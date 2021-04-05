УКР
Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо "цифри зашкалюватимуть" і станеться колапс медсистеми, - Кличко

Комендантську годину в Києві можуть ввести, якщо

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо кількість хворих на COVID-19 буде дуже великою, то в столиці можуть ввести комендантську годину за прикладом деяких країн Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кличко заявив в ефірі "Україна 24".

"Ми знаємо, що зараз комендантську годину ввели багато країн Європи і нового нічого не придумали. Є два шляхи. Перший - вакцинація; доти, доки у нас немає достатньої кількості вакцини, залишається той же шлях розірвати ланцюжок передачі інфекції. Якщо зараз цифри зашкалюватимуть і станеться колапс медичної системи, у нас не буде іншого виходу, крім як переходити до надзвичайного стану ", - сказав мер.

За його словами надзвичайний стан вводить керівництво держави, уряд, своїм рішенням.

Читайте також: Поворозник про можливість запровадження комендантської години в Києві: звідки беруться такі чутки?

карантин (18172) Київ (20031) Кличко Віталій (3551) комендантська година (272) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
коммендантский час у нас будет так же блестяще организован как и вакцинация
И вся разница в фразе -- ввели страны и может ввести Киев. У нас центральная власть вообще еще есть? И Кличко правильно говорит -- чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решением, а не меры городов.
И да, Буковель -- это было очень смело и нестандартно Вернее тупо и ожидаемо.
И вся разница в фразе -- ввели страны и может ввести Киев. У нас центральная власть вообще еще есть? И Кличко правильно говорит -- чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решением, а не меры городов.
Ситуация по городам разная . Если в Херсоне нет больных, почему они должны сидеть на карантине? А то привыкли, правительство вводит локлаун, а мэры городов ради самопиара его нарушают или вообще игнорируют. Правительство учло пожелания мэров , теперь мэры сами следят за локальной ситуацией и принимают решение при полной поддержке государства. Кличко- молодец, берет на себя ответственность
05.04.2021 17:17 Відповісти
Всё точно, в Херсоне на маски давно забили - вот и нет больных
Везде карантин игнорируется, это правда. И это очень плохо. Т е карантин вводится, но он не выполняется, кроме того, что малый бизнес страдает ни за что и напрасно. Можно было бы просто ограничиться закрытием школ .
А никто и не говорит, что вводить нужно одинаково по всей стране. Но это должно быть решение руководства государства на основании закона о ЧС ("О защите населения и территорий от воздействий техногенного, биологического ...."). Где четко прописаны правила, уровни, мероприятия, зоны ответственности и финансовые компенсаторы. На каком основании тот-же Кличко может заставить медиков изменить график работы и работать сверхурочно? КЗОТ еще никто не отменял. Должно быть решение правительства со ссылкой на применяемые законы. И он именно об этом и говорит. " ...По его словам чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решением....". Источник: https://censor.net/ru/n3257753
От финансовых компенсаторов государство не отказывается, в меру своих возможностей помогает предпринимателям , которые закрыты и не работают. Ну а децентрализация включает в себя не только местные бюджеты, как бы не хотелось этого местным феодалам, но и ответственные решения , связанные с пандемией. Никакое чрезвычайное положение не вводится, так что ваш пост ни о чем.
Какие компенсаторы? 8 тыс на смех курам?. Как Кличко может заставить работников не муниципальных организаций? На каком основании? Или в стране уже беззаконие и отменили КЗОТ? Ему нужна законная база от правительства. Иначе его потом задолбут в судах..Почему все дела о нарушении карантина рассыпаются в судах? И децентрализация здесь абсолютно не при чем. Это ситуация общегосударственного масштаба. Есть закон о ЧС, который просто нужно тупо выполнять. Есть специальный фонд ЧС, заложенный в бюджет. Там, по моему, около 20 млрд. Есть специальный ковидный фонд, принятый Верховной Радой. Не хватает только желания у центральной власти использовать это по прямому назначению.
Да. 8 тысяч. Это мало, согласна, но это и есть компенсаторы. У нас нет ЧС, никто никакую ЧС не объявлял, не манипулируйте, подменяя понятия.
Вот именно не объявлял. А ситуация локдауна в некоторых областях это что? На каком основании тогда нарушаются права и свободы граждан в этих зонах? Навыпускали кучу взаимоисключающих постановлений КМ, в которых уже сами не могут разобраться. Хотя есть конкретно законы "О правовом режиме чрезвычайного положения", "Про защиту населения от инфекционных болезней", "Про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения", "Про порядок классификации чрезвычайных ситуаций за их уровнями", "Кодекс защиты гражданского населения" и т.д. Где все давно абсолютно четко расписано. Нарушать базовые права граждан согласно Конституции и Законам можно только во время военного положения или во время режима чрезвычайного положения.
Вы разговариваете лозунгами и просто бредите о каких-то нарушениях прав и свобод граждан. В условиях пандемии, если придерживаться всех этих ,часто ещё совдеповских , законов, покрытых плесенью , мы вымрем , как мамонты , если начнём соблюдать все бюрократические условности . Правила нарушают во имя жизни: сроки введения вакцин, протоколы лечения- человечество в потёмках нащупывает выход из создавшейся катастрофической ситуации. И тут вы со своими кодексами. Все 'четко расписанное' ни фига не работает , вы можете это себе уяс6ить? Нет никаких правильных правил, нет истин в последней инстанции, нет опыта, гарантирующего абсолютный успех и победу над этой заразой. Мы идём , и дорогу осилит идущий. Мы ошибаемся, падаем , закрываемся/ не закрываемся вообще, потом встаём и идём дальше. Обнаруживаются побочки у вакцин, вирус мутирует , накладывается один на другой , но у человечества нет иного пути - только путём проб и ошибок можно попытаться выжить
Эти "совдеповские" Законы вообще-то приняты с 2009 по 2013 годы. На основании модальных законов ООН. И написаны очень неглупыми людьми именно для таких вот ситуаций. Это далеко не первая пандемия и эпидемия в мире. И только идиоты учатся на своих шишках, снова наступая на грабли, когда уже есть опыт других и правила поведения в таких ситуациях. Не знаешь как -- поступай по закону. Ситуация с вакцинацией у нас и в мире -- четкое тому подтверждение.
То есть приняты до пандемии. А пандемия такого масштаба именно что впервые. И все 'неглупые люди' понимают, что для коронавируса законы не писаны. Если применить олицетворение, то плевать хотел тот коронавирус на все написанное прежде . На самом деле, хорошего в этом ничего нет. Но нестандартная ситуация требует смелых нестандартных решений- вот я о чем.
Не впервые. Перед этим за последние 20 лет были и Эбола в Африке и США (мои друзья были в 20 км. от одного из очагов) , и птичий грипп во всем мире, и свинной грипп в Европе, и губчатая энцефалопатия и прочее, прочее, прочее. И все "смелые решения" зеленой пошести заключаются в перекладывании ответственности на местные советы и распиле бабла ковидного фонда. Забыл еще преступную халатность с вакцинацией.
Эбола не имел такого распространения и подавно. Эбола распространялся локально в Африке и распространяется не воздушно-капельным путём, а через тесный контакт с кровью заражённого. Второе, вот и вылез из вас характерный сленг. Не долго музыка играла, так сказать. Порохоботские нарративы про 'ковидный фонд' уже тоже устарели. Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое, вы смешны со своей войной 'за рамки'. Никакой преступной халатности в проведении вакцинации нет, есть сложившийся ажиотаж на рынке вакцин ( которого тоже нет как такового) , и есть преступные попытки срыва вакцинации определенными персонами .
Да неужели? Не рассказывайте здесь тупых сказок. Эбола была на порядок страшнее и на порядок опаснее ковида. Только вот занимались тогда эболой профи, а не дилетанты, и с соблюдением всех правил и законов, предусмотренных на этот случай. И о своих "Буковелях" тогда никто не думал.

И чем, интересно, занимались зеленые летом, когда все нормальные власти заключали контракты с производителями на поставку вакцин? Деньги на дорогах пилили. Вот и имеем теперь результат, что Украина на последнем месте в Европе по уровню вакцинации населения. А зелень бегает теперь с протянутой рукой и тупые сказки рассказывает. Еще раз повторю, чтобы лучше дошло -- Украина на последнем месте. И единственные преступники здесь -- это зеленые, которые довели до такой ситуации.
Вы опять путаете божье с праведным. Есть болезни , конечно, страшнее ковид. Но пути распространения не такие. Эбола передаётся через кровь , повреждения на коже, СПИД через кровь , сперму, а ковид передаётся воздушно- капельным путём и даже через поверхности , если до вас до них дотронулся заражённый человек, а потом вы почесали себе нос или глаз. Вопрос профи/ дилетанты вообще не рассматривается. Нет в вопросах ковид профи. Самые развитые в медицинском отношении страны пострадали от ковид гораздо больше нас. По поводу дорог, отлично, что они строятся. Что правительство находит ресурсы для того, чтобы построить так необходимую нам инфраструктуру. Потому как причин, почему эти дороги не подстроились бы- предостаточно.
Вранье. Причем очень тупое вранье. Есть противоэпидемические правила и мероприятия,. и они едины для всех типов инфекционных заболеваний. С небольшими поправками на пути распространения. И их просто нужно выполнять, а не лепить горбатого. Ковид -- сама обычная ОРВИ, отличаются только степень поражения и последствия. И не более.. И не нужно рассказывать тупых сказок про самые развитые в медицинском отношении страны. Уровень вакцинации населения в этих странах приведете? А с нами сравните? И количество умерших на 100 тыс. населения? А количество проведенных тестов на 100 тыс. населения? А когда эти страны заключили контракты на вакцины? То-то и оно.
'Ковид- самая обычная ОРВИ' Дальше можно не читать. Со свидетелями сект ковид дессидентов не общаюсь so far
Да неужели? А что же такое ковид, что такое корона-вирус с точки зрения эпидемиологии? И как же расшифровывается термин ОРВИ?

Слив сектанта "покращення в Буковели" заситан. Не хворайте там
И да, Буковель -- это было очень смело и нестандартно Вернее тупо и ожидаемо.
Цікаво, влада нам не дає працювать, значить помирайте від голоду чи як? Чи вони думають, шо ми тут дуже багаті і вообще?!
коммендантский час у нас будет так же блестяще организован как и вакцинация
Владельцы супермаркетов - "Альо Виталя, ты там ничего не попутал?".
Комендантський час на підставі чого. Нових хворих в Києві сьогодні 458, приблизно така кількість нових хворих реєструвалась і в грудні, і в січні.
https://censor.net/ru/news/3257597/za_sutki_izza_covid19_v_kieve_umerli_32_cheloveka_vyzdoroveli_7_vyyavili_458_novyh_sluchaev_klichko
Если надо больше хворых - вам напишут больше. Политика, ничего личного
Нет ни одного научного обоснованного аргумента за введение комендатского часа. Как это может помешать распостранению вируса?. Наоборот только увеличит риски по целому ряду косвенных причин.Это ужасная средневековая и дурная мера, он нравится элеткорату любого мэра в любой стране (старики) но не имеет ни малейшего отношения к борьбе с эпидемией. ПАЛИТЬ ШИНЫ надо если какая то тварь хоть заикнется о комендастком часе. НА улице что Чума или тиф, или испанка.? Кличгко не смог спецпропусками Киев обеспечить задача простейшая при нынешних технология, зато оно хочет комнедатский час. Х...й тебе!!
Если до тебя ещё не дошло, что на улице таки да! испанка! то тебе уже ничем по поможешь.
