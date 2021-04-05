Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо кількість хворих на COVID-19 буде дуже великою, то в столиці можуть ввести комендантську годину за прикладом деяких країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі "Україна 24".

"Ми знаємо, що зараз комендантську годину ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи. Перший - вакцинація; доти, доки у нас немає достатньої кількості вакцини, залишається той же шлях розірвати ланцюжок передачі інфекції. Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, у нас не буде іншого виходу, крім як переходити до надзвичайного стану ", - сказав мер.

За його словами надзвичайний стан вводить керівництво держави, уряд, своїм рішенням.

