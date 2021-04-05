Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо кількість хворих на COVID-19 буде дуже великою, то в столиці можуть ввести комендантську годину за прикладом деяких країн Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі "Україна 24".
"Ми знаємо, що зараз комендантську годину ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи. Перший - вакцинація; доти, доки у нас немає достатньої кількості вакцини, залишається той же шлях розірвати ланцюжок передачі інфекції. Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, у нас не буде іншого виходу, крім як переходити до надзвичайного стану ", - сказав мер.
За його словами надзвичайний стан вводить керівництво держави, уряд, своїм рішенням.
И чем, интересно, занимались зеленые летом, когда все нормальные власти заключали контракты с производителями на поставку вакцин? Деньги на дорогах пилили. Вот и имеем теперь результат, что Украина на последнем месте в Европе по уровню вакцинации населения. А зелень бегает теперь с протянутой рукой и тупые сказки рассказывает. Еще раз повторю, чтобы лучше дошло -- Украина на последнем месте. И единственные преступники здесь -- это зеленые, которые довели до такой ситуации.
Слив сектанта "покращення в Буковели" заситан. Не хворайте там
