар
05.04.2021 17:21 Відповісти
Ключевое слово--НАКРОЕТ.
показати весь коментар
05.04.2021 17:07 Відповісти
какаяразница, главное что бабло отмыто будет
показати весь коментар
05.04.2021 17:12 Відповісти
А людей спасать вы не желаете? Или на этом денег много не напилить по карманам?
показати весь коментар
05.04.2021 16:58 Відповісти
та їжаку зрозуміло, що Катар може допомогти
а допоможе?
показати весь коментар
05.04.2021 16:58 Відповісти
Ту кільцеву третій десяток років "будують", розмовами, ще і Катар прийме участь
показати весь коментар
05.04.2021 17:02 Відповісти
Ці віслюки мост через Дніпро побудувать не можуть, вже за окружну взялися !
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
После Омана неделю звучали всякие победные реляции. Потом забыли. Через неделю забудем и пэрэмоги с Катара.
показати весь коментар
05.04.2021 17:00 Відповісти
Ага, и загар сойдёт, и алкоголь повыветрится, и медузы в море если покусали - тоже заживёт. Надо будет новую командировку к морю придумывать.
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
В Катар одновременно прискакал оманский министр.
Очевидно, цель визита клоуна - перетереть за кубышку, которая хранится в Омане.

Режим драпать собрался.
показати весь коментар
05.04.2021 17:00 Відповісти
самый правильный подход. оценка вероятности. "могла бы, возможно, может быть,...." дальше всё мона списать на присутствие наблюдателя. мол косо глянул и спин не в ту сторону, куда предполагалось повернулся )
показати весь коментар
05.04.2021 17:00 Відповісти
самый правильный подход. досвід Катару в розвитку своєї національної авіакомпанії Qatar Airways можна використати під час підготовки до запуску українського державного авіаперевізника.Джерело: https://censor.net/ua/n3257751https://censor.net/ua/n3257751

"preZe!ZU Airspace 95\73 dorizhka"
показати весь коментар
05.04.2021 18:44 Відповісти
один Зеленский фантазирует.... что-то не слышно правителей Катара...... они вообще в курсе кто к ним приехал.......
показати весь коментар
05.04.2021 17:01 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1379054038969384963 1 ч

Группа российских политических аналитиков во главе с Дмитриевым активно внедряет в внешнеполитическую стратегию России новое направление в украинской политике - изоляцию Украины на европейском и американском направлении. Это уже дало свои результаты и проходит вполне успешно.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


Франция и Германий идут на сепаратный сговор и (...) Для работы с США избран другой путь - путь скрытого противостояния США, путем направления скрытой российской агентурой действий Зеленского против интересов США в Европе. Классический пример - подписанное соглашение с Катаром
показати весь коментар
05.04.2021 17:01 Відповісти
ну это писец конечно а поближе прокладочку не смогли найти ???
показати весь коментар
05.04.2021 17:01 Відповісти
Понятно что режим будет бежать.
Но, безвластие будет означать оккупацию и расчленение страны.

Зелекторат, что б вам сдохнуть тяжело и мучительно, твари.
показати весь коментар
05.04.2021 17:02 Відповісти
Да им пох, абы в лохани помои плескались погуще.
показати весь коментар
05.04.2021 17:14 Відповісти
Голодать они будут точно, это уже ясно.
показати весь коментар
05.04.2021 17:21 Відповісти
Вот это его штырит. Я надеюсь, что все поняли инновацию: строить дороги, которые дольше простоят, потому что по ним в результате отсутствия вакцинации будут гораздо меньше ездить. Гидрант зеленококсовой логики.
показати весь коментар
05.04.2021 17:02 Відповісти
Створювати робочі місця для громадян України - фігня! А от залучити іноземців, бєнін бітум та схеми "великого крадівництва"... Катарські офшори будуть на сьомому небі від щастя!
показати весь коментар
05.04.2021 17:02 Відповісти
на фото якийсь окурок а не президент
показати весь коментар
05.04.2021 17:03 Відповісти
Что построили на инвестиции с Омана?какие предприятия,стартапы как говорил клоун про стартапы он говорит и в Катаре хоть одно название кто нибудь слышал или знает?
показати весь коментар
05.04.2021 17:03 Відповісти
Дурачок!
показати весь коментар
05.04.2021 17:03 Відповісти
Я б висловився б по-нємцовськи.
показати весь коментар
05.04.2021 18:13 Відповісти
)))))дегенерат,а где 2,5млрд фунтов стерлингов ,которые ты из Великобритании в октябре 2020го припер?за инвестиции из Омана вообще молчу...
показати весь коментар
05.04.2021 17:05 Відповісти
Колгосп зібрав невиданий врожай, амбари забиті до верху, а прийшла осінь - немає нічого. А председатель сидить у новенькому джипі і каже "а нема, миші з'їли"
показати весь коментар
05.04.2021 17:12 Відповісти
Розумієте, клоун за свої репрізи відповідальності не несе.
показати весь коментар
05.04.2021 18:11 Відповісти
А строительство окружной дороги это точно тот вопрос, который должен решать президент на международном уровне???
показати весь коментар
05.04.2021 17:05 Відповісти
"Южный ГОК Ахметова выплатит дивиденды на 20 миллиардов"
А рыжий не хочет помочь построить окружную?
показати весь коментар
05.04.2021 17:07 Відповісти
не трож "святое"
показати весь коментар
05.04.2021 18:03 Відповісти
кстати, можно было бы и в Катар не ехать!) Ленка правда обиделась бы, ну то таке)
показати весь коментар
05.04.2021 18:05 Відповісти
Задовбав.
Ну що, 73%, дасте "мальчіку" ще 100 днів, щоб він розібрався, що важливіше, життя українців та українська незалежність, чи безперервність "великого дерибу"?
показати весь коментар
05.04.2021 17:08 Відповісти
73% - дворовые юродивые, избравшие клоуна президентом во время войны.
показати весь коментар
05.04.2021 17:09 Відповісти
а вдоль всей дороги - голые украинки с кольцами в носу
показати весь коментар
05.04.2021 17:11 Відповісти
не, эти уже в дубае
показати весь коментар
05.04.2021 17:50 Відповісти
Володимир Омелян:

Оскільки Зеленський із соратниками вже не вперше з візитом в арабських країнах, то мали б знати, що закидати ногу на ногу і показувати співрозмовнику підошву свого взуття - там трактується як вияв грубої неповаги до протилежної сторони.
Але, добре, хоч із шаурмою не прийшли і пляшку пива оком не відкривають...
- Та вони просто думають що напроти - санітари...
- Нічого ти не розумієш. Це вони так велично тиснуть на шейхів з позиції сили.
- Коллега, не будьте так строги к ним. Этому не учат на курсах в Трускавце !)))
- На "корточках" не сидять сємки не лузгають, уже прогрес.
- Ми к вам, Султан! И вот по какому дєлу.
Я Швондер, она Вяземская, товаріщ Пеструхін і ...

показати весь коментар
05.04.2021 17:12 Відповісти
и товарищ Жаровкин
показати весь коментар
05.04.2021 17:27 Відповісти
варвары приехали с севера, что с них возьмешь, кяфиры))
показати весь коментар
05.04.2021 18:41 Відповісти
зе-катарці будують окружну, а рюкзаков забезпечує касу з окружної
показати весь коментар
05.04.2021 17:21 Відповісти
Дорогу вокруг Киева и прямо на Доху!
показати весь коментар
05.04.2021 17:21 Відповісти
На той дохе дал маху я, доха не греет абсолютно.
показати весь коментар
05.04.2021 17:22 Відповісти
Дитетко игрет в песочнице
показати весь коментар
05.04.2021 17:29 Відповісти
какой мрак бездонный!

Тоесть...вы просите инвестировать в Украину (себе в карман) на добровольных началах или же все таки предлагаете долю в государственных компаниях? Ну так катарцы не работают, они на ренте от углеводородов сидят, за них работают индусы (в основном). И какие технологические решения они могут предоставить для постройки, ну например - метро? Ну или скажем - национальной авиакомпании, если их пустили в альянс Oneworld, где заправляют Аирбас с Боингом и при чем тут Антонов? И какие железные дороги тебе на шару?
показати весь коментар
05.04.2021 17:45 Відповісти
Катаржидець якийсь
показати весь коментар
05.04.2021 18:19 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 18:24 Відповісти
Дібіляка
показати весь коментар
05.04.2021 18:29 Відповісти
но не станет... печалька)
показати весь коментар
05.04.2021 18:38 Відповісти
Напевно вже майбутній урожай зернових продав арабам...
показати весь коментар
05.04.2021 18:39 Відповісти
Як я втомився від зеленого кольору
показати весь коментар
05.04.2021 18:39 Відповісти
в яркораскрашенном, сказочном мире розовых пони, единорогов и белых, полезных слонов, из которого Зеля не возвращается, не хватает только модной Окружной для профессионалок, як и сама Найвелычниша.. а волки бени-ринаты-пинчуки завсегда готовы к дерибану свежего мяса..
ЗЫ в дневном выпуске найчеснишЫх новын иств - ни слова о визите в Катар..?
показати весь коментар
05.04.2021 18:47 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 21:10 Відповісти
Не будет НИКАКИХ инвестиций при зеленском: в бизнесе важна личность партнера.
Под Порошенко деньги шли, даже 200 заводов построили ,несмотря на войну, а под зеленского никто никаких инвестиций не сделает---все уже поняли, что такое зеленский---только распил, откаты и воровство!
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г. Зеленский в "омане" : "... есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось.Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать." Это и есть Bank Muscat.

tZE inform
показати весь коментар
05.04.2021 21:20 Відповісти
Ковид-фонд спустили на дороги, которых нет, аппетит разыгрался. Теперь хотят арабов отлошить, ведь схема воровства простаивает.
показати весь коментар
06.04.2021 01:15 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
06.04.2021 03:06 Відповісти
Та Катар що захоче то й зможе. Може хотіть - може не хотіть, чи не так?
показати весь коментар
06.04.2021 07:19 Відповісти
а що, зейло вже вже всі свої обіцянки виконав, порядок в середині України навів і можне вільно шастати по крайнах Перської затоки?
показати весь коментар
06.04.2021 07:24 Відповісти
 
 