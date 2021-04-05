"Ми поруч": В Україні стартувала акція підтримки самотніх людей і тих, хто потребує допомоги

#ми_поруч - акцію під таким хештегом ініціювали три громадські організації, а саме - Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності", ПО "Платформа громадських ініціатив" і ГО "Інститут свободи слова".

Карантин навчив нас цінувати наші сім’ї, проводити час разом, радіти дрібницям, концентруватися на позитиві та ділитися добром. Коли ми робимо добрі справи або промовляємо добрі слова, ми множимо добро навколо, а отже робимо цей світ трохи кращим. Отже, що може кожен з нас зробити для оточуючих у ці непрості часи?

Маленьке диво у наш час – прояв доброти.

Розклейте у себе в під'їзді або на дверях кількох під'їздів оголошення з пропозицією допомоги для літніх людей та батьків одиначок, що проживають поруч із Вами, і яким найважче у період карантину.

Зверніть увагу на Ваших самотніх сусідів.

Можливо, Ви можете допомогти з купівлею продуктів, ліків, побути декілька годин із дитиною, погуляти із домашнім улюбленцем, або просто підтримати добрим словом.

Наближаються свята. Звичайна святкова листівка, домашня випічка дозволять самотній людині отримати позитивні емоції, а вам і вашим дітям подарують радість від добрих справ.

Жіночий рух "За сімейні цінності" просить долучитися до акції #ми_поруч і підтримати самотніх людей та тих, хто потребує уваги та допомоги.